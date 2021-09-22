طريقة فتة ورق العنب تعد من الأفكار الجديدة التي يمكن أن نستخدم فيها ورق العنب لنحصل على الطبق الشهي واللذيذ، لذا يُمكنك تجهيزها بعدة طرق وسوف نتطرق إليها خلال هذا المقال.

ورق عنب بمقدار 30 ورقة ويتم سلقها نصف سلق.

خبز بمقدار 2 رغيف أو يتم وتقطيعها إلى القطع الصغيرة.

لبن زبادي مخفوق بمقدار نصف كوب.

بصل واحدة يتم تقطيعها إلى شرائح طولية.

طماطم معلبة بمقدار نصف كيلوغرام.

ثوم مهروس بمقدار خمسة فصوص.

أي نوع من الزيت النباتي بمقدار ملعقة واحدة كبيرة.

صلصة الطماطم بمقدار كوب واحد.

الطماطم يتم تقطيعها إلى المكعبات ذات الحجم الصغير بمقدار حبة واحدة.

عصير الليمون حامض بمقدار ملعقة واحدة صغيرة.

خل أبيض بمقدار نصف كوب.

فلفل أسود بمقدار ربع ملعقة صغيرة.

ملح الطعام حسب الرغبة.

كسبرة جافة مطحونة بمقدار نصف كوب.

نحضر إناء مناسب الحجم ونضعه على النار.

نجعل الحرارة متوسطة.

نضيف إلى هذا الإناء كمية من الزيت النباتي ونتركه حتى يسخن.

تتم إضافة الثوم المهروس والبصل المقطع مع التقليب الجيد للمكونات حتى يتغير لون البصل.

تتم إضافة كل من مكعبات الطماطم وصلصة الطماطم والطماطم المعلبة والبصل والثوم.

يتم تحريك المكونات مع بعضها البعض ثم نضيف إليه الكزبرة المفرومة والفلفل الأسود والخل الأبيض وعصير الليمون والملح مع الاستمرار في تقليب المكونات حتى تختلط مع بعضها البعض.

نترك الإناء به جميع المكونات على النار ليغلي حتى تنضج جميع المكونات.

نقلل درجة الحرارة عندما يغلى الإناء ونتركه لمدة 5 دقائق ثم نرفعه عن النار.

ورق العنب يتم رصه في أطباق التقديم الجاهزة ثم نضع الخلطة التي قمنا بتجهيزها ثم نقطع الخبز ثم اللبن الزبادي.

يتم تقديم الوجبة وهي ساخنة.

يعتبر ورق العنب من الأطعمة التي تحتوي على السعرات الحرارية المنخفضة حيث إن كل 5 ورقات من العنب يمكنهم أن يمدوا الجسم ب14 سعر حراري.

كما أنه يعتبر مصدر جيد إلى الفيتامينات العديدة ومنها فيتامين b6 وفيتامين a وفيتامين ها.

بالإضافة إلى الحديد وحمض الفوليك، كما أنه من الأطعمة التي تحتوي على نسبة منخفضة من الكوليسترول والدهون والصوديوم.

مكونات فتة ورق العنبخطوات تجهيز فتة ورق العنبالقيمة الغذائية لورق العنب

تحدثنا في هذا المقال عن طريقة فتة ورق العنب وتعرفنا على المكونات وطريقه التحضير بالإضافة إلى القيمة الغذائية لورق العنب.