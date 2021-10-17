الطريقة الصحيحة لعمل الكيكة الاسفنجية الهشة بدون هبوط وأروع مذاق

الكيكة الإسفنجية من أسرع الوجبات التي يمكن تناولها على وجبة الإفطار، ولعلها تعتبر وجبة رائعة ومميزة خاصة في هذه الأيام، وبالتحديد للأطفال الصغار فمن الممكن أن يتناولونها كوجبة سريعة لإفطارهم قبل النزول إلى المدرسة بالإضافة إلى الوجبة التي يأخذونها معهم في مدرستهم، وأيضا تعتبر وجبة طيبة للكبار يمكن تناولها كإفطار خفيف مع الشاي أو الحليب في الصباح، ولذلك يمكن تجهيز وعمل صينية الكيك الإسفنجي بالمنزل وبمكونات بسيطة وغير مكلفة على الإطلاق، وبصناعة منزلية صحية وآمنة على صحتك وصحة عائلتك.مكونات الكيكة الإسفنجية
- كوب ونصف من الدقيق الأبيض.
- كوب من السكر.
- كيس من البيكنج بودر بمقدار ملعقتين كبيرتين.
- ملعقة من البيكنج صودا.
- ربع ملعقة صغيرة من الملح.
- حوالي كوب إلا ربع من الزبدة.
- كوب من اللبن الطازج.
- كيس صغير من الفانيلا.
- عدد ثلاثة بيض من أي نوع.
من القواعد العامة عند تجهيز اي نوع من العجين أن يتم إشعال الفرن قبل البدء في تجهيز الوصفة وذلك لتكون حرارته مرتفعة جدا للحصول على نتيجة مرضية، وأما عن طريقة التجهيز فهي كالتالي:
- أولا يتم نخل الدقيق جيدا لتفريغ الهواء وتحليل الشوائب.
- في إناء عميق نضع كلا من الدقيق مع البيكنج بودر وكمية الملح والصودا الموضحة أعلاه.
- ثم يتم التقليب جيدا بواسطة المضرب اليدوي لتتجانس المكونات في بعضها البعض.
- وفي إناء آخر يتم إضافة كلا من البيض والسكر والفانيلا ثم تخلط المكونات جيدا لتتجانس تماما ويمكن استخدام المضرب الكهربائي هنا لضمان الحصول على مزيج كريمي متجانس جيدا.
- ثم نضيف الزبدة إلى المزيج السابق مع التقليب جيدا والحصول على قوام متجانس تماما.
- ثم يتم إنزال الدقيق في المزيج السابق البعض تلو الآخر مع التقليب المستمر طوال تلك الأثناء والإبقاء على حفنة بسيطة من الدقيق في النهاية.
- يتم إضافة الحليب أثناء عملية التقليب، ثم إنزال الجزء من الأخير المتبقي من الدقيق مع الاستمرار في التقليب جيدا حتى نحصل على قوام متجانس وعجينة متماسكة على الإطلاق.
- والخطوة الأخيرة يتم إضافة العجين إلى الصينية المخصصة لعمل الكيك لديكي، وادهنيها بالزبدة مع رشة دقيقة خفيفة بعدها، ثم البدء في إنزال العجين فيها وندخلها إلى الفرن وتترك مقدار نصف ساعة تقريبا لتمام النضوج، وتقدم مع الشاي أو المشروب الساخن المفضل بحسب كل شخص.
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الكيكة الإسفنجية من أسرع الوجبات التي يمكن تناولها على وجبة الإفطار، ولعلها تعتبر وجبة رائعة ومميزة خاصة في هذه الأيام، وبالتحديد للأطفال الصغار فمن الممكن أن يتناولونها كوجبة سريعة لإفطارهم قبل النزول إلى المدرسة بالإضافة إلى الوجبة التي يأخذونها معهم في مدرستهم، وأيضا تعتبر وجبة طيبة للكبار يمكن تناولها كإفطار خفيف مع الشاي أو الحليب في الصباح، ولذلك يمكن تجهيز وعمل صينية الكيك الإسفنجي بالمنزل وبمكونات بسيطة وغير مكلفة على الإطلاق، وبصناعة منزلية صحية وآمنة على صحتك وصحة عائلتك.مكونات الكيكة الإسفنجية
- كوب ونصف من الدقيق الأبيض.
- كوب من السكر.
- كيس من البيكنج بودر بمقدار ملعقتين كبيرتين.
- ملعقة من البيكنج صودا.
- ربع ملعقة صغيرة من الملح.
- حوالي كوب إلا ربع من الزبدة.
- كوب من اللبن الطازج.
- كيس صغير من الفانيلا.
- عدد ثلاثة بيض من أي نوع.
من القواعد العامة عند تجهيز اي نوع من العجين أن يتم إشعال الفرن قبل البدء في تجهيز الوصفة وذلك لتكون حرارته مرتفعة جدا للحصول على نتيجة مرضية، وأما عن طريقة التجهيز فهي كالتالي:
- أولا يتم نخل الدقيق جيدا لتفريغ الهواء وتحليل الشوائب.
- في إناء عميق نضع كلا من الدقيق مع البيكنج بودر وكمية الملح والصودا الموضحة أعلاه.
- ثم يتم التقليب جيدا بواسطة المضرب اليدوي لتتجانس المكونات في بعضها البعض.
- وفي إناء آخر يتم إضافة كلا من البيض والسكر والفانيلا ثم تخلط المكونات جيدا لتتجانس تماما ويمكن استخدام المضرب الكهربائي هنا لضمان الحصول على مزيج كريمي متجانس جيدا.
- ثم نضيف الزبدة إلى المزيج السابق مع التقليب جيدا والحصول على قوام متجانس تماما.
- ثم يتم إنزال الدقيق في المزيج السابق البعض تلو الآخر مع التقليب المستمر طوال تلك الأثناء والإبقاء على حفنة بسيطة من الدقيق في النهاية.
- يتم إضافة الحليب أثناء عملية التقليب، ثم إنزال الجزء من الأخير المتبقي من الدقيق مع الاستمرار في التقليب جيدا حتى نحصل على قوام متجانس وعجينة متماسكة على الإطلاق.
- والخطوة الأخيرة يتم إضافة العجين إلى الصينية المخصصة لعمل الكيك لديكي، وادهنيها بالزبدة مع رشة دقيقة خفيفة بعدها، ثم البدء في إنزال العجين فيها وندخلها إلى الفرن وتترك مقدار نصف ساعة تقريبا لتمام النضوج، وتقدم مع الشاي أو المشروب الساخن المفضل بحسب كل شخص.
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