نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض خاصة وخصومات كبرى تصل لـ50% على جميع السلع في العثيم السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعددت المنتجات التي يتوفر العرض عليها في العثيم بكافة فروعها في المملكة العربية السعودية فيتوفر العرض على جميع المنتجات سواء كانت لحوم أو دواجن أو أسماك أو بهار أو مخبوزات أو فواكه أو خضروات كما تقدم جميع مستلزمات العناية بالذات مع مستلزمات تنظيف المنزل، وسوف نقدم إليكم من هذا المقال بعض المنتجات التي يتوفر العرض عليها من قبل العثيم.

تخفيضات العثيم في المملكة العربية السعودية

تقدم العثيم إلى عملائها مختلف العروض على مختلف المنتجات التي من بينها كلًا من الآتي” تين مجفف تاتكو، بطاطس كتكو، كريم كليراسيل، كابتشينو، شامبو دوف عناية، حليب الصافي، خليط كيك بيتي، منعم الملابس، مختلف الأنواع من الخضروات كالبطاطس والخيار كما يحتوي العرض أيضًا على كارفور باغيت، بسكويت بورقات، ريو ماري، زيت شعر دابر، فلفل بارد أخضر، خبز بان دور، غسول وجه لوريال، فوط صحية نانا، ماسك شعر دوف.

خصومات أسواق العثيم في السعودية

توفر العثيم باقة من العروض والخصم والتي تستمر حتى نفاذ الكمية ومن بين المنتجات التي يتوفر العرض عليها أيضًا كلًا من التالي” بيغا جبن شيدر مطبوخ 56.5جم، ولكن كذلك برايد فود سيرفيس جبنة . وكما كذلك كيري جبنة كريم مكونة من 12قطعة، كما يحتوي العرض على ياسمين شرائح جبنة، كما يحتوي العرض على المراعي جبنة مثلثات كيري جبنة كريمية 6م 108جم.

تخفيضات العثيم في المملكة العربية السعودية

من بين المنتجات التي تتواجد ضمن عروض أسواق العثيم كلًا من الآتي” فينتيس نستله كرات الحبوب بمذاق الشوكولاتة نسكويك عبوة اقتصادية بحجم( 625 جرام )، تقدم العثيم إلى عملائها عرض على نادك شرائح الجبن ومن بين المنتجات التي يتوفر العرض عليها أيضًا بوك جبنة بالقشطة مربعات 108جم، غسول وجه، بلسم هيربال، فريكو جبنة.

يحتوي العرض أيضًا على حليب مجفف كامل الدسم المراعي (1800 جرام ) محلي ستيفيا النحلة ( 100 ظرف )، زيت زيتون عضوي نادك ( 500 مل )، بيبسي بكافة الأنواع سواء كان عادي أو دايت أو سفن أب أو ميرندا برتقال أو تفاح أو فراولة أو ماونتن ديو حمضيات ( 1 لتر ).