طريقة عمل صلصة الشوكولاتة لتزيين الكيك بالقوام المثالي وأفضل طريقة

صلصة الشوكولاتة ، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة مكوناتها، كما أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من الوقت أو المجهود أثناء تحضيرها، كما تتميز بقوام مثالي ويمكننا تناولها مع العديد من أنواع الحلويات.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل صلصة الشوكولاتة.

مكونات صلصة الشوكولاتة

تتكون صلصة الشوكولاتة من مكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت كما أنها رخيصة الثمن وليست مكلفة وسنتعرف فيما يلي علي مكونات صلصة الشوكولاتة ومكوناتها كالتالي:

نصف كوب من الماء.

نصف كوب من الزيت.

ونصف كوب من السكر.

نصف كوب من الحليب البودرة.

نصف كوب من الكاكاو الخام المنخول.

ملعقة صغيرة من القهوة سريعة الذوبان (نسكافيه).

علبة قشطة ٢٠٠ ملل.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل صلصة الشوكولاتة وطريقة تحضيرها كالتالي:

نقوم بخلط كلا من السكر والماء والزيت والحليب البودرة والكاكاو الخام والقهوة سريعة ألذوبان بالمضرب الكهربائي جيدا حتي تتجانس جميع المكونات ويذوب السكر.

وبعدما تختلط المكونات جيدا وتتجانس مع بعضها البعض نقوم بإضافة علبة القشطة ونخلط مجددا حتي تتجانس جميع المكونات.

ثم نقوم بوضع الخليط في الثلاجة لمدة ساعة ونصف حتي يبرد ويكون بعد ذلك جاهز للاستخدام وبالهناء والشفاء.

كما يمكن إعداد العديد من الصوصات اللذيذة الأخري مثل صوص الشوكولاتة البيضاء والكراميل.

طريقة عمل صوص الشوكولاتة البيضاء

يمكن أكل العديد من الأطعمة مع صوص الشوكولاتة البيضاء ومكوناته كالتالي:

مقدار نصف كوب من الحليب البودرة.

نصف كوب من السكر.

ونصف كوب من الحليب.

وأيضا نصف كوب من الزيت.

معلقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة التحضير

سوف نقوم باستعمال الخلاط في إعداد الشوكولاتة البيضاء وطريقتها كالتالي:

نقوم بخلط جميع المكونات جيدا مع بعضهم البعض في الخلاط حتى تتجانس جميع المكونات وتكون بعد ذلك جاهزة للاستخدام.

طريقة عمل الحليب المكثف في المنزل

إعداد الحليب المكثف في المنزل من أسهل ما يكون وطريقة تحضيره كالتالي: