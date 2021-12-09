نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الأسبوعية وأسماء الفائزين بالمسابقة الأولى في المقال التالي

عروض العثيم الأسبوعية للأسبوع الخامس على التوالي, وجوائز لأكثر من ثلاثة ملايين ريال سعودي. مقدمة من أسواق العثيم لكافة المتسوقين بسحب يتم بصورة مستمرة وتتميز الجوائز بتنوعها واختلافها في كل أسبوع عن الأسبوع السابق. أطلقت المجموعة فرصة لربح السيارات وجوالات أيفون وعربات تسوق وسبائك ذهبية أيضا وغير ذلك الكثير. وفي السطور التالية نستعرض بعضا من العروض المتاحة بالإضافة إلى أسماء الفائزين في مسابقة العثيم لربح جوالات أيفون ١٣ وبطاقات اكتساب العثيم بقيمة خمسة آلاف ريال. عروض العثيم اصنعي أشهى الوجبات باستخدام لحم العجل البلدي بدون عظم منتج طازج سعر الكيلو ٤٦.٩٥ ريال فقط.

لحم تيس بلدي بالعظم سعر الكيلو ٥٣.٩٥ ريال.

اشتري شبيهة جبن فيتا مصري مقابل ١٢.٥٠ ريال للكيلو.

احصل على كيلو من جبن تشيزا لاند قد بحبة البركة مقابل ١٨.٥ ريال.

اشتري كيلو من جبن فيتا الدنماركي واحصل على الثاني مجانا مقابل ٢٢.٩٥ ريال فقط.

احصل على علبة من جبن الزهار وزن كيلو مقابل 14.95 ريال.

كيلو من خلطة زبدة فيكتو إماراتي بسعر 6.95 ريال.

لمحبي لحم الخراف الطازج اشتري الآن كيلو من لحم الخروف البربري بالعظم مقابل 48.95 ريال للكيلو. حلاوة حلواني اللذيذة مع الفستق سعر الكيلو 15.5 ريال فقط.

مربى برتقال شامي سعر البرطمان وزن كيلو فقط 13.5 ريال سعودي.

كيلو من الجبن الرومي المصري تشيزا لاند مقابل ٣٣.٥ ريال.

اشتري علبة من جبن الزهار وزن كيلو جرام مقابل ١٤.٩٥ ريال فقط. العثيم مول احصل على كيس من أرز زاد الوطن هندي بسمتي وزن خمسة كيلو جرام مقابل ١٩.٩٥ ريال بدلا من ٢٨.٧٥ ريال بخصم قدره ٨.٨ ريال. يمكنك الإطلاع على مقالنا عن طريقة عمل الأرز البسمتي لعمل أشهى الوصفات.

زيت هالي ذرة سعة ٩ لترات سعر الحبة ١٠١ ريال بدلا من ١٠٧.٩٥ ريال. زيت زيتون يورو قولد بكر سعة ٥٠٠ مل سعر الحبة ١٢.٥ ريال بدلا من ١٧.٩٥ ريال. أسواق العثيم دجاج بروستد زينغس فيليه أو شرائح وزن كيلو جرام سعر الحبة ٣٥.٩٥ ريال بدلا من ٤٧.٩٥ ريال. بطاطس مقلية أكثر مقرمشة أو رفيعة وزن ٢.٥ كيلو جرام سعر الكيس ١٥.٩٥ ريال بدلا من ٣١.٧٥ ريال. أسماء الفائزين في مسابقة العثيم أعلنت مجموعة عبد الله العثيم عن أسماء الفائزين من المتسوقين في المسابقة الأولى والذين وصل عددهم إلى خمسة وستين فائز لجوالات أيفون ١٣، كما تم الإعلان عن ٦٥ فائز برصيد اكتساب بقيمة خمسة آلاف ريال. يحتوي المرفق أعلاه على جميع أسماء الفائزين بالمسابقة الأولى. الوسوم عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية وأسماء الفائزين بالمسابقة الأولى - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض العثيم الأسبوعية وأسماء الفائزين بالمسابقة الأولى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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