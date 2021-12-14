نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف موعد مباراة مصر وتونس في جدول مباريات كأس العرب للدور النصف النهائي وموعد مباراة الجرائر وقطر في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينتظر جميع سكان الدول العربية مباريات الدور النصف النهائي في البطولة الأشهر في الوقت الحالي (بطولة كأس العرب) بعد انتهاء مباريات الدور الربع النهائي، والتي كانت أكثر حماساً من مباريات الدور السابق له، ومن المنتظر أن تكون مباريات هذا الدور أكثر وأكثر حماساً، حيث من المنتظر إقامتها غداً الأربعاء، المباراة الأولى بين فريقي مصر وتونس، والمباراة الثانية في نفس اليوم بين فريقي الجزائر وقطر، حيث فاز منتخب مصر في الدور ربع النهائي بعد الدخول في شوطين إضافيين على منتخب الأردن الشقيق بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وفاز أيضاً منتخب تونس على منتخب عمان بهدفين مقابل هدف، وفاز أيضاً منتخب قطر بخمسة أهداف على منتخب الإمارات بخمسة أهداف نظاف، وإليكم باقي التفاصيل في التقرير المقبل، فتابعونا:

الدور الربع النهائي من مباراة كأس العرب

بداية نقدم لكم اليوم نتائج مباريات الدور الربع نهائي والذي تأهل فيه كلاً من: الجزائر، وتونس، ومصر، وقطر بعد خوض أربعة مباريات من أهم مباريات العرب لهذا العام 2021/2022، حيث:

فازت مصر على الأردن 2:1

فازت تونس على المنتخب العماني 2:1

فازت قطر على الإمارات 5:0

فازت الجزائر على نظيره المغرب (في مباراة نارية) بركلات الترجيح 5:3

موعد مباراة مصر وتونس والقنوات الناقلة

ينتظر الجميع موعد مباراة منتخب مصر وتونس الشقيق، والتي من المقرر إقامتها غداً الأربعاء 15 ديسمبر في تمام الساعة السادسة مساءاً بتوقيت مصر، وسوف تذاع على القناة القطرية المفتوحة، وعلى قناة أون تايم سبورت، وقناة Bein sports المفتوحة.

موعد مباراة الجزائر وقطر والقنوات الناقلة

من المنتظر أيضاً موعد المباراة النارية بين منتخبي الجزائر وقطر في الدور النصف نهائي من كأس العرب لعام 2021، حيث ستقام غداً الأربعاء في تمام الساعة العاشرة على قناوات: قناة الكأس القطرية بالإضافة إلى قناتي Bein sports 1، 2 المفتوحتين.

التشكيل المنتظر لمباراتي الدول النصف النهائي

ينتظر الجميع أيضاً والتي تعد من المواضيع الأكثر بحثاً لمحبي الكرة المستديرة وخاصة في الدول العربية، وهو: تشكيلة الفرق المشاركة في مباريات الدور النصف النهائي من البطولة المميزة (بطولة كأس العرب)، والمقرر أن لن تتغير التشكيلة كثيراً عن التشكيلة السابقة لهم.