ب 2 كوب دقيق أصنعي بسكويت اليانسون اللذيذ في المنزل بكل سهولة

يعتبر بسكويت اليانسون اللذيذ ، هو من أنواع البسكويت اللذيذ والذي له طعم ومذاق مختلف، فهو يعطي مذاق مختلف عند تقديمه مع كوب من الشاي الساخن، ويعد من أهم الحلويات الجميلة التي يمكن تقديمها للضيوف، ويعد أيضاً من أنواع البسكويت المقرمش اللذيذ، الذي يحبه الأطفال والكبار، وهو يحتوي علي مكونات بسيطة وغير مكلفة، ويعتبر ذو قيمة غذائية عالية، لأنه يحتوي علي البيض الغني بالفيتامينات والكالسيوم، وكل هذه العناصر الغذائية تساعدك علي بناء عظام أطفالك، ويعتبر من أشهي أنواع المخبوزات التي تقدم في العيد، ويقدم بجانبه الحليب الساخن أو الشاي، وهو من المخبوزات الصحية التي تقي الجسم من الكثير من الأمراض ويحافظ علي سلامة جهاز المناعة، لذلك سوف نتقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة عمل بسكويت اليانسون اللذيذ بخطوات بسيطة وسهلة.

مكونات عمل بسكويت اليانسون اللذيذ

من هنا سوف نقدم لكم مقادير عمل هذا البسكويت الرائع وهي كالاتي:-

2 كوب من الدقيق الأبيض.

3 ملاعق كبار من اليانسون.

معلقة كبيرة بكينج بودر.

رشة ملح.

كوب من الزيت.

مقدار كوب من السكر.

5 بيضات.

كيس من الفانيليا.

طريقة التحضير

سوف نتعرف من خلال هذه المقالة علي خطوات تحضير بسكويت اليانسون اللذيذ في المنزل بكل سهولة وهي كالاتي:-

نحضر بولة عميقة، ونضع بها الدقيق وبكينج بودر، واليانسون ورشة الملح، ونقلبهم مع بعض جيداً. ثم بعد ذلك في الخلاط نضرب البيض مع الفانيليا، ثم نضيف الزيت والسكر، ونخفقهم جيداً مع بعض. بعد ذلك يصب الخليط السائل علي الدقيق، ونمزجهم مع بعض جيداً، حتي نحصل علي قوام متماسك. ثم ندهن الصينية بالزيت، ونصب فيها عجينة البسكويت وامسحي ايدك بالزيت، وافردي العجينة حتي تتساوي. ثم توضع الصينية، في الفرن علي درجة حرارة 180 مئوية، حتي تنضج وتأخذ اللون الذهبي. بعد ذلك اخرجيها من الفرن، وتركيها تبرد قليلاً ثم قومي بتقطيعها، بالحجم المرغوب. ثم ادخليها الفرن مرة ثانية، علي درجة حرارة 100 لمدة دقيقتين لتتحمص، ثم قدميها بالهناء والشفاء.

أسرار نجاح وصفات البسكويت

من هنا سوف نتعرف علي بعض النصائح المهمة وهي كالاتي:-