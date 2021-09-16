كتير مننا خصوصا لو بتحاولي تقللي وزنك بندور على حلويات منعشة ولذيذة في الصيف والحر، لكن في نفس الوقت تكون صحية وماتسببش اكتساب سعرات حرارية كتير، في المقال ده هنقولك عامله دايت ونفسك تاكلي “تورته”.. اعرفي ازاي عملي تورتة الفواكه الصحية والمنعشة في دقايق

عامله دايت ونفسك تاكلي “تورته”.. اعرفي ازاي عملي تورتة الفواكه الصحية والمنعشة في دقايق

المقادير اللي هتحتاجيها

2 حبة صغيرة من البطيخ بدون بذر

1 حبة شمام

حوالي نصف كوباية زبادي

حوالي 3/4 كوباية كريمة ثقيلة

1 ملعقة كبيرة سكر

6-8 حبات فراولة صغيرة

طريقة التحضير

قطعي أطراف الشمام إلى شرائح ، وقيسي عليه قطع اسطوانية من البطيخ على قد دوران حلقات الشمام.

قطعي قشرة البطيخ بالراحة اوي، وقشري من بره من غير ما تاخدي من “لحم البطيخ” نفسه.

شيلي البذور من قطع الشمام، وشيلي منهم حلقتين على جنب.

كرري خطوات التقطيع مع البطيخ.

استخدمي الكنتالوب كدليل عند تقطيع البطيخ، بمعني انك تقيسي حلقات البطيخ على حلقات الكنتالوب زي ما قلنا، في الاخر المهم يطلعوا حلقات قد بعضها عشان نقدر نرصهم فوق بعض.

اضربي السكر مع كريمة الخفق الثقيلة لحد ما يكونوا كريمة تقيلة متجانسة.

ضيفي جزء من الزبادي إلى جزئين من الكريمة المخفوقة عشان نعمل الحشوة.

للتجميع ، حطي طبقة واحدة من البطيخ على طبق التقديم أو حامل الكيك ، وبعدين حلقة من الكنتالوب فوقها واملي الحفرة في الوسط بحشوة الزبادي.

كرري خطوة 8 في باقي الطبقات.

حطي الكريمة المتبقية ومزيج الزبادي في كيس حلواني، وزيني بيه من فوق، مع قطع الفراولة، وقديمها باردة وبالهنا والشفا.

وده هيكون الشكل النهائي لتورتة الفواكه

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