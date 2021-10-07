خلطة المحشي الجبارة لكل أنواع المحاشي سر خطير هنقولهولك

خلطة المحشي الجبارة لكل أنواع المحاشي، نوضح لكم سر خطير هنقولهولك عن اعداد المحشي وذلك لضمان نجاحة، والحصول علي طعم جبار وخطير للمحشي، ونتيجة الاقبال الكبير المكثف علي تناولة من قبل المصريين بشكل خاص، وقد يتناولة البعض اكثر من مرة في الاسبوع الواحد، سوف نعرض لكي نتيجة مضمونة ومجربة لتحصلي علي خلطة غير قابلة للمقاومة، وكل من يتناولها لديكي سوف يسالك علي سر تلك الخلطة، وسوف نضع لكي مكونات معذية ولذيذة ليصبح المحشي اكثر فائدة ووجبة متكاملة تشمل كل العناصر الغذائية وتحتوي علي عدد كبير من الالوان، ويعتبر السر الذي نقدمة لحضراتكم من خلال موقعنا ثقفني، هو خلطة واحد من اشهر الشيفات في مصر.

خلطة المحشي الجبارة لكل أنواع المحاشي

تعتبر خلطة المحشي الجبارة لكل أنواع المحاشي، تتضمن سر خطير هنقولهولك ونوضح لكم كيفية اعدادة في المنزل، وعدم اللوجو الي المطاعم لتناول المحاشي بمختلف انواعها مجددا، وتصلح تلك الخلطة لمحشي الباذنجان والكرنب والكوسة وكذلك ورق العنب والممبار، واليكي المكونات

بصل.

طماطم.

فلفل احمر.

زيت.

ملح.

فلفل.

كمون.

شطة حسب الرغبة.

جنزبيل.

نعناع مجفف.

خطوات تحضير خلطات المحاشي في المنزل

خلطة المحشي الجبارة لكل أنواع المحاشي، نوضح لكي الآن الخطوات المتبعة والناجحة لضمان خلطة شهية ومميزة للمحاشي بمختلف انواعها وعليكي إتباع الخطوات التالية فقط

في حلة عميقة قومي بوضع زيت حوالي 8 معالق. قومي بفرم البصل والفلفل في الكبة. الان ضعي البصل وبعد ثواني قوني باضافة الفلفل الاحمر. عليكي القيام بتقطيع 3 طماطم مكعبات ووضعها للبصل والفلفل. الان قومي بفرم الطماطم في الخلاط للحصول علي 4 أكواب من عصير الطماطم. قومي بوضع عصير الطماطم للخليط السابق واضيفي التوابل. يتم اضافة الشطة حسب الرغبة، ويتم فرك النعناع المجفف بين راحة اليد واضافتة للخليط.

وجبات تقدم بجانب المحاشي

يعتبر المحشي في حد زاتة واجبة متكاملة، ولاكن العديد من الامهات تفضل تقدمية بجانب الفراخ المشوية، وكذلك تفضل العديد من الامهات بتقدمية بجانب البط والحمام، ويمكن تناول المحشي فقط بجانب بعض البطاطس المقلية، حتي لا تصبح صعبة في الهضم.