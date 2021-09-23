طريقة عمل بيتزا التوست الكذابة بالجبن بالمايكروويف للاطفال سهلة جدا

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طريقة عمل بيتزا التوست ، ليست بالطريقة الجديدة، ولكنها سريعة وسهلة جدا، يمكنك استخدامها للأطفال، فهم يحبونها كثيرًا وسريعة التحضير، ولا تحتاجين إلى عمل عجينة العشر دقائق، أو البحث عن عجينة البيتزا الهشة الطرية، أو أية طريقة لعمل البيتزا وتصنيع العجينة، حتى وإن كانت سريعة. وتلك الطريقة باستخدام التوست هي طريقة خادعة، وتعرف باسم طريقة البيتزا الكذابة، حيث يمكنك عمل بيتزا التوست بالمايكرويف، أو حتى استخدام الفرن، لعمل صينية بيتزا التوست، ولكن على الرغم من جودتها وسهولة تحضيرها، بالإضافة إلى أنك تعدينها في الفرن، ولكن إذا كنت تخضعين للدايت، فلابد لك من معرفة عدد السعرات الحرارية في بيتزا التوست، لأنها لا تختلف كثيرًا عن البيتزا الإيطالية الرقيقة الهشة، فقط تختلف في أنك لست بحاجة إلى خطوة تحضير العجينة. ولكنك تستخدمين الجبن المختلفة لتحضير بيتزا التوست بالجبن، وأنت تعلمين أن هناك أنواعًا من الجبن ذات سعرات حرارية مرتفعة.بيتزا التوست للاطفال
البيتزا من أكثر الوجبات تفضيلا، لدى الكثير من الناس سواء الأطفال أو الكبار، ولها العديد من الطرق لتحضيرها، أبسطها وأكثرها شيوعًا، طريقة عجينة البيتزا السريعة، مع طريقة عمل صلصة البيتزا، ثم إضافة الحشوات والمقادير التي ترغبين بها. ومن أشهر أنواع البيتزا؛ طريقة بيتزا الطاسة الهشة، وطريقة بيتزا خبز الطابون، وطريقة عجينة البيتزا السائلة في المقلاة، وطريقة عجينة بيتزا الخلاط، وطريقة عمل بيتزا الصينية، وكلها من أنواع البيتزا الإيطالية الأصلية، مع إدخال الكثير من التعديل على مكوناتها، ولكنها تبقى في النهاية هي الوجبة الأكثر تميزًا، بين أنواع المعجنات عمومًا.بيتزا التوست بالجبن
- 6 قطع خبز توست طري.
- 6 شرائح جبن موزاريللا في المنزل.
- حبتان بنادورا مقطعتان إلى حلقات.
- ملعقة كبيرة من الريحان المجفف ومفروم ناعمًا.
- ملعقتان كبيرتان صلصة طماطم جاهزة للبيتزا.
- أحضري خبز التوست، ووزعي فوقه صلصة البيتزا الجاهزة.
- ثم انثري طبقة الجبنة فوق الصلصة.
- وبعدها ضعي شرائح الطماطم فوق المكونات السابقة.
- وزيني وجه بيتزا التوست، بالريحان المجفف من الأعلى.
- ثم ضعي شرائح توست البيتزا، في صينية الخبز بالفرن.
- وبعدها أدخلي صينية بيتزا التوست، إلى الفرن لمدة عشر دقائق، حتى تنصهر الجبنة ويجف التوست.
- ثم أخرجي صينية التوست من الفرن، وقدمي البيتزا وهي ساخنة مع المقبلات.
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طريقة عمل بيتزا التوست ، ليست بالطريقة الجديدة، ولكنها سريعة وسهلة جدا، يمكنك استخدامها للأطفال، فهم يحبونها كثيرًا وسريعة التحضير، ولا تحتاجين إلى عمل عجينة العشر دقائق، أو البحث عن عجينة البيتزا الهشة الطرية، أو أية طريقة لعمل البيتزا وتصنيع العجينة، حتى وإن كانت سريعة. وتلك الطريقة باستخدام التوست هي طريقة خادعة، وتعرف باسم طريقة البيتزا الكذابة، حيث يمكنك عمل بيتزا التوست بالمايكرويف، أو حتى استخدام الفرن، لعمل صينية بيتزا التوست، ولكن على الرغم من جودتها وسهولة تحضيرها، بالإضافة إلى أنك تعدينها في الفرن، ولكن إذا كنت تخضعين للدايت، فلابد لك من معرفة عدد السعرات الحرارية في بيتزا التوست، لأنها لا تختلف كثيرًا عن البيتزا الإيطالية الرقيقة الهشة، فقط تختلف في أنك لست بحاجة إلى خطوة تحضير العجينة. ولكنك تستخدمين الجبن المختلفة لتحضير بيتزا التوست بالجبن، وأنت تعلمين أن هناك أنواعًا من الجبن ذات سعرات حرارية مرتفعة.بيتزا التوست للاطفال
البيتزا من أكثر الوجبات تفضيلا، لدى الكثير من الناس سواء الأطفال أو الكبار، ولها العديد من الطرق لتحضيرها، أبسطها وأكثرها شيوعًا، طريقة عجينة البيتزا السريعة، مع طريقة عمل صلصة البيتزا، ثم إضافة الحشوات والمقادير التي ترغبين بها. ومن أشهر أنواع البيتزا؛ طريقة بيتزا الطاسة الهشة، وطريقة بيتزا خبز الطابون، وطريقة عجينة البيتزا السائلة في المقلاة، وطريقة عجينة بيتزا الخلاط، وطريقة عمل بيتزا الصينية، وكلها من أنواع البيتزا الإيطالية الأصلية، مع إدخال الكثير من التعديل على مكوناتها، ولكنها تبقى في النهاية هي الوجبة الأكثر تميزًا، بين أنواع المعجنات عمومًا.بيتزا التوست بالجبن
- 6 قطع خبز توست طري.
- 6 شرائح جبن موزاريللا في المنزل.
- حبتان بنادورا مقطعتان إلى حلقات.
- ملعقة كبيرة من الريحان المجفف ومفروم ناعمًا.
- ملعقتان كبيرتان صلصة طماطم جاهزة للبيتزا.
- أحضري خبز التوست، ووزعي فوقه صلصة البيتزا الجاهزة.
- ثم انثري طبقة الجبنة فوق الصلصة.
- وبعدها ضعي شرائح الطماطم فوق المكونات السابقة.
- وزيني وجه بيتزا التوست، بالريحان المجفف من الأعلى.
- ثم ضعي شرائح توست البيتزا، في صينية الخبز بالفرن.
- وبعدها أدخلي صينية بيتزا التوست، إلى الفرن لمدة عشر دقائق، حتى تنصهر الجبنة ويجف التوست.
- ثم أخرجي صينية التوست من الفرن، وقدمي البيتزا وهي ساخنة مع المقبلات.
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