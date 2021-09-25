طريقة عمل كفتة الدجاج بالصلصة بكل أسرارها مثل المطاعم

كفتة الدجاج بالصلصة ، من الأكلات الصحية التي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة لصحة الإنسان حيث تعمل على تجديد خلايا الجسم وتعمل على تدفق الدم بسرعة رهيبة، وهي من الأطباق اللذيذة التي تعطي الجسم الطاقة والحيوية، لأنها تحتوي على سعرات حرارية مناسبة، وهى من الوجبات السريعة التي يقبل على تناولها الأطفال، يفضلون تناولها مع الأرز المعمر، والسلطة الخضراء وسلطة الطحينية اللذيذة، كما تبحث الكثير من الأمهات لعمل وجبة خفيفة بالمنزل لتضمن السلامة لأطفالها، ويمكن تحضير الكفتة بالمنزل بكل سهولة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل كفتة الدجاج بالصلصلة بكل سهولة وسر نجاحها في المنزل مثل المطاعم. مكونات كفتة الدجاج بالصلصة مكونات كفتة الدجاج بالصلصة تمتلك الكفتة العديد من المكونات البسيطة اللذيذة التي تعطي لها طعم رائع وهى كالتالي:- نصف كيلو من صدور الدجاج المفرومة. حبة متوسطة من البصل المفروم. ملعقة كبيرة من الثوم المفروم. ثلاث قرون من الفلفل الرومي المفروم. طبق صغير من البقدونس المفروم. طبق صغير من الكزبرة الخضراء المفرومة. ملعقة صغيرة من السبع بهارات. ملعقة صغيرة من الملح. مقدار ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة. ربع ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. ملعقة صغيرة من النشا. ربع كوب من الزيت. ٢ كوب من صلصة الطماطم. ملعقتين كبيرة من البصل المفروم. ملعقتين من الزيت. نصف كوب من الزيت للقلي. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كفتة الدجاج بالصلصة بكل سهولة وسر نجاحها في المنزل مثل المطاعم بخطوات بسيطة وهى كما يلي:- نحضر وعاء كبير ونضع به جميع المكونات، ثم نقوم بخلطهم جيداً حتى يتجانس الخليط ويصبح مثل العجينة.

نضع الخليط في الثلاجة لمدة ساعة كاملة، ثم نخرج الخليط ونقوم بتشكيله على شكل كرات متوسطة.

ثم نحضر صينية ونرص عليها كرات الكفتة ونتركها حتى تجف تماماً.

نحضر طاسة ونضعها على النار ونضع بها ملعقة الزيت ونتركها حتى تسخن، ثم نضيف البصل المفروم ونقلب حتى تذبل.

ثم نضيف عصير الطماطم، ونضيف إليه الملح، والفلفل ونغطيها ونتركها حتى تنضج.

نحضر طاسة ونضعها على النار ونضع بها كمية مناسبة من الزيت النقي ونتركها حتى تسخن، ثم نقوم بقلي الكفتة في الزيت ونتركها حتى تتحمر، ثم نخرجها من الزيت ونضعها على خليط الصلصة ونتركها لمدة دقيقتين ثم نرفعها من على النار.

نحضر طبق التقديم ونصب خليط الكفتة في الطبق ونقدمه بالهناء والشفاء. نصائح عند عمل كفتة الدجاج بالصلصة سوف نتعرف على بعض النصائح البسيطة وهى كما يلي:- يفضل عجن المكونات جيداً مع بعضها حتى تتماسك. ضعي خليط اللحمة في الثلاجة لمدة ساعة ونصف كاملة حتى تتماسك ويسهل تقطيعها. تسخين الزيت جيداً قبل القلي. الوسوم

كفتة الدجاج بالصلصة ، من الأكلات الصحية التي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة لصحة الإنسان حيث تعمل على تجديد خلايا الجسم وتعمل على تدفق الدم بسرعة رهيبة، وهي من الأطباق اللذيذة التي تعطي الجسم الطاقة والحيوية، لأنها تحتوي على سعرات حرارية مناسبة، وهى من الوجبات السريعة التي يقبل على تناولها الأطفال، يفضلون تناولها مع الأرز المعمر، والسلطة الخضراء وسلطة الطحينية اللذيذة، كما تبحث الكثير من الأمهات لعمل وجبة خفيفة بالمنزل لتضمن السلامة لأطفالها، ويمكن تحضير الكفتة بالمنزل بكل سهولة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل كفتة الدجاج بالصلصلة بكل سهولة وسر نجاحها في المنزل مثل المطاعم. مكونات كفتة الدجاج بالصلصة مكونات كفتة الدجاج بالصلصة تمتلك الكفتة العديد من المكونات البسيطة اللذيذة التي تعطي لها طعم رائع وهى كالتالي:- نصف كيلو من صدور الدجاج المفرومة. حبة متوسطة من البصل المفروم. ملعقة كبيرة من الثوم المفروم. ثلاث قرون من الفلفل الرومي المفروم. طبق صغير من البقدونس المفروم. طبق صغير من الكزبرة الخضراء المفرومة. ملعقة صغيرة من السبع بهارات. ملعقة صغيرة من الملح. مقدار ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة. ربع ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. ملعقة صغيرة من النشا. ربع كوب من الزيت. ٢ كوب من صلصة الطماطم. ملعقتين كبيرة من البصل المفروم. ملعقتين من الزيت. نصف كوب من الزيت للقلي. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كفتة الدجاج بالصلصة بكل سهولة وسر نجاحها في المنزل مثل المطاعم بخطوات بسيطة وهى كما يلي:- نحضر وعاء كبير ونضع به جميع المكونات، ثم نقوم بخلطهم جيداً حتى يتجانس الخليط ويصبح مثل العجينة.

نضع الخليط في الثلاجة لمدة ساعة كاملة، ثم نخرج الخليط ونقوم بتشكيله على شكل كرات متوسطة.

ثم نحضر صينية ونرص عليها كرات الكفتة ونتركها حتى تجف تماماً.

نحضر طاسة ونضعها على النار ونضع بها ملعقة الزيت ونتركها حتى تسخن، ثم نضيف البصل المفروم ونقلب حتى تذبل.

ثم نضيف عصير الطماطم، ونضيف إليه الملح، والفلفل ونغطيها ونتركها حتى تنضج.

نحضر طاسة ونضعها على النار ونضع بها كمية مناسبة من الزيت النقي ونتركها حتى تسخن، ثم نقوم بقلي الكفتة في الزيت ونتركها حتى تتحمر، ثم نخرجها من الزيت ونضعها على خليط الصلصة ونتركها لمدة دقيقتين ثم نرفعها من على النار.

نحضر طبق التقديم ونصب خليط الكفتة في الطبق ونقدمه بالهناء والشفاء. نصائح عند عمل كفتة الدجاج بالصلصة سوف نتعرف على بعض النصائح البسيطة وهى كما يلي:- يفضل عجن المكونات جيداً مع بعضها حتى تتماسك. ضعي خليط اللحمة في الثلاجة لمدة ساعة ونصف كاملة حتى تتماسك ويسهل تقطيعها. تسخين الزيت جيداً قبل القلي.

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