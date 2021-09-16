طريقة عمل مكرونة بكرات اللحم مع صوص بولونيز لذيذ مثل المطاعم

طريقة عمل مكرونة بكرات اللحم من الطرق اللذيذة لعمل الباستا، يمكن عمل تلك الطريقة باستخدام صوص البولونيز أو بالصوص الأحمر لإعطاء نكهة قوية وواضحة، تعد تلك الوصفة من الوصفات الإيطالية الشهيرة التي تقدم في المطاعم الكبيرة، كما أنها تشتهر في عدة دول حول العالم لسهولتها، فهي تعد من الأطباق السريعة، يمكن عمل المكرونة بالكثير من الطرق ولكن تظل طريقة صنع المكرونة بالصوص الأحمر هي سيدة الباستا في الشرق الأوسط، تعرف على كيفية تحضير باستا كرات لحم مع صوص بولونيز مضبوط ولذيذ جداً. طريقة عمل مكرونة بكرات اللحم مقادير مكرونة كرات اللحم عبوة مكرونة سباغيتي أو penna أو أي نوع حسب الرغبة.

نصف كيلو جرام من اللحم المفروم.

بصلة كبيرة مبشورة.

3 فصوص ثوم مفروم.

ملح وفلفل وبهارات لحم.

دقيق.

زيت. طريقة عمل مكرونة بكرات اللحم تُسلق المكرونة أولاً لمدة 10 دقائق أو حسب التعليمات المدونة على العبوة ثم تُصفى.

في وعاء يوضع البصل المبشورة والثوم المفروم ويُتبل بالملح والفلفل والبهارات ثم يُضاف إليه اللحم.

يُقسم اللحم إلى كرات صغيرة ثم تُغمس الكرات في الدقيق حتى تكون مغطاة تماماً بطبقة خفيفة من الدقيق.

تُحمر كرات اللحم في زيت أو زبدة حتى تتغير لونها من كل الجوانب إلى اللون الذهبي ثم تُصفى من الزيت.

توضع كرات اللحم في صوص البولونيز وتترك على نار هادئة لمدة ربع ساعة.

توضع المكرونة في طبق التقديم وفوقها صوص البولونيز مع كرات اللحم. طريقة عمل صوص بولونيز لذيذ مقادير صوص البولونيز زيت.

بصلة كبيرة مقطعة إلى مكعبات صغيرة.

فلفل ألوان مقطع صغيراً.

ثوم مقطع شرائح.

لحم مفروم “اختياري والكمية حسب الرغبة”.

كوبين من عصير الطماطم.

ملعقة كبيرة من معجون الطماطم.

ملح وفلفل.

بابريكا. طريقة عمل صوص بولونيز في مقلاة يوضع القليل من الزيت حتى يسخن.

يوضع البصل المبشورة ويقلب حتى يصفر.

توضع مكعبات الفلفل الأخضر وشرائح الثوم مع التقليب لمدة دقيقتين.

يُضاف اللحم المفروم ونقلب حتى يتغير لونه.

يُضاف عصير الطماطم ومعجون الطماطم ويتبل ملح وفلفل وبابريكا وننتظر حتى تغلي المكونات ثم نهدئ النار لمدة 10 دقائق ونقدمها مع الباستا. طريقة عمل مكرونة بولونيز بطعم لذيذ المقادير عبوة مكرونة.

بصلة مفرومة.

فصين ثوم مفروم.

فلفل شرائح.

جزر شرائح.

طماطم مكعبات.

ملعقة صلصة. الطريقة تُسلق المكرونة وتصفى وتترك جانباً.

في قدر نضع القليل من زيت الزيتون ثم نحمس به البصل المفروم حتى يصبح ذهبياً.

نضيف الثوم مع الفلفل الأخضر الشرائح ونقلب حتى يذبل.

نضيف الجزر المبشور والطماطم المكعبات ونترك المكونات حتى تذوب الطماطم.

نضيف ملعقة صلصة طماطم وكمية من الماء ونتركها تتسبك.

نضيف المكرونة المسلوقة في النهاية ونضبط الملح. طريقة عمل مكرونة بكرات اللحم مقادير مكرونة كرات اللحمطريقة عمل مكرونة بكرات اللحمطريقة عمل صوص بولونيز لذيذ مقادير صوص البولونيزطريقة عمل صوص بولونيزطريقة عمل مكرونة بولونيز بطعم لذيذ المقاديرالطريقة الوسوم

طريقة عمل مكرونة بكرات اللحم من الطرق اللذيذة لعمل الباستا، يمكن عمل تلك الطريقة باستخدام صوص البولونيز أو بالصوص الأحمر لإعطاء نكهة قوية وواضحة، تعد تلك الوصفة من الوصفات الإيطالية الشهيرة التي تقدم في المطاعم الكبيرة، كما أنها تشتهر في عدة دول حول العالم لسهولتها، فهي تعد من الأطباق السريعة، يمكن عمل المكرونة بالكثير من الطرق ولكن تظل طريقة صنع المكرونة بالصوص الأحمر هي سيدة الباستا في الشرق الأوسط، تعرف على كيفية تحضير باستا كرات لحم مع صوص بولونيز مضبوط ولذيذ جداً. طريقة عمل مكرونة بكرات اللحم مقادير مكرونة كرات اللحم عبوة مكرونة سباغيتي أو penna أو أي نوع حسب الرغبة.

نصف كيلو جرام من اللحم المفروم.

بصلة كبيرة مبشورة.

3 فصوص ثوم مفروم.

ملح وفلفل وبهارات لحم.

دقيق.

زيت. طريقة عمل مكرونة بكرات اللحم تُسلق المكرونة أولاً لمدة 10 دقائق أو حسب التعليمات المدونة على العبوة ثم تُصفى.

في وعاء يوضع البصل المبشورة والثوم المفروم ويُتبل بالملح والفلفل والبهارات ثم يُضاف إليه اللحم.

يُقسم اللحم إلى كرات صغيرة ثم تُغمس الكرات في الدقيق حتى تكون مغطاة تماماً بطبقة خفيفة من الدقيق.

تُحمر كرات اللحم في زيت أو زبدة حتى تتغير لونها من كل الجوانب إلى اللون الذهبي ثم تُصفى من الزيت.

توضع كرات اللحم في صوص البولونيز وتترك على نار هادئة لمدة ربع ساعة.

توضع المكرونة في طبق التقديم وفوقها صوص البولونيز مع كرات اللحم. طريقة عمل صوص بولونيز لذيذ مقادير صوص البولونيز زيت.

بصلة كبيرة مقطعة إلى مكعبات صغيرة.

فلفل ألوان مقطع صغيراً.

ثوم مقطع شرائح.

لحم مفروم “اختياري والكمية حسب الرغبة”.

كوبين من عصير الطماطم.

ملعقة كبيرة من معجون الطماطم.

ملح وفلفل.

بابريكا. طريقة عمل صوص بولونيز في مقلاة يوضع القليل من الزيت حتى يسخن.

يوضع البصل المبشورة ويقلب حتى يصفر.

توضع مكعبات الفلفل الأخضر وشرائح الثوم مع التقليب لمدة دقيقتين.

يُضاف اللحم المفروم ونقلب حتى يتغير لونه.

يُضاف عصير الطماطم ومعجون الطماطم ويتبل ملح وفلفل وبابريكا وننتظر حتى تغلي المكونات ثم نهدئ النار لمدة 10 دقائق ونقدمها مع الباستا. طريقة عمل مكرونة بولونيز بطعم لذيذ المقادير عبوة مكرونة.

بصلة مفرومة.

فصين ثوم مفروم.

فلفل شرائح.

جزر شرائح.

طماطم مكعبات.

ملعقة صلصة. الطريقة تُسلق المكرونة وتصفى وتترك جانباً.

في قدر نضع القليل من زيت الزيتون ثم نحمس به البصل المفروم حتى يصبح ذهبياً.

نضيف الثوم مع الفلفل الأخضر الشرائح ونقلب حتى يذبل.

نضيف الجزر المبشور والطماطم المكعبات ونترك المكونات حتى تذوب الطماطم.

نضيف ملعقة صلصة طماطم وكمية من الماء ونتركها تتسبك.

نضيف المكرونة المسلوقة في النهاية ونضبط الملح. طريقة عمل مكرونة بكرات اللحم مقادير مكرونة كرات اللحمطريقة عمل مكرونة بكرات اللحمطريقة عمل صوص بولونيز لذيذ مقادير صوص البولونيزطريقة عمل صوص بولونيزطريقة عمل مكرونة بولونيز بطعم لذيذ المقاديرالطريقة

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