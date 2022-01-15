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الاشتراك في مسابقة الحلم mbc 2022 وأرقام التواصل من جميع الدول

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عمر شويل - جدة الاشتراك في مسابقة الحلم mbc 2022 وأرقام التواصل من جميع الدول - ثقفني

تستعد مسابقة الحلم في نسختها الجديدة للعام الجاري 2022 للإعلان عن جوائزها الجديدة التي من المتوقع أن تتخطى حاجز الـ 3.5 مليون دولار أمريكي، في الوقت الذي بدأت فيه في استقبال طلبات الاشتراك من جميع الدول، من أجل المشاركة في السحوبات الجديدة التي ستنطلق رسميًا خلال الفترة القليلة المقبلة، وذلك بعد أيام من الانتهاء من سحب الحلم الأكبر على جائزة المليون دولار أمريكي، كما تم الانتهاء من توزيع جميع جوائز مسابقة 2021 وأسماء الفائزين بمنزل الأحلام في اليونان والجوائز الفرعية.

طريق الاشتراك في الحلم

أما عن طرق الاشتراك في مسابقة الحلم الجديدة، فلم تتغير الطرق عن الفترة المقبلة، سواء من خلال الاشتراك عبر الاتصال على الرقم المرادف لدولتك والإجابة بشكل صحيح على جميع الأسئلة التي تردك، أو من خلال إرسال رسائل نصية تحتوي على كلمة حلم أو دريم باللغة الإنجليزية إلى الرقم المرادف أيضًا لدولتك، ثم اتباع باقي خطوات الاشتراك المتعارف عليها، كما يمكن الاشتراك أيضًا من خلال تسجيل البيانات الخاصة بك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمسابقة، أو من خلال تحميل تطبيق حلم للهواتف الذكية وملء كافة البيانات المطلوبة، ثم تسجيل رقم الجوال الخاص بك للحصول على اسم المستخدم والرمز السري، مع العلم أن قيمة الاشتراك يكون وفق سعر دقيقة المحمول الدولية من دولتك.

الاشتراك في مسابقة الحلم mbc 2022 وأرقام التواصل من جميع الدول
الاشتراك في مسابقة الحلم mbc 2022 وأرقام التواصل من جميع الدول

أرقام مسابقة الحلم

أما عن أرقام مسابقة الحلم للتواصل من جميع الدول فإليكم كالتالي:

  • أرقام مصر:
    Etisalat 95450
    Vodafone 95450
    Orange 95450
  • أرقام العراق:
    Asiacell 2266
    Korek 2180
    Zain 2833 1200
  • أرقام الأردن:
    Orange 98880
    Umniah 98858
    Zain 98858 70
  • أرقام فلسطين:
    Jawwal 1623
    Wataniya 6750
  • أرقام سوريا:
    MTN 1736
    Syriatel 1736
  • أرقام الإمارات:
    Etisalat 6070
    Du 3636
  • أرقام البحرين:
    Batelco 94000
    VIVA 98885
    VIVA 98885
    Batelco 94000
  • أرقام سلطنة عُمان:
    GSM 90434
  • أرقام موريتانيا:
    Mauritel 1559
  • أرقام المغرب:
    Inwi 9669
    Orange 9669
  • أرقام تونس:
    Tunisie Telecom 85988
    Ooredoo 85988
    ORANGE 85988
  • أرقام الكويت:
    Zain 96922
    VIVA 50640
    GSM 4141
    gsm 4141
  • أرقام السعودية:
    Mobily 650444
    Zain 755505
    Zain 755505
    Mobily 650444
    LEBARA 313131
    Virgin Mobile 300300
    Thuraya 0088216101074
مسابقة الحلم 2022

أما في حالة عدم وجود رقم لدولتك أو اسمها بين الأرقام السابقة، فيُمكنكم التواصل من خلال الرقم الدولي الموحد الآتي: (GSM 0088216101092).

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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