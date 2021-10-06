طريقة عمل طاجن اللحم بالفريك بمذاق طيب وشهي

طاجن اللحم بالفريك من الأكلات المشهورة جداً، والتي تتميز بطعم شهي ولذيذ ويحبه الكبار والصغار، ويكثر تقديمه في العزائم والمناسبات الكبيرة مثل الأفراح، فهو طبق غني بالعناصر الغذائية المفيدة والمغذية للجسم ويعطي طاقة كبيرة، والفريك منتج من القمح الأخضر قبل جفافه ثم يتم طحنه ليصبح مجروشاً، ويعد من الحبوب التي لها قيمة غذائية عالية كما يعتبر بديل مناسب للأرز بالنسبة لمرضى السكر حيث يسهم في تنظيم نسبة السكر في الدم، ويعمل على الشعور بالشبع، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل طاجن اللحم بالفريك. مكونات طاجن اللحم بالفريك مكونات طاجن اللحم بالفريك يتكون طاجن اللحم بالفريك من المكونات التالية:- 1 كيلو لحمة مسلوقة

1 كيلو فريك منقوع في ماء ساخن ومصفى.

2 بصلة مفرومة.

2 حبة طماطم مبشورة.

رشة ملح.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقتين كبار زبدة.

ربع كوب زيت.

2 فص ثوم مفروم.

1 فلفل أحمر حار.

2 كوب من مرق اللحمة. طريقة التحضير طريقة التحضير تتم طريقة التحضير بالخطوات التالية:- نحضر إناء ونضع به ملعقتين من الزبدة ثم نضيف قطع اللحمة المسلوقة حتى تتحمر اللحمة. نضع زيت في مقلاة ثم نضيف البصل المفروم والفلفل الأحمر الحار مع الملح والفلفل والثوم المفروم مع التقليب. ثم نضيف الطماطم المبشور على الخليط مع التقليب، ثم نضع الفريك وكمية مناسبة من مرق اللحمة المسلوقة. نترك المكونات على نار هادئة حتى ينضج الفريك. ثم نحضر طاجن ونضع الفريك ثم نضع قطع اللحم من أعلى، ثم ندخله الفرن لمدة عشر دقائق وبذلك يصبح جاهز للتقديم. طاجن العكاوي المقادير 1 كيلو عكاوي.

نصف كيلو طماطم مكعبات صغيرة.

3 بصلة قطع صغيرة.

ملح وفلفل أسود وجوزة الطيب. طريقة التحضير نضع العكاوي في وعاء ليتم تسويتها على النار مع ماء ساخن وفلفل أسود ورشة ملح. ثم نحمر البصل في مقلاة بها زيت ثم نضع مكعبات الطماطم مع الفلفل الأسود وجوزة الطيب. ثم نضيف هذا الخليط على العكاوي المسلوقة مع التقليب ثم نضعها في طاجن. يتم وضع الطاجن في فرن متوسط الحرارة لمدة ربع ساعة ليتم النضج ثم يصبح جاهز للتقديم. الوسوم

طاجن اللحم بالفريك من الأكلات المشهورة جداً، والتي تتميز بطعم شهي ولذيذ ويحبه الكبار والصغار، ويكثر تقديمه في العزائم والمناسبات الكبيرة مثل الأفراح، فهو طبق غني بالعناصر الغذائية المفيدة والمغذية للجسم ويعطي طاقة كبيرة، والفريك منتج من القمح الأخضر قبل جفافه ثم يتم طحنه ليصبح مجروشاً، ويعد من الحبوب التي لها قيمة غذائية عالية كما يعتبر بديل مناسب للأرز بالنسبة لمرضى السكر حيث يسهم في تنظيم نسبة السكر في الدم، ويعمل على الشعور بالشبع، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل طاجن اللحم بالفريك. مكونات طاجن اللحم بالفريك مكونات طاجن اللحم بالفريك يتكون طاجن اللحم بالفريك من المكونات التالية:- 1 كيلو لحمة مسلوقة

1 كيلو فريك منقوع في ماء ساخن ومصفى.

2 بصلة مفرومة.

2 حبة طماطم مبشورة.

رشة ملح.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقتين كبار زبدة.

ربع كوب زيت.

2 فص ثوم مفروم.

1 فلفل أحمر حار.

2 كوب من مرق اللحمة. طريقة التحضير طريقة التحضير تتم طريقة التحضير بالخطوات التالية:- نحضر إناء ونضع به ملعقتين من الزبدة ثم نضيف قطع اللحمة المسلوقة حتى تتحمر اللحمة. نضع زيت في مقلاة ثم نضيف البصل المفروم والفلفل الأحمر الحار مع الملح والفلفل والثوم المفروم مع التقليب. ثم نضيف الطماطم المبشور على الخليط مع التقليب، ثم نضع الفريك وكمية مناسبة من مرق اللحمة المسلوقة. نترك المكونات على نار هادئة حتى ينضج الفريك. ثم نحضر طاجن ونضع الفريك ثم نضع قطع اللحم من أعلى، ثم ندخله الفرن لمدة عشر دقائق وبذلك يصبح جاهز للتقديم. طاجن العكاوي المقادير 1 كيلو عكاوي.

نصف كيلو طماطم مكعبات صغيرة.

3 بصلة قطع صغيرة.

ملح وفلفل أسود وجوزة الطيب. طريقة التحضير نضع العكاوي في وعاء ليتم تسويتها على النار مع ماء ساخن وفلفل أسود ورشة ملح. ثم نحمر البصل في مقلاة بها زيت ثم نضع مكعبات الطماطم مع الفلفل الأسود وجوزة الطيب. ثم نضيف هذا الخليط على العكاوي المسلوقة مع التقليب ثم نضعها في طاجن. يتم وضع الطاجن في فرن متوسط الحرارة لمدة ربع ساعة ليتم النضج ثم يصبح جاهز للتقديم.

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