“بدون ألم نهائي” وصفة الفازلين لإزالة شعر الوجه والمناطق الحساسة من الجذور وتبيض فوري للأماكن الغامقة

وصفة الفازلين لإزالة شعر الوجه والمناطق الحساسة، الفازلين من المواد التجميلية المتعددة الفوائد والاستخدامات، حيث يعمل الفازلين على ترطيب البشرة بشكل كبير وخاصة القدمين، كما يساعد على ترطيب الشعر وعلاج بعض مشاكله مثل التقصف وظهور الشيب فيه، كما يستخدم لإزالة المكياج وتثبيت العطر على البشرة، وفي الفترة الأخيرة تم اكتشاف استخدام أخر مذهل للفازلين، وهو قدرة الفازلين على إزالة الشعر الزائد من الجسم، وذلك عن طريق خلطه مع مواد طبيعية أخرى.

وصفة الفازلين لإزالة شعر الوجه والمناطق الحساسة

لتحضير هذه الوصفة نحتاج إلى ملعقة كبيرة من الفازلين و ثلثين الكوب من الحليب وربع كوب من دقيق الحمص وملعقة كبيرة من الكركم البودرة، نقوم بتذويب الفازلين على حمام مائي ساخن، ثم نضيف له باقي المواد السابقة ونخلط حتى نحصل على عجينة متجانسة، نوزع العجينة على المنطقة المراد إزالة الشعر منها في اتجاه نمو الشعر.

نترك العجينة حتى تجف تماماً وبعدها نقوم بنزع العجينة بسرعة في عكس اتجاه نمو الشعر، وعندها نتمكن من إزالة كمية كبيرة من الشعر بطريقة بسيطة وسهلة، بالإضافة إلى فوائد أخرى لهذه الوصفة منها ازالة الجلد الميت وترطيب البشرة.

كما يمكن عمل وصفة أخرى تعتمد على خلط ملعقة كبيرة من الفازلين المذوب في حمام مائي مع ربع كوب من النشا وربع كوب من الترمس المطحون، وبعد ذلك نقوم بتوزيع الخليط السابق على البشرة في اتجاه نمو الشعر وبعد أن يجف الخليط تماماً نقوم بنزع الخليط بسرعة في عكس الاتجاه.

الخل لإزالة الشعر الزائد نهائيا

يمكن الاعتماد على مواد طبيعية أخرى لإزالة الشعر الزائد من الجسم، ومن هذه المواد الخل، حيث يعمل الخل على التخلص من الشعر الزائد بكل سهولة ومع تكرار استخدامه يختفي الشعر الزائد لنسبة كبيرة، ويتم استخدامه مع زيت الزيتون وشفرات الحلاقة النسائية، فبعد أن نبلل البشرة جيداً بالماء نحضر طبق صغير من الخل، ثم نغمس الشفرة داخل الطبق ثم نقو بإزالة الشعر مع اتجاه نمو الشعر، وبعد الانتهاء يتم توزيع كمية من زيت الزيتون على البشرة، وبعد مرور عشر دقائق نقوم بغسل البشرة بالماء الفاتر ثم نجففها ونقوم بترطيبها جيداً.