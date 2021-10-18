سر خلطة زيت جونسون والفازلين في تبييض البشرة وإزالة التصبغات بشكل نهائي

تعد خلطة زيت جونسون والفازلين من أكثر الخلطات المستخدمة في تبييض البشرة وإزالة التصبغات بشكل نهائي، وكثير من الفتيات يبحثن عن طرق سحرية لتبييض البشرة والمناطق الداكنة، وهنا سوف نقدم خلطة بسيطة للتبييض بمكونات سهلة ومتوفرة في كل منزل،، وهو زيت جونسون والفازلين الذي يعمل على تفتيح البشرة وترطيبها ويساعد على إزالة خلايا الجلد الميتة ويحفز نمو الخلايا الجديدة للجلد، وماء الورد الذي يقوم بتفتيح البشرة بشكل فوري وإزالة التصرفات والبقع الداكنة، لذلك هيا بنا نتعرف من خلال موقعنا ثقفني على سر خلطة زيت جونسون والفازلين للتبييض الفوري.

فوائد زيت جونسون للبشرة

هناك عدة فوائد لزيت جونسون على البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

يعطي البشرة الرطوبة وينقي البشرة ويجعلها خالية من العيوب. يستخدم لإزالة بقايا المكياج بطريقة طبيعية كما يمنع جفاف البشرة. يساعد على تفتيح البشرة بشكل ملحوظ مع عدم تعرض البشرة لأشعة الشمس. يمنع ظهور الخطوط الرفيعة والتجاعيد لأنه يعمل على ملأها.

مكونات خلطة زيت جونسون والفازلين للتبييض

تتكون خلطة زيت جونسون والفازلين للتبييض على مكونات بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

٣ ملاعق من زيت جونسون.

ملعقتان من الفازلين الطبي.

ماء ورد.

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نقدم طريقة تحضير بسيطة لإعداد خلطة زيت جونسون والفازلين للتبييض هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

نحضر وعاء صغير من البلاستيك ونقوم بإضافة ملعقتان من الفازلين الطبي مع ٣ ملاعق من زيت جونسون. ثم نقوم بإضافة ماء الورد بشكل تدريجي مع الخلط حتى يتجانس الخليط.

طريقة الاستخدام

سوف نقدم طريقة سهلة لتطبيق زيت جونسون والفازلين على البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-