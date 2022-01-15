الاشتراك في مسابقة الحلم mbc 2022 وأرقام التواصل من جميع الدول

تستعد مسابقة الحلم في نسختها الجديدة للعام الجاري 2022 للإعلان عن جوائزها الجديدة التي من المتوقع أن تتخطى حاجز الـ 3.5 مليون دولار أمريكي، في الوقت الذي بدأت فيه في استقبال طلبات الاشتراك من جميع الدول، من أجل المشاركة في السحوبات الجديدة التي ستنطلق رسميًا خلال الفترة القليلة المقبلة، وذلك بعد أيام من الانتهاء من سحب الحلم الأكبر على جائزة المليون دولار أمريكي، كما تم الانتهاء من توزيع جميع جوائز مسابقة 2021 وأسماء الفائزين بمنزل الأحلام في اليونان والجوائز الفرعية.

طريق الاشتراك في الحلم

أما عن طرق الاشتراك في مسابقة الحلم الجديدة، فلم تتغير الطرق عن الفترة المقبلة، سواء من خلال الاشتراك عبر الاتصال على الرقم المرادف لدولتك والإجابة بشكل صحيح على جميع الأسئلة التي تردك، أو من خلال إرسال رسائل نصية تحتوي على كلمة حلم أو دريم باللغة الإنجليزية إلى الرقم المرادف أيضًا لدولتك، ثم اتباع باقي خطوات الاشتراك المتعارف عليها، كما يمكن الاشتراك أيضًا من خلال تسجيل البيانات الخاصة بك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمسابقة، أو من خلال تحميل تطبيق حلم للهواتف الذكية وملء كافة البيانات المطلوبة، ثم تسجيل رقم الجوال الخاص بك للحصول على اسم المستخدم والرمز السري، مع العلم أن قيمة الاشتراك يكون وفق سعر دقيقة المحمول الدولية من دولتك.

أرقام مسابقة الحلم

أما عن أرقام مسابقة الحلم للتواصل من جميع الدول فإليكم كالتالي:

أرقام مصر:

Etisalat 95450

Vodafone 95450

Orange 95450

Etisalat 95450 Vodafone 95450 Orange 95450 أرقام العراق:

Asiacell 2266

Korek 2180

Zain 2833 1200

Asiacell 2266 Korek 2180 Zain 2833 1200 أرقام الأردن:

Orange 98880

Umniah 98858

Zain 98858 70

Orange 98880 Umniah 98858 Zain 98858 70 أرقام فلسطين:

Jawwal 1623

Wataniya 6750

Jawwal 1623 Wataniya 6750 أرقام سوريا:

MTN 1736

Syriatel 1736

MTN 1736 Syriatel 1736 أرقام الإمارات:

Etisalat 6070

Du 3636

Etisalat 6070 Du 3636 أرقام البحرين:

Batelco 94000

VIVA 98885

VIVA 98885

Batelco 94000

Batelco 94000 VIVA 98885 VIVA 98885 Batelco 94000 أرقام سلطنة عُمان:

GSM 90434

GSM 90434 أرقام موريتانيا:

Mauritel 1559

Mauritel 1559 أرقام المغرب:

Inwi 9669

Orange 9669

Inwi 9669 Orange 9669 أرقام تونس:

Tunisie Telecom 85988

Ooredoo 85988

ORANGE 85988

Tunisie Telecom 85988 Ooredoo 85988 ORANGE 85988 أرقام الكويت:

Zain 96922

VIVA 50640

GSM 4141

gsm 4141

Zain 96922 VIVA 50640 GSM 4141 gsm 4141 أرقام السعودية:

Mobily 650444

Zain 755505

Zain 755505

Mobily 650444

LEBARA 313131

Virgin Mobile 300300

Thuraya 0088216101074

أما في حالة عدم وجود رقم لدولتك أو اسمها بين الأرقام السابقة، فيُمكنكم التواصل من خلال الرقم الدولي الموحد الآتي: (GSM 0088216101092).