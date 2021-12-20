نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الاثنين 20 ديسمبر 2021 مهرجان الطازج نصف السعر في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم الاثنين 20 ديسمبر 2021 في مهرجان الطازج الأسبوعي والتي تصل التخفيضات به إلى 50 في المائة أو نصف السعر لمدة يوم واحد فقط وهو الاثنين من كل أسبوع، وهي عروض مستمرة ومتكررة أسبوعياً، حيث يمكن للكثير من العملاء الانتظار إلى الاثنين لتحصيل متطلبات المنزل الأسبوعية بأفضل سعر، دائماً تحتل أسواق عبد الله العثيم الصدارة بين مراكز التسوق في السعودية، فقد حازت على ثقة العملاء، في هذا المقال من موقعكم “ثقفني” نقدم لكم أحدث عروض العثيم اليوم الاثنين مهرجان الطازج الأسبوعي لسهولة التعرف على آخر العروض.

عروض العثيم الاثنين 20 ديسمبر 2021

في إطار الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والستين لتأسيس أسواق عبد الله العثيم تم تسليم بعض الهدايا التي أعلنت العثيم عن طرحها للعملاء، حيث تم تسليم الكثير من عربات المقاضي متوفر بها كافة الاحتياجات الأساسية التي تكفي لأسرة متوسطة لمدة شهر، ما زال يمكنك أن تكون واحداً من الفائزين بهدية من مجموع هدايا تصل قيمتها إلى ثلاثة ملايين ريال.

كل ما عليك فعله هو أن تحمل تطبيق اكتساب ثم تسجل بياناتك، وسوف يتم السحب واختيار الفائزين، تجدون في عروض اليوم من أسواق العثيم الكثير من المنتجات ومنها فراولة مصرية طازجة بسعر غير قابل المنافسة للعلبة، بالإضافة إلى الكثير من الفاكهة الأخرى مثل التفاح والجوافة المصرية والموز، إلى جانب برتقال العصير والمانجو الكيني، الخضروات والفاكهة دائماً طازجة.

أما من الخضروات تجدون الملفوف الأبيض والملفوف الأحمر والبطاطس والباذنجان الأسود الرومي والكوسا والفلفل الأخضر والأحمر بارد وحار، معظم عروض اليوم بسعر التكلفة، ما عدا الملفوف الاحمر والأبيض احصل عليه بنصف السعر، احصل كذلك على تخفيض نصف السعر على كل من كيك الدخن للرجيم ومرضى السكر أو معمول التمر أو الحجم الصغير من كيك البلاك فورست، إلى جانب الكثير من العروض الأخرى على اللحوم والأجبان والأجهزة الكهربائية.

أحدث عروض العثيم اليوم مهرجان الطازج

الصور التالية توضح لكم أحدث عروض أسواق العثيم في مهرجان الطازج الأسبوعي ليوم الاثنين :