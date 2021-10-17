الطريقة الصحيحة لعمل الكيكة الاسفنجية الهشة بدون هبوط وأروع مذاق

الكيكة الإسفنجية من أسرع الوجبات التي يمكن تناولها على وجبة الإفطار، ولعلها تعتبر وجبة رائعة ومميزة خاصة في هذه الأيام، وبالتحديد للأطفال الصغار فمن الممكن أن يتناولونها كوجبة سريعة لإفطارهم قبل النزول إلى المدرسة بالإضافة إلى الوجبة التي يأخذونها معهم في مدرستهم، وأيضا تعتبر وجبة طيبة للكبار يمكن تناولها كإفطار خفيف مع الشاي أو الحليب في الصباح، ولذلك يمكن تجهيز وعمل صينية الكيك الإسفنجي بالمنزل وبمكونات بسيطة وغير مكلفة على الإطلاق، وبصناعة منزلية صحية وآمنة على صحتك وصحة عائلتك.

كوب ونصف من الدقيق الأبيض. كوب من السكر. كيس من البيكنج بودر بمقدار ملعقتين كبيرتين. ملعقة من البيكنج صودا. ربع ملعقة صغيرة من الملح. حوالي كوب إلا ربع من الزبدة. كوب من اللبن الطازج. كيس صغير من الفانيلا. عدد ثلاثة بيض من أي نوع.

مكونات الكيكة الإسفنجيةطريقة عمل الكيكة الإسفنجية

من القواعد العامة عند تجهيز اي نوع من العجين أن يتم إشعال الفرن قبل البدء في تجهيز الوصفة وذلك لتكون حرارته مرتفعة جدا للحصول على نتيجة مرضية، وأما عن طريقة التجهيز فهي كالتالي: