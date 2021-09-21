وصفة الصمون بالحليب وأبسط طريقة لتحضيرها

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تحضير وصفة الصمون بالحليب، أكلة الصمون بالحليب واحدة من المعجنات التي تشتهر بكثرة في الدول العربية والخليجية وهي في الأصل من المعجنات الشامية المنتشرة في بلاد الشام وتتميز بأن لها مذاق خاص ورائع يجذب الصغار قبل الكبار وهذا هو ما نطلبه أن يتغذى الأطفال على الأطعمة المنزلية المفيدة الغنية بالمحتوى الغذائي المفيد له وهذا ما توفره أكلة صمون الحليب تابعوا معنا للتعرف على طريقة ومكونات التحضير المطلوبة.مكونات الصمون بالحليب المنزلي
مقادير هذه الوصفة من المعجنات بسيطة وغير مكلفة بأي شكل وتتواجد في بيوتنا جميعًا وهي:
- حليب سائل دافئ: كأس واحد.
- دقيق منخول: كيلو جرام حوالي أربعة أكواب.
- ماء فاتر: حسب الحاجة له.
- خميرة فورية: ملعقتان بحجم ملعقة الطعام.
- سكر أبيض: ثلاث ملاعق بحجم ملعقة الطعام.
- زيت نباتي: كأس كامل.
- زبدة طرية أو ذائبة: نصف كأس.
- ملح: ملعقة شاي صغيرة.
مثل المكونات هي الطريقة فهي تتشابه في سهولتها وبساطتها لذلك يمكن لربة المنزل أن تقوم بتحضيرها في أي وقت كالتالي:
- نضع الدقيق والحليب والملح والسكر في الخلاط الكهربي ونشغله.
- وأثناء الخلط نضع الخميرة مع حوالي نصف كوب ماء يكون فاتر مع وضع السكر ونقلب ونترك الخليط على جنب ليختمر.
- وفي الخلاط الكهربي نقوم بوضع الزبدة الذائبة وخليط الماء والخميرة بعد أن يصبح جاهزًا ونستمر في خلط هذه المكونات مع الدقيق.
- يتم صب مكونات الخلاط الكهربي في إناء يتناسب مع حجم العجين ويتم عجنها مرة أخيرة يدويًا وتغطيتها بكيس بلاستيك.
- تترك العجينة وقت كافي لكي يتضاعف الحجم ونبدأ في تشكيلها لكرات متساوية.
- يتم إعادة تشكيل تلك لكرات إلى أشكال اسطوانية نرصها في صينية مسطحة مدهونة بالسمن ونقوم بتغطيتها مرة أخرى من ساعة إلى ساعتين.
- ومن ثم نقوم بوضع تلك الاسطوانات في صينية الفرن المدهون بالزيت مع ترك مسافة بين كل قطعة وأخرى حتى تأخذ راحتها في النضج.
- يتم تشغيل الفرن على حرارة 180 درجة وتترك الصينية من 30 إلى 45 دقيقة لتنضج.
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تحضير وصفة الصمون بالحليب، أكلة الصمون بالحليب واحدة من المعجنات التي تشتهر بكثرة في الدول العربية والخليجية وهي في الأصل من المعجنات الشامية المنتشرة في بلاد الشام وتتميز بأن لها مذاق خاص ورائع يجذب الصغار قبل الكبار وهذا هو ما نطلبه أن يتغذى الأطفال على الأطعمة المنزلية المفيدة الغنية بالمحتوى الغذائي المفيد له وهذا ما توفره أكلة صمون الحليب تابعوا معنا للتعرف على طريقة ومكونات التحضير المطلوبة.مكونات الصمون بالحليب المنزلي
مقادير هذه الوصفة من المعجنات بسيطة وغير مكلفة بأي شكل وتتواجد في بيوتنا جميعًا وهي:
- حليب سائل دافئ: كأس واحد.
- دقيق منخول: كيلو جرام حوالي أربعة أكواب.
- ماء فاتر: حسب الحاجة له.
- خميرة فورية: ملعقتان بحجم ملعقة الطعام.
- سكر أبيض: ثلاث ملاعق بحجم ملعقة الطعام.
- زيت نباتي: كأس كامل.
- زبدة طرية أو ذائبة: نصف كأس.
- ملح: ملعقة شاي صغيرة.
مثل المكونات هي الطريقة فهي تتشابه في سهولتها وبساطتها لذلك يمكن لربة المنزل أن تقوم بتحضيرها في أي وقت كالتالي:
- نضع الدقيق والحليب والملح والسكر في الخلاط الكهربي ونشغله.
- وأثناء الخلط نضع الخميرة مع حوالي نصف كوب ماء يكون فاتر مع وضع السكر ونقلب ونترك الخليط على جنب ليختمر.
- وفي الخلاط الكهربي نقوم بوضع الزبدة الذائبة وخليط الماء والخميرة بعد أن يصبح جاهزًا ونستمر في خلط هذه المكونات مع الدقيق.
- يتم صب مكونات الخلاط الكهربي في إناء يتناسب مع حجم العجين ويتم عجنها مرة أخيرة يدويًا وتغطيتها بكيس بلاستيك.
- تترك العجينة وقت كافي لكي يتضاعف الحجم ونبدأ في تشكيلها لكرات متساوية.
- يتم إعادة تشكيل تلك لكرات إلى أشكال اسطوانية نرصها في صينية مسطحة مدهونة بالسمن ونقوم بتغطيتها مرة أخرى من ساعة إلى ساعتين.
- ومن ثم نقوم بوضع تلك الاسطوانات في صينية الفرن المدهون بالزيت مع ترك مسافة بين كل قطعة وأخرى حتى تأخذ راحتها في النضج.
- يتم تشغيل الفرن على حرارة 180 درجة وتترك الصينية من 30 إلى 45 دقيقة لتنضج.
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