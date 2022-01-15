نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاشتراك في مسابقة الحلم mbc 2022 وأرقام التواصل من جميع الدول في المقال التالي
تستعد مسابقة الحلم في نسختها الجديدة للعام الجاري 2022 للإعلان عن جوائزها الجديدة التي من المتوقع أن تتخطى حاجز الـ 3.5 مليون دولار أمريكي، في الوقت الذي بدأت فيه في استقبال طلبات الاشتراك من جميع الدول، من أجل المشاركة في السحوبات الجديدة التي ستنطلق رسميًا خلال الفترة القليلة المقبلة، وذلك بعد أيام من الانتهاء من سحب الحلم الأكبر على جائزة المليون دولار أمريكي، كما تم الانتهاء من توزيع جميع جوائز مسابقة 2021 وأسماء الفائزين بمنزل الأحلام في اليونان والجوائز الفرعية.
طريق الاشتراك في الحلم
أما عن طرق الاشتراك في مسابقة الحلم الجديدة، فلم تتغير الطرق عن الفترة المقبلة، سواء من خلال الاشتراك عبر الاتصال على الرقم المرادف لدولتك والإجابة بشكل صحيح على جميع الأسئلة التي تردك، أو من خلال إرسال رسائل نصية تحتوي على كلمة حلم أو دريم باللغة الإنجليزية إلى الرقم المرادف أيضًا لدولتك، ثم اتباع باقي خطوات الاشتراك المتعارف عليها، كما يمكن الاشتراك أيضًا من خلال تسجيل البيانات الخاصة بك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمسابقة، أو من خلال تحميل تطبيق حلم للهواتف الذكية وملء كافة البيانات المطلوبة، ثم تسجيل رقم الجوال الخاص بك للحصول على اسم المستخدم والرمز السري، مع العلم أن قيمة الاشتراك يكون وفق سعر دقيقة المحمول الدولية من دولتك.
أرقام مسابقة الحلم
أما عن أرقام مسابقة الحلم للتواصل من جميع الدول فإليكم كالتالي:
- أرقام مصر:
Etisalat 95450
Vodafone 95450
Orange 95450
- أرقام العراق:
Asiacell 2266
Korek 2180
Zain 2833 1200
- أرقام الأردن:
Orange 98880
Umniah 98858
Zain 98858 70
- أرقام فلسطين:
Jawwal 1623
Wataniya 6750
- أرقام سوريا:
MTN 1736
Syriatel 1736
- أرقام الإمارات:
Etisalat 6070
Du 3636
- أرقام البحرين:
Batelco 94000
VIVA 98885
VIVA 98885
Batelco 94000
- أرقام سلطنة عُمان:
GSM 90434
- أرقام موريتانيا:
Mauritel 1559
- أرقام المغرب:
Inwi 9669
Orange 9669
- أرقام تونس:
Tunisie Telecom 85988
Ooredoo 85988
ORANGE 85988
- أرقام الكويت:
Zain 96922
VIVA 50640
GSM 4141
gsm 4141
- أرقام السعودية:
Mobily 650444
Zain 755505
Zain 755505
Mobily 650444
LEBARA 313131
Virgin Mobile 300300
Thuraya 0088216101074
أما في حالة عدم وجود رقم لدولتك أو اسمها بين الأرقام السابقة، فيُمكنكم التواصل من خلال الرقم الدولي الموحد الآتي: (GSM 0088216101092).
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