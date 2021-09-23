طريقة عمل كابتشينو مثلج مثل ستاربكس في 5 دقائق بطريقة سهلة وبسيطة

طريقة عمل كابتشينو مثلج في البيت سهلة وسريع التحضير وطعمه مثل الذي الذي نطلبه من الكافيهات، الكابتشينو يعد من أشهر المشروبات المنتشرة بكثرة في أنحاء العالم ويطلبه ويحبه الكثير من الناس، كما أن الجميع يحب تناول مشروب الكابتشينو حتي الصغار وذلك يرجع لطعمه اللذيذ المسكر، كما أنه يحتوي علي العديد من العناصر الغذائية المفيدة وذلك يرجع لاحتوائه علي الحليب والسكريات التي يحتاجها جسم الآنسان.

طريقة عمل كابتشينو مثلج

هناك الكثير من الطرق التي يمكننا بها إعداد الكابتشينو منها ما هو ساخن ومنها المثلج البارد، والآن سنتعرف علي طريقة إعداده مثلج.

المكونات

معلقتين كبيرتين من النسكافية

ربع كوب من الكريمة السائلة

ثمن كوب من الماء الساخن

ملعقة كبيرة من السكر

ثماني مكعبات من الثلج

طريقة التحضير

لولا نقوم بوضع النسكافية مع الماء الساخن ثم نقوم بتقلبيهم لحد ما يذوب النسكافية.

نحضر الخلاط الكهربائي بعد ذلك ونضع فيه السكر والنسكافية المذاب وأيضا الكريمة والثلج.

نقوم بخلط المكونات مع بعضهم حتي يمتزج الثلج مع باقي المكونات.

نصب النسكافية بعد ذلك في أكواب التقديم ويمكننا رش بعض الشكولاتة المبشورة وتقدم.

طريقة عمل القهوة المثلجة

المقادير

ملعقة ونصف كبيرة من النسكافية

كوبين ونصف من الحليب الطازج

خمس مكعبات من الثلج

نصف كوب من الماء الفاتر

بوله صغيرة من أيس كريم الفانيليا

ملعقة كبيرة من السكر

طريقة الإعداد

أولا قومي بتذويب نسكافية في نصف كوب من الماء دافئ حتي يذوب تماما ويتجانسون.

نحضر الخلاط ونضع فيه النسكافية مع أضافه السكر ونقوم بخلطهم لمدة دقيقة.

نضيف اليهم بعد ذلك الحليب وقطع الثلج وأيضا أيس كريم الفانيليا.

نقوم بالخلط مرة أخري لمدة دقيقتين حتي تمتزج المكونات مع بعضهم جيدا.

نصب الخليط بعد ذلك في أكواب التقديم ونحرص علي وجود رغوه ناعمة فوق الكوب.

يمكنك أضافه أي نوع من أنواع الأيس كريم التي تفضيلها مثل الشكولاتة ثم تقدم باردة.

قهوة الدلغونا المثلجة

المكونات

كوب من الحليب الطازج

معلقتين كبيرتين من النسكافية

ست مكعبات من الثلج

ملعقة كبيرة من السكر

القليل من الماء ساخن

طريقة التحضير