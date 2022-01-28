شوف عروض هايبر بنده أقوى عروض بنده الأسبوعية panda offers

في هذا الأسبوع يقوم هايبر بنده بتقديم أقوى العروض والخصومات على منتجاته التي حصلت على إعجاب الكثيرين الذين يتسارعون للحصول على أقوى الخصومات، وفي هذا الأسبوع لا تفوتكم أقوى العروض والخصومات على جميع احتياجاتك المنزلية، حيث يمكنك الحصول على أجود أنواع اللحوم والدجاج والأسماك، و المشروبات الغازية، ومنتجات العناية الشخصية، ومنتجات العناية بالشعر، وأواني الطبخ، والأجهزة الكهربائية، وهواتف المحمول الذكية، والكثير من العروض الأخرى وقم بالتسوق من هايبر بنده لتقوم بالتوفير حتى نصف السعر على جميع الاحتياجات، وتكون العروض سارية من يوم 23 جمادي الثاني الموافق يوم الأربعاء إلى 29 جمادي الثاني الموافق يوم الثلاثاء أو حتى نفاذ الكمية.

هايبر بنده

احصل على خصم خمسين ريال على جوال شاومي ريدمي 10 سعة 64 جيجا، رام 4 جيجا رام مقابل 549 ريال بدلاً من 599 ريال.

لينوفو كي 13 نوت جوال سعة 128 جيجا، رام 4 جيجا مقابل 599 ريال بدلاً من 799 ريال. بخصم 200 ريال.

احصل لينوفو كي 13 سعة 32 جيجا، 2 جيجا رام بسعر 349 ريال بدلاً من 449 ريال. بخصم قدره مائة ريال سعودي.

اشتري هاتف سامسونج أي 12 بسعر 575 ريال بدلاً من 599 ريال.

تقدم بنده عرض مميز على فيفو واي 53 اس مقابل 949 ريال بدلاً 1149 ريال لتكون قيمة الخصم مائتي ريال سعودي.

احصل على خصم بقيمة مائة ريال عند طلب هاتف فيفو واي 51 سعة 128 جيجا بسعر 899 ريال بدلاً من 999 ريال.

اشتري هاتف شاومي ريدمي نوت 10 اس الشهير مقابل 799 ريال بدلاً من 949 ريال.

عروض بنده

اشتري كابل أيفون طول مترين بسعر 99 ريال بدلاً من 129 ريال.

عرض مميز على سماعات أبل اير بودز لأيفون 7 بسعر 99 ريال بدلاً من 145 ريال.

احصل على ساعة أبل الذكية اس إي التي تتميز بمقاومتها للماء حتى عمق خمسين متراً، وتتميز بوجود شاشة retina مقابل 1209 ريال بدلاً من 1359 ريال للساعة 40 mm.