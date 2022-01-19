انت الان تتابع تفاصيل خبر أبو فلة يشارك في حملة أجمل شتاء في العالم ويحبس نفسه أسفل برج خليفة ويسجل رقم قياسي والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - شارك حسن سليمان المشهور بأبو فلة في مطلع عام 2022 في حملة أجمل شتاء في العالم بالتنسيق مع منظمات خيرية تهدف إلى تقديم المساعدات مثل توفير الغذاء والمأوى والإغاثة في الطوارئ بعد الحروب أو الكوارث الطبيعية، ومن أشهر تلك المؤسسات المفوضة السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين والشبكة الإقليمية لبنوك الطعام ومؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم، التي نسق معها أبو فلة لإطلاق حملته المتميزة الهادفة إلى هدف سامي وهو إنقاذ أكثر من 100,000 أسرة محتاجين ولاجئين في العالم العربي والأفريقي، حيث جمع من خلال قناته الخاصة على اليوتيوب مبلغ أكثر من 11 مليون دولار أمريكي، بعد أن حبس نفسه في غرفة زجاجية أسفل برج خليفة بدولة الإمارات استمر فيها 12 يوما متواصلة تساوي 288 ساعة، انتهت في 18 يناير 2022 ليصل فيها الأسطورة أبو فلة نتيجة لجهده الخرافي دخل موسوعة غينيس لأطول فترة بث دون انقطاع.

ونشر أبو فلة بعد انتهاء الحملة تويتة قال فيها “11 مليون دولار / 110 ألف عائلة محتاجة / 154 ألف متبرع = الحمد لله، هذا كل ألي اقدر أقوله بكل بساطة بعد انتهاء أعظم بث لي الشرف إني كنت جزء منه أشوفكم بعد م ارتاح بأذن الله أخوكم ربـيـع”.

تفاعل معه نشطاء المواقع التواصل الاجتماعي بمشاركة فرحته لحظة منحه شهادة غينيس لطول فترة بث قام بها أبوفلة على قناته الخاصة على اليوتيوب، واحتفالا لما حققه من نجاح بجمع مبلغ أكثر من 11 مليون دولار أمريكي لصالح حملة أجمل شتاء في العالم.

وكتب أبوفلة على صفحته عبر توتير “اليوم يوم ما راح ننساه طول حياتنا تعلمنا فيه أن لا شيء مستحيل وخاصة في دار زايد شكراً لكم من القلب الناس للناس”.

من هو أبو فلة الذي شغل محرك بحث جوجل ؟

هو حسن سليمان كويتي الجنسية أشتهر بأبو فلة وتعني المرح كلمة دارجة خليجية، هو يوتيوبر كويتي يصنع محتوى مرئي على موقع اليوتيوب اكتسب من خلاله شعبية من مقاطع الفيديو الترفيهية الخاصة به بالإضافة إلى ألعاب الفيديو، ويعتبر هذان المجالين من المجالات الأسرع نمواً عالمياً، وتضم قناته التي يمتلكها على موقع اليوتيوب 23 مليون مشترك مع أكثر من 3 مليار مشاهدة.

لم يكمل حسن سليمان دراسته الجامعية لتعرض والده لضائقة مالية فأسس قناة على اليوتيوب عام 2016 باسم أبو فلة، قوبلت قناته برفض من قبل والده ظننا منه أن اليوتيوب قضاء للشياطين، ولكن كان لولدته أبو فلة الفضل في استمرارية قناته بعد إقناع والده ليحقق بها نجاحاته المتوالية.

ولا يعتبر اشتراكه في حملة أجمل شتاء في العالم أول عمل خيري ينضم له بل سبقه أعمال خيرية أخري، ففي عام 2020 قام بجمع تبرعات وصلت قيمتها إلى 8,062 دينار كويتي من أجل بناء جامع في دولة موزمبيق كما قام بجمع تبرعات تقدر بنحو 9.344 دينار كويتي من خلال إطلاق حملة بعنوان بئر أبو فلة لتنجح الحملة ويستفيد من هذا البئر 2000 شخص في دولة مالي بغرض شرب ماء صالح لشرب والاستحمام.

وفي نفس العام تكفل بـ 9 أيتام رسخ لهم الجو الأسري من رعاية اجتماعية ونفسية وتعليمية وترويجية المناسبة لكل منهم لمدة عام، جاء ذلك من خلال مشروع كفالة أيتام أبو فلة ومتابعيه مناصفة مع جمعية العون المباشر. وحتى لا يخوضوا أشخاص تجربة الحرمان من استكمال تعليمهم كما تعرض هو، تعاون أبو فلة مع جمعية العون المباشر في مشروع كفالة طلبة أبو فلة وتكفل ب8 طلاب .

انضم أيضًا أبو فلة عام 2021 مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في حملة بعنوان “دفي قلوبهم” وجمع مليون دولار أمريكي لصالح لـ 5,715 أسرة لاجئ سوري، فضلا على أن هناك أعمال أخرى قام بها هذا الرجل من أجل الإنسانية التي تستهدف الشعوب والأمم بدون تميز.