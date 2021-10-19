بسكويت الشاي الهش بوصفة سريعة وبسيطة وأحلى من الجاهز

بسكويت الشاي الهش من أنواع البسكويت اللذيذ الذي يقدم مع كوب من الشاي يمتاز بقوام هش جداً ويذوب بالفم، يتم تحضيره من خلال مكونات بسيطة جداً ومتوفرة بالمنزل، ويتم تحضيره بطريقة مختلفة عن تحضير البسكوت العادي فهي طريقة سريعة وبسيطة يتم تجهيزها في الخلاط بطريقة سريعة جداً، ولا تحتاج إلي كثير من الوقت أو أي جهد، ويتم تشكيله باستخدام قطاعات البسكويت ليعطي شكل جميل مثل البسكوت الجاهز، ولكن يمتاز بمذاق مختلف فهو يحضر بالمنزل بطريقة مضمونة، ويمكن تحضيره بكميات كبيرة ويحفظ داخل عبوة محكمة ويتم تناوله عند الحاجة، وهو من ألذ أنواع البسكوت الذي يقدم مع الشاي الساخن أو الحليب، وهناك أنواع عديدة من البسكوت يمكن تحضيرها بالمنزل بكل سهولة وهي بسكوت النشا والبسكويت التركي وبسكويت المربى، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل بسكويت الشاي الهش بخطوات سهلة جداً وبسيطة.

مكونات عمل بسكويت الشاي الهش

يتكون البسكويت من مكونات سهلة جداً وبسيطة وغير مكلفة وهي كما يلي:ـ

3 أكواب من الدقيق.

3 بيضات.

نصف كوب من الزيت.

كوب من السكر البودر.

ربع كوب من الحليب البودر.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

رشة ملح.

ملعقة صغيرة فانيليا.

طريقة التحضير

يتم تحضير بسكويت الشاي منخلال خطوات بسيطة هي كالآتي:-

نضع البيض مع السكر البودر والفانيليا ونقوم بخلط المكونات في الخلاط الكهربائي، حتي يصبح الخليط ناعم جداً.

ثم نضيف الزيت مع استمرار الخفق، حتي يصبح الخليط ذو قوام ثقيلا.

في وعاء كبير يتم وضع الدقيق مع البيكنج بودر ورشة الملح والحليب البودر ونقلب المكونات جيداً.

ثم نضيف إليه الخليط السابق الذي تم تجهيزه بالخلاط، ونخلط المكونات معاً استخدام المعلقة حتي تتداخل مع بعضها البعض.

نقوم بعجن المكونات باليد، ثم نقوم بتقطيع البسكويت باستخدام قطاعات البسكويت.

ثم يوضع في صينية مدهونة برش من الزيت، مع مراعاة ترك مسافة بين كل قطعة والأخرى.

طريقة التسوية

يتم تجهيز البسكويت وتسويته بهذه الطريقة الآتية:ـ