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تعد كيكة التوست من الوصفات الشهيرة فى المطبخ الفرنسي، وتعبر من أنواع الكيك السهلة والسريعة فى طريقة تحضيرها، حيث إنها تحتوى على مكونات بسيطة جداً وموجودة فى كل منزل، لذلك يشعل على كل سيدة عملها بكل سهولة وفى وقت قصير لكى تقدمها لأفراد أسرتها كتحلية سريعة وغير مكلفة، يمكنك تقديمها لعائلتك على الإفطار أو العشاء كوجبة غذائية لها قيمة غذائية عالية تحتوى على البروتينات المتمثلة فى البيض واللبن والنشويات الموجودة فى العيش، سوف نتعرف سوياً على طريقة العمل السهلة ومكوناتها البسيطة لما تتمتع به من طعم شهى ولذيذ يجعل الجميع يفضلونها كثيراً، وسوف نتعرف اليوم من خلال موقع ثقفني على مكونات وطريقة تحضير كيكة التوست بالتفصيل.مكونات كيكة التوست
تحتوى كيكة التوست على مكونات بسيطة جداً ولا تكلفك الكثير عند شراء المكونات من الخارج وهى كالتالي:
- ١٠ قطع من العيش توست.
- كوب من كريمة الخفق.
- ٣ حبات من البيض.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- كوب من النوتيلا.
٢ ملعقة كبيرة من البندق المطحون.طريقة الاعداد والتحضير
طريقة عمل كيكة التوست الفرنسية اللذيذة سهلة جداً ويمكن لأى شخص مبتدئ تنفيذها بكل بساطة فى المنزل وهى كمايلي:
- نقوم بإحضار وعاء عميق ونضع فيه البيض وكريمة الخفق ونخلطهم مع بعض كويس جداً بالمضرب السيك اليدوي، نستمر فى الخفق حتى يصبح لدينا خليط كريمي .
- ثم نحضر صينية وندهنها بالسمنة ونرص بها العيش.
- بعد ذلك ندهن العيش بطبقة من النوتيلا بالكامل ونضع عليها البندق المطحون.
- ثم نكسب عليه جزء من خليط البيض وعليها الفانيليا.
- بعد ذلك نرص طبقة أخرى من العيش وندهنه بالنوتيلا ثم البندق المطحون.
- نكسب عليه خليط البيض وكريمة الخفق.
- ثم نضع الطبقة الأخيرة من العيش ونرش عليها البندق المطحون.
- ندخلها الفرن المسخن مسبقا على درجة حرارة ١٨٠ لمدة ٢٥ دقيقة حتى يحمر لونها.
- نتركها فى الفرن حتى تنضج تماماً.
- بعد ذلك نخرجها من الفرن ونتركها حتى تبرد تماماً.
- ثم نضعها فى طبق التقديم كما هيا أو نقطعها ونضعها فى طبق التقديم وبالف صحة وعافية.
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تعد كيكة التوست من الوصفات الشهيرة فى المطبخ الفرنسي، وتعبر من أنواع الكيك السهلة والسريعة فى طريقة تحضيرها، حيث إنها تحتوى على مكونات بسيطة جداً وموجودة فى كل منزل، لذلك يشعل على كل سيدة عملها بكل سهولة وفى وقت قصير لكى تقدمها لأفراد أسرتها كتحلية سريعة وغير مكلفة، يمكنك تقديمها لعائلتك على الإفطار أو العشاء كوجبة غذائية لها قيمة غذائية عالية تحتوى على البروتينات المتمثلة فى البيض واللبن والنشويات الموجودة فى العيش، سوف نتعرف سوياً على طريقة العمل السهلة ومكوناتها البسيطة لما تتمتع به من طعم شهى ولذيذ يجعل الجميع يفضلونها كثيراً، وسوف نتعرف اليوم من خلال موقع ثقفني على مكونات وطريقة تحضير كيكة التوست بالتفصيل.مكونات كيكة التوست
تحتوى كيكة التوست على مكونات بسيطة جداً ولا تكلفك الكثير عند شراء المكونات من الخارج وهى كالتالي:
- ١٠ قطع من العيش توست.
- كوب من كريمة الخفق.
- ٣ حبات من البيض.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- كوب من النوتيلا.
٢ ملعقة كبيرة من البندق المطحون.طريقة الاعداد والتحضير
طريقة عمل كيكة التوست الفرنسية اللذيذة سهلة جداً ويمكن لأى شخص مبتدئ تنفيذها بكل بساطة فى المنزل وهى كمايلي:
- نقوم بإحضار وعاء عميق ونضع فيه البيض وكريمة الخفق ونخلطهم مع بعض كويس جداً بالمضرب السيك اليدوي، نستمر فى الخفق حتى يصبح لدينا خليط كريمي .
- ثم نحضر صينية وندهنها بالسمنة ونرص بها العيش.
- بعد ذلك ندهن العيش بطبقة من النوتيلا بالكامل ونضع عليها البندق المطحون.
- ثم نكسب عليه جزء من خليط البيض وعليها الفانيليا.
- بعد ذلك نرص طبقة أخرى من العيش وندهنه بالنوتيلا ثم البندق المطحون.
- نكسب عليه خليط البيض وكريمة الخفق.
- ثم نضع الطبقة الأخيرة من العيش ونرش عليها البندق المطحون.
- ندخلها الفرن المسخن مسبقا على درجة حرارة ١٨٠ لمدة ٢٥ دقيقة حتى يحمر لونها.
- نتركها فى الفرن حتى تنضج تماماً.
- بعد ذلك نخرجها من الفرن ونتركها حتى تبرد تماماً.
- ثم نضعها فى طبق التقديم كما هيا أو نقطعها ونضعها فى طبق التقديم وبالف صحة وعافية.
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