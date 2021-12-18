نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبارات اليوم العالمي للغة العربية ومعلومات عن لغة الضاد في المقال التالي

عمر شويل - جدة اليوم العالمي للغة العربية،اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم، وهي من أقدم اللغات في العالم فهي تنتمي للغات السامية القديمة، وهي حاليًا من بين أهم اللغات العالمية بسبب ارتباطها بالإسلام والقرآن الكريم، ولذلك قامت منظمة اليونسكو باعتبار يوم 18 من ديسمبر يومًا للغة العربية وذلك منذ عام 1973م.

شعار اليوم العالمي للغة العربية 2021

يأتي اليوم العالمي للغة العربية هذا العام تحت شعار “اللغة العربية والتواصل الحضاري”، وذلك للتأكيد على دور اللغة العربية في الربط بين الشعوب والثقافات من مختلف أنحاء العالم.

معلومات عن اللغة العربية

تميزت اللغة العربية عن غيرها من اللغات بأنها الوحيدة التي تحتوي على حرف الضاد، ولذلك سميت بلغة الضاد.

وليس من المستغرب أن تؤثر اللغة العربية على العديد من لغات العالم الأخرى، على سبيل المثال تأثرت اللغة اللاتينية واللغة اليونانية باللغة العربية، وهذا أثر على العديد من اللغات الرومانسية الأخرى مثل الإسبانية والكتالونية، فهذه اللغات تستعير العديد من المفردات العربية.

أيضًا تأثرت اللغات التركية والفارسية والأردية والعديد من اللغات الآسيوية باللغة العربية، وأيضًا بعض اللغات الأفريقية مثل السواحلية والصومالية ظهر بها تأثير اللغة العربية.

أول من وضع النقاط على الحروف في اللغة العربية

أيضًا من بين ما يميز اللغة العربية عن معظم اللغات أنها تكتب من اليمين إلى اليسار على عكس معظم اللغات التي تكتب من اليسار لليمين، كما أن تنسيق الخط العربي من أكثر الخطوط المميزة على مستوى العالم.

ومثل باقي اللغات فقد تطورت اللغة العربية المكتوبة بشكل كبير على مدار السنوات، فقد كانت الحروف القديمة تكتب دون نقاط أو تشكيل، وظلت الحروف كذلك حتى منتصف القرن الثاني الهجري، حيث اتسعت رقعة الدولة الإسلامية، ودخل الكثير من الفرس والأعاجم إلى الإسلام، فبدأو يخطئوا في قراءة الأحرف المتشابهة مثل الفاء والقاف.

ويرجع البعض الفضل في وضع النقط على الحروف في اللغة العربية إلى نصر بن عاصم الليثي، ومع ذلك فإن معظم المؤرخون يؤكدون أن أبو الأسود الدؤؤلي تلميذ علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هو واضع علم النحو وهو أول من وضع النقاط على الحروف، وأن بن عاصم الليثي كان تلميذ لأبو الأسود الدؤؤلي وأنه قام باستكمال عمل أستاذه.

عبارات عن اللغة العربية

في اليوم العالمي للغة العربية نقدم بعض العبارات التي قيلت عن اللغة العربية: