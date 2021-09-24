طريقة تحضير بسبوسة الزبادي في المنزل بمكونات بسيطة

البسبوسة هي من الحلويات المميزة بمذاقها الناعم الذي يذوب في الفم وتعتبر مرتفعة الدسم نوعاً ما ولكن بالرغم من ذلك إلا أنها تعتبر أكثر أنواع الحلويات التي تحتوي على فيتامينات معينة نظراً لأن من مكوناتها الأساسية هو السميد، ويوجد للبسبوسة طرق متعددة حيث يوجد لها الطريقة التقليدية مثل البسبوسة العادية التي يتم إضافة عليها نوعاً من المكسرات والقطر فقط ولكن يوجد أنواع أخري يتم حشوها بحشوة داخلية تجعلها أكثر لذة مثل بسبوسة الكريمة أو الشوكولاتة وغيرهم من أنواع الحلويات الأخري، ولأن البسبوسة سهلة التحضير والأكثر بحثاً بالنسبة للامهات ويتم اللجوء إلي الأنواع التقليدية فهي من الأصناف المميزة في المذاق وغيره نقدم لكم اليوم طريقة تحضير بسبوسة الزبادي من خلال هذا المقال.

طريقة تحضير بسبوسة الزبادي

يتم التغيير في طريقة التحضير من مطبخ لآخر لتبدو مختلفة وفي جميع الأحوال هي محببة، حتى أن بعض الدول لا يُطلق عليها البسبوسة حيث تسمي بأصناف أخرى حسب ثقافة كل دولة، حيث انتقلت إلينا البسبوسة لأول مرة من بلاد الشام ثم انتقلت إلينا بإضافة بعض اللمسات المطبخ العربي الخاصه بالمكسرات الشهيرة، والآن نقدم لكم طريقة تحضير البسبوسة الشهية من خلال السطور التالية.

المكونات:

مقدار 250 جرام من السميد.

مقدار 250 جرام من السكر الأبيض.

مقدار 250 جرام من مسحوق جوز الهند المبشور.

نصف كأس من السمنة الناعمة.

ملعقة كبيرة من مسحوق البيكنج باودر.

عبوة زبادي.

قطر البسبوسة.

أولاً تحضير طبق كبير ووضع فيه السميد المنخول وتوزيع مسحوق جوز الهند والبيكنج باودر والتقليب بالملعقة ليندمج الدقيق مع جوز الهند. ثانياً وضع باقي المكونات من السمنة والزبادي ويتم مزج المكونات معاً بشكل جيداً. ثالثاً تحضير صينية صغيرة ودهنها بالطريقة المعروفة ووضع بها عجينة البسبوسة ومساواة سطح العجينة من الخارج ثم وضعها في الفرن لمدة ثلاثين دقيقة على درجة حرارة متوسطة 180 درجة مئوية حتى تتحول إلي اللون الذهبي. بعد ذلك نقوم بإخراج البسبوسة من الفرن ونسكب عليها القطر أو ما يسمي بالشربات على أن يكون بارداً والبسبوسة ساخنة.

طريقة التحضير:

مكونات تحضير القطر:

نحتاج إلي كأس من الماء، بالإضافة إلي كأس من السكر الناعم وملعقة من عصير الليمون الطازج، ملعقة من ماء الزهر أو حسب الرغبة فوضع ماء الزهر اختياري.

طريقة التحضير:

نقوم بتحضير إناء صغير الحجم ونضع فيه السكر والماء ونتركهم حتى الغليان ثم وضع باقي المكونات ونترك القطر على النار حتى يصبح القوام الخاص به ثقيل وناعم مثل العسل أو أخف وهكذا أصبح جاهزاً.