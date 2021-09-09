طريقة عصير الليمون نعناع المنعش والرائع في فصل الصيف

عصير الليمون نعناع، أو سموزي الليمون نعناع. أجمل وأقوى المشروبات الصيفية المنعشة التي يحبها ويفضل أن يتناولها الكثيرون. فدائما ما يكون عصير الليمون مفضل للجميع في فصل الصيف، ولكن مع إضافة النعناع أصبح العصير منعش بشكل كبير ، وصاحب مذاق قوي وممتع للجميع. فأصبح من المشروبات المفضلة للكثير في أوقات الحر . ويمكن عمل عصير الليمون نعناع بالعديد من الطرق المختلفة. واليوم سنوضح لكم أفضل طريقة لعمل العصير داخل المنزل بمنتهى السهولة، ودون الحاجة للكثير من المقادير ، فيمكن عمله بالعديد من الطرق ونحصل على طعم ومذاق رائع ومنعش، مثلما يقدم في المقاهي والمطاعم المختلفة بالخارج والتي يفضل الكثيرون تناوله فيها على الدوام.

مقادير عمل عصير الليمون نعناع بالمنزل

نحتاج إلى بعض المقادير لعمل عصير الليمون نعناع داخل المنزل بمنتهي السرعة والدقة ودون عناء. والمقادير التالية تقوم بعمل أربع كؤوس من العصير، على الأقل . ومن الممكن أن تختلف الكمية بمقدار الصودا المقدمة مع العصير بالكاسات.ولعمل مقدار كاف من العصير نحتاج إلى:

ثلاث حبات كبيرة من الليمون

كوب كامل من ورق النعناع الأخضر الطازج

ملعقتان كبيرتان من العسل الأبيض

ربع كوب من الماء البارد

مكعبات من الثلج

ماء صودا بالمقدار الذي تفضلونه

طريقة تحضير عصير الليمون نعناع بالمنزل

لعمل عصير الليمون نعناع بالمنزل، نقوم أولا بتقشير الليمون باستخدام المبشرة للحصول على الطعم المركز. ثم نقوم بعدها بتقطيع الليمون ، ونزع البذر من الداخل بشكل كامل ، والتأكد من عدم وجود البذور حتى لا تسبب طعم مر في العصير.في إبريق الخلاط نقوم الليمون، النعناع، العسل والماء.نقوم بتشغيل الخلاط على الدرجة القصوى للحصول على عصير مركز.نقوم بوضع الثلج في كاسات التقديم، ونضع نصف الكأس عصير ليمون نعناع. ومن ثم نضيف ماء الصودا علي العصير بالكأس.ونقوم بتقطيع شرائح من الليمون ، ووضعها في الكأس لتعطى شكل رائع للكأس. ونضع ورقتان من النعناع بالكأس ، ونقوم بتقديمه وهو مثلج .