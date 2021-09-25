الشيش برك بالطريقة الأصلية ولا أروع وعن تجربة

الشيش برك بالطريقة الأصلية من الوصفات المحببة لدي الكثير من الأشخاص حول العالم خاصة سوريا وبلاد الشام وتركيا وكل بلد لها طريقة مختلفة وتفاصيل في إعداده غير البلد الأخري ومن هنا سوف نوضح لكم الطريقة الأصلية لعمل الشيش برك فمن لا يعرفه فهو بكل بساطة طبق مكون من عجين عادي محشو باللحم ويطبخ بطريقة معينه باللبن ويضاف إليه كزبرة وثوم تعالوا معنا تعرفوا علي طريقه إعداده. الشيش برك بالطريقة الأصلية المقادير عدد 4 كوب دقيق.

1 كوب ماء.

نصف معلقة صغيرة ملح.

نصف معلقة صغيرة سكر.

1 كوب زيت.

1 معلقة كبيرة لبن بودر. مكونات الحشو عدد 2 معلقة كبيرة سمن.

1 بصلة كبيرة الحجم.

نصف كيلو لحم مفروم.

ملح.

فلفل. مقادير صوص اللبن 1 ونصف لتر لبن.

نصف كوب نشا.

1كوب ماء بارد.

معلقة صغيرة ملح.

عدد 1 بيضة. الشيش برك بالطريقة الأصلية المقاديرمكونات الحشومقادير صوص اللبن طريقة عمل الكزبرة عدد معلقة كبيرة سمن.

1 معلقة كزبرة جافة مطحونة.

عدد 5 فصوص ثوم ويهرس.

رشه ملح. طريقة التحضير في البداية سوف نوضح لكم طريقة عمل العجين الذي سوف نحشو به اللحم، فيجب عليك إحضار إناء عميق نضع به كل من القمح واللبن والملح والسكر والزيت والماء مع الخلط جيدا حتي تصبح عجينة متماسكة وبعد ذلك نتركها ترتاح لمدة 20 دقيقة.

من جانب أخر نعمل علي تسوية اللحم مفروم حيث نأتي بمقلاه ونضع بها السمن والبصل حتي يتم تقليبها وتحمر لونها وبعد ذلك نضع اللحم المفروم ورشة ملح وفلفل مع التقليب جيدا حتي تمام التسوية.

بعد أن ترتاح العجينة نقوم بفردها ونقطعها علي شكل دوائر بواسطة كوب عادي ثم نحشو كل دائرة في المنتصف ونغلق أطرافها وبذلك تكون علي شكل نصف دائرة وبعد ذلك نضع طرف الدائرة علي الطرف الأخر وبذلك يكون شكلها مثل القبعة ونضع العجينة المحشوة في صنية مدهونة بالزيت ونضعها في الفرن لمدة 10 دقائق علي درجة حرارة 180 درجة مئوية وحتي يصبح لونها ذهبي.

نأتي بإناء ونضع به كل من اللبن والنشاء والملح والماء ونقلبه جيدا ثم نصفيه بمصفاه ونضعه في أناء أخر علي النار ونقوم بالتقليب حتي يغلي اللبن ثم نضع العجينة المحشوة أي قبعات الشيش برك ونتركها علي النار لمدة 20 دقيقة حتي يتم تسوية العجين في اللبن جيدا وبعد ذلك نضيف الكزبرة الجافة المطحونة المقلاة في السمن والثوم المهروس والملح وبذلك يكون الطبق جاهز للتقديم ، هناك من يحب تزين الطبق بالكزبرة الخضراء والصنوبر المحمص حسب رغبتكم كما موجود بالصورة وبألف هنا. طريقة التحضير الوسوم

الشيش برك بالطريقة الأصلية من الوصفات المحببة لدي الكثير من الأشخاص حول العالم خاصة سوريا وبلاد الشام وتركيا وكل بلد لها طريقة مختلفة وتفاصيل في إعداده غير البلد الأخري ومن هنا سوف نوضح لكم الطريقة الأصلية لعمل الشيش برك فمن لا يعرفه فهو بكل بساطة طبق مكون من عجين عادي محشو باللحم ويطبخ بطريقة معينه باللبن ويضاف إليه كزبرة وثوم تعالوا معنا تعرفوا علي طريقه إعداده. الشيش برك بالطريقة الأصلية المقادير عدد 4 كوب دقيق.

1 كوب ماء.

نصف معلقة صغيرة ملح.

نصف معلقة صغيرة سكر.

1 كوب زيت.

1 معلقة كبيرة لبن بودر. مكونات الحشو عدد 2 معلقة كبيرة سمن.

1 بصلة كبيرة الحجم.

نصف كيلو لحم مفروم.

ملح.

فلفل. مقادير صوص اللبن 1 ونصف لتر لبن.

نصف كوب نشا.

1كوب ماء بارد.

معلقة صغيرة ملح.

عدد 1 بيضة. الشيش برك بالطريقة الأصلية المقاديرمكونات الحشومقادير صوص اللبن طريقة عمل الكزبرة عدد معلقة كبيرة سمن.

1 معلقة كزبرة جافة مطحونة.

عدد 5 فصوص ثوم ويهرس.

رشه ملح. طريقة التحضير في البداية سوف نوضح لكم طريقة عمل العجين الذي سوف نحشو به اللحم، فيجب عليك إحضار إناء عميق نضع به كل من القمح واللبن والملح والسكر والزيت والماء مع الخلط جيدا حتي تصبح عجينة متماسكة وبعد ذلك نتركها ترتاح لمدة 20 دقيقة.

من جانب أخر نعمل علي تسوية اللحم مفروم حيث نأتي بمقلاه ونضع بها السمن والبصل حتي يتم تقليبها وتحمر لونها وبعد ذلك نضع اللحم المفروم ورشة ملح وفلفل مع التقليب جيدا حتي تمام التسوية.

بعد أن ترتاح العجينة نقوم بفردها ونقطعها علي شكل دوائر بواسطة كوب عادي ثم نحشو كل دائرة في المنتصف ونغلق أطرافها وبذلك تكون علي شكل نصف دائرة وبعد ذلك نضع طرف الدائرة علي الطرف الأخر وبذلك يكون شكلها مثل القبعة ونضع العجينة المحشوة في صنية مدهونة بالزيت ونضعها في الفرن لمدة 10 دقائق علي درجة حرارة 180 درجة مئوية وحتي يصبح لونها ذهبي.

نأتي بإناء ونضع به كل من اللبن والنشاء والملح والماء ونقلبه جيدا ثم نصفيه بمصفاه ونضعه في أناء أخر علي النار ونقوم بالتقليب حتي يغلي اللبن ثم نضع العجينة المحشوة أي قبعات الشيش برك ونتركها علي النار لمدة 20 دقيقة حتي يتم تسوية العجين في اللبن جيدا وبعد ذلك نضيف الكزبرة الجافة المطحونة المقلاة في السمن والثوم المهروس والملح وبذلك يكون الطبق جاهز للتقديم ، هناك من يحب تزين الطبق بالكزبرة الخضراء والصنوبر المحمص حسب رغبتكم كما موجود بالصورة وبألف هنا. طريقة التحضير

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