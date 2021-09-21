وصفة الصمون بالحليب وأبسط طريقة لتحضيرها

تحضير وصفة الصمون بالحليب، أكلة الصمون بالحليب واحدة من المعجنات التي تشتهر بكثرة في الدول العربية والخليجية وهي في الأصل من المعجنات الشامية المنتشرة في بلاد الشام وتتميز بأن لها مذاق خاص ورائع يجذب الصغار قبل الكبار وهذا هو ما نطلبه أن يتغذى الأطفال على الأطعمة المنزلية المفيدة الغنية بالمحتوى الغذائي المفيد له وهذا ما توفره أكلة صمون الحليب تابعوا معنا للتعرف على طريقة ومكونات التحضير المطلوبة.

مكونات الصمون بالحليب المنزلي

مقادير هذه الوصفة من المعجنات بسيطة وغير مكلفة بأي شكل وتتواجد في بيوتنا جميعًا وهي:

حليب سائل دافئ: كأس واحد. دقيق منخول: كيلو جرام حوالي أربعة أكواب. ماء فاتر: حسب الحاجة له. خميرة فورية: ملعقتان بحجم ملعقة الطعام. سكر أبيض: ثلاث ملاعق بحجم ملعقة الطعام. زيت نباتي: كأس كامل. زبدة طرية أو ذائبة: نصف كأس. ملح: ملعقة شاي صغيرة.

كيفية عمل الصمون بالحليب المنزلي

مثل المكونات هي الطريقة فهي تتشابه في سهولتها وبساطتها لذلك يمكن لربة المنزل أن تقوم بتحضيرها في أي وقت كالتالي: