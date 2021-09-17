اعملي الكريب الأصلي بكل سهولة مثل المحلات وتكلفة بسيطة

الكريب بعد من أشهر الوجبات السهلة البسيطة، التي يتناولها الكثير بكثرة، خاصة الأطفال، لأنه يتميز بطعم رائع ورائحة جذابة، ويمكن تحضيره بحشوات مختلفة، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل الكريب في المنزل بأقل التكاليف. طريقة عمل الكريب الأصلي طريقة عمل الكريب الأصلي مقادير عمل الكريب: كأس كبير من الدقيق.

حبتان من البيض.

كأس صغير من الحليب.

كوب صغير من الماء العادي.

رشة من الملح.

4 ملاعق صغيرة من السمن الغير مجمد. طريقة تحضير الكريب امزجي الدقيق مع مقدار البيض، ثم ضيفي إليهم الماء والحليب، ثم اخلطيهم لمدة خمس دقائق. ضيفي السمن ومقدار الملح إلى الخليط السابق، ثم امزجيهم مرة أخرى حتى يتكون خليط كريمي. احضري مقلاة كبيرة بها القليل من زيت الذرة، ثم ضعيها على نار متوسطة. اسكبي ثلث كأس صغير من خليط الكريب في المقلاة، ثم اتركيه لبضع ثواني حتى يكتسب اللون الذهبي، ثم اقلبيه على الجهة الأخرى، حتى ينضج الكريب. قومي بحشو الكريب حسب الرغبة، حتى يصبح جاهز للتقديم. طريقة عمل الكريب بحشو الدجاج طريقة تحضير الكريبطريقة عمل الكريب بحشو الدجاج المكونات: ثلث كأس كبير من البصل المفروم.

150 جرام من شرائح الدجاج الرفيعة.

كأس كبير من المشروم.

ربع ملعقة كبيرة من الملح.

ثلث ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

50 جرام من زيت الذرة.

رشة من مسحوق الثوم.

ملعقة كبيرة من الريحان المجفف. طريقة تحضير الكريب الدجاج والمشروم احضري وعاء حراري به مقدار الزيت، ثم ضعيه على النار، ثم ضيفي إليه البصل، ثم اتركيه حتى يذبل. ضيفي شرائح الدجاج بعد غسلها إلى البصل، ثم وزعي فوقها الفلفل الأسود وباقي التوابل، ثم قلبيهم جيدا. ضعي المشروم فوق خليط شرائح الدجاج، ثم قلبيهم واتركيهم حتى ينضج الخليط. وزعي خليط الدجاج فوق الكريب، ثم قومي بلفه، حتى يصبح جاهز للتقديم. طريقة عمل الكريب بحشو المشمش طريقة تحضير الكريب الدجاج والمشرومطريقة عمل الكريب بحشو المشمش المكونات: 4 ملاعق صغيرة من النشا.

كأس كبير من شرائح المشمش المعلب.

ربع لتر من شربات المشمش.

20 جرام من السكر. طريقة التحضير امزجي شربات المشمش مع النشا جيدا في وعاء حراري، ثم ضعيهم على النار. ضيفي السكر إلى خليط شربات المشمش، ثم قلبي المكونات لمدة دقيقتين، ثم ضيفي شرائح المشمش، ثم اتركيهم على النار لمدة 180 ثانية، حتى يتكون خليط متجانس يشبه الصوص. وزعي الخليط على الكريب، ثم اطوي الكريب حتى يصبح جاهز للتقديم. طريقة التحضير الوسوم

الكريب بعد من أشهر الوجبات السهلة البسيطة، التي يتناولها الكثير بكثرة، خاصة الأطفال، لأنه يتميز بطعم رائع ورائحة جذابة، ويمكن تحضيره بحشوات مختلفة، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل الكريب في المنزل بأقل التكاليف. طريقة عمل الكريب الأصلي طريقة عمل الكريب الأصلي مقادير عمل الكريب: كأس كبير من الدقيق.

حبتان من البيض.

كأس صغير من الحليب.

كوب صغير من الماء العادي.

رشة من الملح.

4 ملاعق صغيرة من السمن الغير مجمد. طريقة تحضير الكريب امزجي الدقيق مع مقدار البيض، ثم ضيفي إليهم الماء والحليب، ثم اخلطيهم لمدة خمس دقائق. ضيفي السمن ومقدار الملح إلى الخليط السابق، ثم امزجيهم مرة أخرى حتى يتكون خليط كريمي. احضري مقلاة كبيرة بها القليل من زيت الذرة، ثم ضعيها على نار متوسطة. اسكبي ثلث كأس صغير من خليط الكريب في المقلاة، ثم اتركيه لبضع ثواني حتى يكتسب اللون الذهبي، ثم اقلبيه على الجهة الأخرى، حتى ينضج الكريب. قومي بحشو الكريب حسب الرغبة، حتى يصبح جاهز للتقديم. طريقة عمل الكريب بحشو الدجاج طريقة تحضير الكريبطريقة عمل الكريب بحشو الدجاج المكونات: ثلث كأس كبير من البصل المفروم.

150 جرام من شرائح الدجاج الرفيعة.

كأس كبير من المشروم.

ربع ملعقة كبيرة من الملح.

ثلث ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

50 جرام من زيت الذرة.

رشة من مسحوق الثوم.

ملعقة كبيرة من الريحان المجفف. طريقة تحضير الكريب الدجاج والمشروم احضري وعاء حراري به مقدار الزيت، ثم ضعيه على النار، ثم ضيفي إليه البصل، ثم اتركيه حتى يذبل. ضيفي شرائح الدجاج بعد غسلها إلى البصل، ثم وزعي فوقها الفلفل الأسود وباقي التوابل، ثم قلبيهم جيدا. ضعي المشروم فوق خليط شرائح الدجاج، ثم قلبيهم واتركيهم حتى ينضج الخليط. وزعي خليط الدجاج فوق الكريب، ثم قومي بلفه، حتى يصبح جاهز للتقديم. طريقة عمل الكريب بحشو المشمش طريقة تحضير الكريب الدجاج والمشرومطريقة عمل الكريب بحشو المشمش المكونات: 4 ملاعق صغيرة من النشا.

كأس كبير من شرائح المشمش المعلب.

ربع لتر من شربات المشمش.

20 جرام من السكر. طريقة التحضير امزجي شربات المشمش مع النشا جيدا في وعاء حراري، ثم ضعيهم على النار. ضيفي السكر إلى خليط شربات المشمش، ثم قلبي المكونات لمدة دقيقتين، ثم ضيفي شرائح المشمش، ثم اتركيهم على النار لمدة 180 ثانية، حتى يتكون خليط متجانس يشبه الصوص. وزعي الخليط على الكريب، ثم اطوي الكريب حتى يصبح جاهز للتقديم. طريقة التحضير

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