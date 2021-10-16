تعد كيكة التوست من الوصفات الشهيرة فى المطبخ الفرنسي، وتعبر من أنواع الكيك السهلة والسريعة فى طريقة تحضيرها، حيث إنها تحتوى على مكونات بسيطة جداً وموجودة فى كل منزل، لذلك يشعل على كل سيدة عملها بكل سهولة وفى وقت قصير لكى تقدمها لأفراد أسرتها كتحلية سريعة وغير مكلفة، يمكنك تقديمها لعائلتك على الإفطار أو العشاء كوجبة غذائية لها قيمة غذائية عالية تحتوى على البروتينات المتمثلة فى البيض واللبن والنشويات الموجودة فى العيش، سوف نتعرف سوياً على طريقة العمل السهلة ومكوناتها البسيطة لما تتمتع به من طعم شهى ولذيذ يجعل الجميع يفضلونها كثيراً، وسوف نتعرف اليوم من خلال موقع ثقفني على مكونات وطريقة تحضير كيكة التوست بالتفصيل.

مكونات كيكة التوست

تحتوى كيكة التوست على مكونات بسيطة جداً ولا تكلفك الكثير عند شراء المكونات من الخارج وهى كالتالي:

١٠ قطع من العيش توست.

كوب من كريمة الخفق.

٣ حبات من البيض.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب من النوتيلا.

٢ ملعقة كبيرة من البندق المطحون.

طريقة الاعداد والتحضير

طريقة عمل كيكة التوست الفرنسية اللذيذة سهلة جداً ويمكن لأى شخص مبتدئ تنفيذها بكل بساطة فى المنزل وهى كمايلي: