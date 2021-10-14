حب الشباب بعد سن المراهقة: نصايح للبشرة كل بنت محتاجة تعرفهم

حب الشباب مرتبط عادة بفترة المراهقة ، ولكن في حالات كتير جدا حب الشباب بيستمر بعد سن المراهقة ، بسبب التغيرات الهرمونية والجلد الدهني ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف مع بعض بالتفصيل على اسباب حب الشباب بعد سن المراهقة ، ونصايح لعلاج حب الشباب والوقاية منه ، والحفاظ على بشرتك صحية وصافية.
اسباب حب الشباب بعد سن المراهقة:
– الوراثة: الوراثة بتلعب دور كبير في الموضوع ده ، لو عندك حد في العيلة عانى من حب الشباب في فترة بعد المراهقة ، هيبقى في احتمال ان انتي كمان تعاني منه.
– الهرمونات: خصوصا اثناء فترة الدورة الشهرية, الحمل, الرضاعة, واثناء فترة ما بعد الولادة.
– البشرة الدهنية: تعتبر البشرة الدهنية والمسام الواسعة المسدودة من اكتر الاسباب الشائعة لظهور حب الشباب والبثور.
– منتجات البشرة والشعر: بعض منتجات البشرة والشعر زي الكريمات, المكياج, ومنتجات تصفيف الشعر, وما بعد الحلاقة ، ممكن تسبب تهيج للبشرة لو بتحتوي على مكونات بشرتك حساسة منها.
– ماسكات الوجه السيئة: الماسكات ممكن تضرك لو ما اختارتيش ماسك كويس ومناسب لبشرتك.
– الاجهاد: الاجهاد الجسدي والعاطفي ، ممكن يسبب اضطرابات في الجلد ، ويأدي لظهور حب الشباب والبثور.
– بعض الاطعمة: زي منتجات الالبان, الاطعمة المقلية, السكريات ، ممكن تسبب حب الشباب بعد سن المراهقة.
– بعض الحالات الطبية والادوية: ممكن ان بعض الحالات الطبية والادوية تأدي لظهور حب الشباب عند البالغين او تزود الحالة.
نصايح لبشرة صحية:
1- تحديد الاسباب:
لو عايزة بشرة صحية ونضيفة ، اول حاجة لازم تعمليها هي معرفة السبب الاساسي للحبوب ، وفي حين ان الجينات بتلعب دور كبير في ظهور حب الشباب بعد المراهقة ، الا انه لازم الانتباه لتفاعل وتأثير المنتجات اللي بتستخدميها لبشرتك وشعرك ، والاطعمة اللي بتاكليها ، اسلوب حياتك زي النوم, شرب الماية ، كل ده هيساعدك تحددي السبب الرئيسي لحب الشباب ، وممكن تمري بفترة استبعاد لحاجات كتير بتعمليها وتتخلصي من كل المحفزات المحتملة من نظامك الغذائي ونظام العناية بالبشرة والشعر ، وبعدين ترجعي تدخليها تاني بالتدريج واحدة ورا التانية ، عشان تشوفي تفاعل بشرتك مع كل حاجة فيهم وتقدري توصلي للسبب.
2- ماتناميش ابدا بالمكياج:
النوم بالمكياج ممكن يسدد مسام البشرة ، عشان كده لازم قبل النوم تغسلي بشرتك بماية دافية مع غسول مخصص للبشرة الحساسة او المعرضة لحب الشباب ، والافضل عدم فرك بشرتك بالفوطة او بالليفة ، بدل كده نضفي البشرة بلطف باستخدام ايديكي او بقطعة قماش ناعمة ، ونشفي بشرتك دايما بفوطة نضيفة مخصصة لوشك لان الجراثيم بتنتشر بسهولة على الفوط.
3- تنضيف وتقشير البشرة بشكل منتظم:
التنضيف وتقشير البشرة بشكل منتظم هما المفتاح للحفاظ على مسامك من الانسداد ، ولكن لازم تنتبهي من عدم المبالغة في ده ، لانه ممكن تفكري انك لو نضفتي بشرتك اكتر ، ده هيبقى افضل ، ولكن الحقيقة انك لما تنضفي باستمرار بتجردي بشرتك من الطبقة الخارجية من الزيت ، وده هيأدي لزيادة افراز الزيت كرد فعل من البشرة ، وده بدوره هيأدي لظهور حب الشباب والرؤوس السودا ، للحصول على بشرة صافية ، نضفي بشرتك مرتين في اليوم واتأكدي من استخدام مرطب مناسب لبشرتك بعد التنضيف.
التقشير كمان يعتبر خطوة مهمة في روتين العناية بالبشرة ، لكن الافراط في التقشير ممكن انه يضر بشرتك ، قشري بشرتك مرتين في الاسبوع بس للتخلص من خلايا الجلد الميت والبكتيريا.
4- ماتتمرنيش بالمكياج:
لما تمارسي رياضة اتأكدي ان وشك نضيف ومن غير اي مكياج ، لانه اثناء ممارسة الرياضة المسام والغدد العرقية بتتفتح لتبريد الجسم ، ولو انتي حاطه مكياج ده هيسدد المسام والغدد ومش هيخلي بشرتك تتنفس ، وده هيأدي لانسداد المسام وظهور الرؤوس السودا والبثور ، عشان كده لازم تحرصي انك تتمرني من غير مكياج ، ولو بتعرقي بشكل مفرط اثناء ممارسة الرياضة ، اتأكدي من تنضيف بشرتك بشكل صحيح بعد التمرين للحفاظ عليها نضيفة وخالية من البكتيريا.
5- اتجنبي لمس وشك ونضفي تليفونك:
لو لاحظتي انك بتلمسي وشك كتير ، لازم تتخلصي من العادة دي لو عايزة بشرة صافية ، لاننا كل يوم بنلمس حاجات لا حصر لها مليانة بالجراثيم ، من اول الفلوس, مقابض الابواب, اسطح النقل العام ، وغيرها كتير ، ولما تلمسي وشك بعد لمس الحاجات دي ، هتنقلي الفيروسات, البكتيريا, الحساسية وغيرها من الشوائب لبشرتك ، وده هيسد المسام ، وده ينطبق كمان على تليفونك ، اتأكدي انك تنضفي تليفونك باستمرار ، يا الا كل الجراثيم اللي بتعيش على تليفونك هتتنقل لوشك ، وده هيسبب انسداد المسام وظهور البثور وحب الشباب.
6- اغسلي كيس المخدة والملاية اسبوعيا:
اكياس المخدات تعتبر ارض خصبة للاوساخ والزيوت والجلد الميت ، وكل ده بيتنقل لوشك وبيسد مسامك وبيسبب ظهور البثور والشوائب ، عشان كده غسل اكياس المخدات والملايات هيعمل فرق كبير مع بشرتك ، خصوصا لو بتعرقي كتير ، حاولي تغيري كيس المخدة اكتر من مرة في الاسبوع ، واستخدمي منظف خالي من العطور ومضاد للحساسية لتجنب تهيج بشرتك.
7- نضفي فرش المكياج:
احرصي على تنضيف فرش المكياج كل اسبوعين تقريبا ، لان البكتيريا وخلايا الجلد الميتة والزيوت بتتراكم عليها ، وده ممكن يسد المسام ويسبب ظهور البثور ، تنضيف فرش المكياج يعتبر جزء من روتين صحي للعناية بالبشرة ، عشان كده لازم تحرصي على ده بانتظام ، ممكن تستخدمي المنظف اللي معمول مخصوص لتنضيف فرش المكياج ، او تخلطي ماية دافية مع شامبو الاطفال.
8- حطي في اعتبارك التغييرات التانية في اسلوب حياتك:
ممكن اللي بيظهر على بشرتك يكون انعكاس لاختيارات معينة في اسلوب حياتك ، عشان كده لو بتدوري على بشرة صافية ، لازم تفكري تعملي تغييرات غير روتين العناية بالبشرة وتلاحظي التغيرات ، وفي بعض الحاجات حطيها في اعتبارك:
– غذي جسمك بالاطعمة الصحيحة: معروف ان الاطعمة الدهنية والسكرية بتسبب مشاكل للجلد ، زي منتجات الالبان ، املي جسمك بالاطعمة الطازة الكاملة قدر الامكان ، واتجنبي الاطعمة المصنعة والمقلية اللي ممكن تأدي لظهور حب الشباب.
– اشربي ماية اكتر: شرب اكتر من 8 كوبايات ماية يوميا ممكن انه يساعد في التخلص من السموم والحفاظ على ترطيب البشرة لتجنب افراز الدهون الزيادة وتقليل الالتهاب.
– نامي كفاية: قلة النوم بتأدي لافراز هرمون التوتر الكورتيزول اللي بيسبب الالتهاب وممكن يأدي لظهور البثور وحب الشباب ، عشان كده اتأكدي انك بتنامي عدد ساعات كفاية.
– قللي من الكافيين: في حين ان الكافيين نفسه مش بيسبب حب الشباب ، الا انه ممكن يزود من مستويات الكورتيزول ، وده بيسبب الالتهاب ويخلي حالة حب الشباب اسوأ.
– تجنب التدخين: التدخين مضر من كل النواحي ، وعلى الرغم انه مش بيسبب حب الشباب ، الا انه ممكن يضر البشرة.
9- الوقاية هي المفتاح:
بمجرد ما تسيطري على حب الشباب ، مهم جدا انك تعرفي التدابير الوقائية اللي محتاجة تاخديها عشان تمنعيه يرجع مرة تانية ، وده بيكون باتباع روتين جيد للعناية بالبشرة ، تجنب ملامسة المهيجات ، عمل تغييرات في اسلوب الحياة ، او استخدام الادوية الخاصة بحب الشباب ، كل اللي مطلوب انك تعرفي المناسب ليكي وتعمليه.
7 غلطات في روتين العناية بالبشرة ممكن تسببلك حب الشباب
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