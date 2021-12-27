نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الاثنين 27 ديسمبر 2021 مهرجان الطازج بأسعار تنافسية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم الاثنين 27 ديسمبر 2021 في مهرجان الطازج الأسبوعي، والذي يقام مرة أسبوعياً في يوم الاثنين من كل أسبوع، ويستمر لمدة 24 ساعة، يتيح هذا العرض للعملاء شراء معظم احتياجاتهم الأسبوعية بأسعار مخفضة بنسبة كبيرة تصل إلى نصف السعر في الكثير من الأحيان وعلى المنتجات الحيوية التي لا غنى عنها في البيت العربي، مقالنا اليوم في موقعكم “ثقفني” عن أحدث عروض العثيم اليوم الاثنين بصفحة واحدة وأهم ما جاء بها من المنتجات الحيوية التي نحتاج إليها، تعرف معي عزيزي الزائر عن آخر عروض العثيم اليومية.

عروض العثيم الاثنين 27 ديسمبر 2021

الكثير من العملاء ينتظرون عروض الاثنين من كل أسبوع في أسواق عبد الله العثيم، حيث تكون هناك تخفيضات جيدة على أسعار الخضروات والفواكه، ورغم ذلك تكون الخضروات والفاكهة طازجة باستمرار وليست قديمة أو من الأيام السابقة، لذلك فإن المشتري يجمع ما بين جودة المنتجات التي يشتريها وبين السعر الجيد أيضاً.

في كل أسبوع تتوفر عروض مخصصة على الأجهزة والأدوات المنزلية، عروض اليوم الاثنين تشمل قدر ضغط السيف الألومنيوم بسعة 7 لترات بسعر خارج المنافسة، إلى جانب القلاية الهوائية كولين، تجدون أيضاً في عروض اليوم تخفيضات كبيرة على أسعار منتجات الأجبان واللحوم والزيتون والمخللات تصل إلى نصف السعر لكل العملاء.

عروض الطازج

تجدون في عروض اليوم من أسواق العثيم الكثير من المنتجات الطازجة منها منتجات الخضروات والفاكهة، عروض الخضروات تشمل عرض كيلو عليك وكيلو علينا، ويشمل الطماطم والباذنجان الرومي والليمون الأخضر الشبك، بينما توجد بعض الخضروات بسعر التكلفة مثل الكوسا والثوم والبطاطس والزنجبيل الطازج، أما عروض الفواكه فهي تتمثل في التفاح الأحمر والتفاح الأصفر والخوخ والبرتقال والموز واليوفي، بعض الفواكه يمكنك شرائها مع تخفيض يصل إلى 50 في المائة.

أما عروض المخبوزات فتتوفر العروض الخاصة بنخابز العثيم أو منتجات زود، أو عروض مخابز الشركات مثل عروض خبز هرفي أو لوزين.

أحدث عروض العثيم اليوم الاثنين الطازج

الصور التالية توضح لكم أحدث عروض أسواق عبد الله العثيم بالتفصيل: