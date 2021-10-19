وصفة علاج تشقق القدمين السحرية للحصول على بشرة ناعمة كالحرير

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يعد تشقق القدمين من الأشياء المزعجة التى يريد أن يتخلص منها الكثيرين، وهنا سوف نقدم وصفة سحرية للتخلص من التشقق بشكل فوري، وهي من المشكلات التي يعاني منها الكثير من السيدات والرجال خاصتا كبار السن، وكثير من الفتيات والسيدات يردن الحصول على أقدام ناعمة كالأطفال وملمس كالحرير، وهنا سوف نقدم وصفة رهيبة في علاج تشقق القدمين وهي تتكون من الجليسرين والليمون الذين لهم الكثير من الفوائد على البشرة، فالجليسرين يعمل على ترطيب البشرة بشكل كبير ويساعد على إعطاء البشرة الرطوبة اللازمة حتى ل يجعله جاف ايضاً الليمون يعمل على تقشير خلايا الجلد الميتة ويعطى البشرة اللمعان والحيوية ويجدد خلايا الجلد، ايضاً يمكن توافر هذه المكونات بسهولة وغير مكلفة ورخيصة الثمن، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل وصفة علاج تشقق القدمين في المنزل.مكونات وصفة علاج تشقق القدمين
تحتوي وصفة علاج تشقق القدمين على مكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- ١٠ قطرات من عصير الليمون.
- ملعقة صغيرة من عصير الليمون.
- القليل من الملح.
- ملعقتين كبيرتين من الجليسرين.
- ملعقتان صغيرتان من ماء الورد.
سوف نقدم طريقة سهلة التحضير وصفة علاج تشقق القدمين في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- نحضر حوضاً من الماء الدافئ ونضيف إليها القليل من الملح مع عشر قطرات من الليمون.
- ثم نضيف ملعقة كبيرة من الجليسرين مع ملعقة صغيرة من ماء الورد ونقلبهم جيداً.
- بعد ذلك نقوم بنقع القدمين في الماء لمدة ولا تقل عن ٢٠دقيقة.
- نحضر حجر الخفاف ونقوم بفرك القدمين حتى نتخلص من الجلد الميت حول القدمين ثم نخرجها من الماء ونجففها.
- بعد ذلك نحضر وعاء صغير من البلاستيك نقوم بخلط ملعقة من الجليسرين مع ملعقة صغيرة من ماء الورد وعصير ليمون ونخلطهم جيداً.
- نضع الخليط على الكعوب المتشققة مع ارتداء الجوارب ونتركها طوال الليل ثم نغسلها في الصباح.
- وهكذا سوف نحصل على قدمين ناعمتين كالحرير لأحلى مشاهدين.
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يعد تشقق القدمين من الأشياء المزعجة التى يريد أن يتخلص منها الكثيرين، وهنا سوف نقدم وصفة سحرية للتخلص من التشقق بشكل فوري، وهي من المشكلات التي يعاني منها الكثير من السيدات والرجال خاصتا كبار السن، وكثير من الفتيات والسيدات يردن الحصول على أقدام ناعمة كالأطفال وملمس كالحرير، وهنا سوف نقدم وصفة رهيبة في علاج تشقق القدمين وهي تتكون من الجليسرين والليمون الذين لهم الكثير من الفوائد على البشرة، فالجليسرين يعمل على ترطيب البشرة بشكل كبير ويساعد على إعطاء البشرة الرطوبة اللازمة حتى ل يجعله جاف ايضاً الليمون يعمل على تقشير خلايا الجلد الميتة ويعطى البشرة اللمعان والحيوية ويجدد خلايا الجلد، ايضاً يمكن توافر هذه المكونات بسهولة وغير مكلفة ورخيصة الثمن، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل وصفة علاج تشقق القدمين في المنزل.مكونات وصفة علاج تشقق القدمين
تحتوي وصفة علاج تشقق القدمين على مكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- ١٠ قطرات من عصير الليمون.
- ملعقة صغيرة من عصير الليمون.
- القليل من الملح.
- ملعقتين كبيرتين من الجليسرين.
- ملعقتان صغيرتان من ماء الورد.
سوف نقدم طريقة سهلة التحضير وصفة علاج تشقق القدمين في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- نحضر حوضاً من الماء الدافئ ونضيف إليها القليل من الملح مع عشر قطرات من الليمون.
- ثم نضيف ملعقة كبيرة من الجليسرين مع ملعقة صغيرة من ماء الورد ونقلبهم جيداً.
- بعد ذلك نقوم بنقع القدمين في الماء لمدة ولا تقل عن ٢٠دقيقة.
- نحضر حجر الخفاف ونقوم بفرك القدمين حتى نتخلص من الجلد الميت حول القدمين ثم نخرجها من الماء ونجففها.
- بعد ذلك نحضر وعاء صغير من البلاستيك نقوم بخلط ملعقة من الجليسرين مع ملعقة صغيرة من ماء الورد وعصير ليمون ونخلطهم جيداً.
- نضع الخليط على الكعوب المتشققة مع ارتداء الجوارب ونتركها طوال الليل ثم نغسلها في الصباح.
- وهكذا سوف نحصل على قدمين ناعمتين كالحرير لأحلى مشاهدين.
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