طريقة تحضير كيكة العسل ألذ وأسهل كيك فانيليا بمكونات بسيطة من منزلك، وصفة اليوم هي كيفية عمل كيكة فانيليا بدون بيض والتي تسمى أيضاً كيكة العسل نظراً لبساطة مكوناتها ولذة طعمها، فهي هشه جداً ولذيذة جداً لعشاق الكيك الذين يميلون للفانيليا أكثر من الشوكولاتة. كيكة العسل خفيفة على المعدة ولا تسبب مشاكل في الهضم؛ لذا يمكنك تقديمها لأفراد عائلتك بين الوجبات، وكذلك يمكن تناولها مع الشاي بالحليب كوجبة إفطار متكاملة.

طريقة تحضير كيكة العسل

لتحضير كيك العسل أو كيك الفانيليا احضري المقادير التالية:

2 كوب دقيق بمقدار 300 جرام.

ثلاث أرباع كوب زيت بمقدار 135 جرام.

ثلاث أرباع كوب سكر 150 جرام.

ثلاث أرباع كوب زبادي 200 جرام.

من نصف كوب لكوب حليب حسب حاجة الخليط.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ربع ملعقة صغيرة بيكنج صودا فانيليا حسب الرغبة.

رشة ملح.

لتسقية الكيك سوف نحضر ملعقتين سكر، ملعقة عسل، ربع كوب ماء.

للتزيين سوف نستخدم ثلث كوب مربى أي نوع.

في بداية تحضير كيك العسل نستعين بوعاء عميق لخلط المقادير ونضيف الزيت، الزبادي، السكر، ومن ملعقة لملعقتين صغيرتين من الفانيليا السائلة، ثم نخلط المكونات بإستخدام المضرب اليدوي بشكل جيد حتى يذوب السكر، ثم يتم غربلة الدقيق، البيكنج بودر، البيكنج صودا والملح ثم نضيفهم إلى وعاء المواد السائلة ثم نخلط المكونات برفق بالملعقة من أسفل إلى أعلى، ثم يتم إضافة الحليب حسب احتياج خليط الكيك مع الخلط.

نحضر صينية فرن مقاس 21*21 مربعة الشكل مثبت فيها ورق زبدة في القاعدة والجوانب، ثم نسكب خليط الكيك مع إزالة فقاعات الهواء بعد توزيعه بالتساوي، ثم ندخل الصينية في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 180 مئوية رف أوسط لمدة 30-40 دقيقة، ثم يتم عمل ثقوب بالعود الخشبي وبعد خمس دقائق نزيل الكيك من الصينية ونتركه حتى يبرد، والآن نحضر عسل تسقية الكيك.

كيكة فانيليا بدون بيض

في إناء صغير نضيف السكر، والماء ثم نخلط المكونين ونتركهم حتى يتم الغليان ونحصل على قوام كقوام العسل، ثم تطفئ النار ونضيف العسل ونقلب ثم نسكب هذا المزيج في وعاء خارجي، وفي نفس الإناء نضيف المربى ونقلبها حتى تذوب ونحصل على خليط قابل للدهن. بعد ذلك نضع الكيك في طبق التقديم ونسكب العسل الذي تم تحضيره سابقاً، ثم نضع طبقة المربى بعد أن تم تهدئتها قليلاً ثم يتم تقطيعها وتقديمها.