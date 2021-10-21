طريقة عمل كيكة قوس قزح الشهية بألوانها الرائعة لكي ولعائلتك

تعد كيكة قوس قزح من أنواع الكيك المختلفة في شكلها ومذاقها، وكثير من الأمهات يردن تقديم أشكال مختلفة من الكيك، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير كيكة بألوان رائعة تجذب الطفل إلى تناولها، ايضاً تتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل مثل الدقيق والسكر والبيض ومكونات آخرى، ايضاً تحتوي على مكونات صحية ومليئة بالعناصر الغذائية التي تعطي الطفل الكثير من الطاقة والحيوية، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نقدم طريقة عمل كيكة قوس قزح بألوانها الرائعة ومذاقها الرائع في المنزل. مقادير عمل كيكة قوس قزح مقادير عمل كيكة قوس قزح تحتوي كيكة قوس قزح على مكونات بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:- ٢ كوب من الطحين.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

٤ حبات من البيض.

ملعقة كبيرة من النشا.

كوب من السكر الناعم.

ملعقة كبيرة من الفانيليا.

لتر من كريمة الخفق.

ألوان صناعية. طريقة الإعداد والتحضير طريقة الإعداد والتحضير سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير كيكة قوس قزح بشكل رائع هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:- نحضر المضرب الكهربائي ونقوم بخفق البيض مع الفانيليا والسكر ونخلطهم جيداً. بعد ذلك نحضر وعاء آخر ونقوم بخل الطحين مع النشا والبيكنج بودر. ثم نضيف خليط الطحين إلى خليط البيض بشكل تدريجي ونستمر بالخفق حتى نحصل على خليط متجانس. بعد ذلك نقسم الخليط على حسب الألوان المرغوب بها ويلون كل قسم بلون واحد. ندخل كل لون الفرن بشكل منفرد في صينية مدهونة بالسمن ومرشوشة بالدقيق لمدة لا تقل عن ١٠ دقائق حتى تنضج. بعد ذلك نقوم بخفق الكريمة ثم نرص الكيكة حسب الذوق كطبقات فوق بعضها وندهنها بالكريمة وتصبح جاهزة للتقديم. وبهذا نكون قد قدمنا أحلى كيك قوس قزح لأحلى مشاهدين وبالهنا والشفا. طريقة عمل الكريمة في المنزل نحضر وعاء صغير ونقوم بخفق البيض مع السكر وعصير الليمون ونخلطهم جيداً.

ثم نقوم بوضع الفانيليا وجوز الهند ونقوم بعمل حمام مائي مع التقليب حتى يتماسك الخليط ثم نخرجه ويصبح جاهز للاستخدام. الوسوم

تعد كيكة قوس قزح من أنواع الكيك المختلفة في شكلها ومذاقها، وكثير من الأمهات يردن تقديم أشكال مختلفة من الكيك، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير كيكة بألوان رائعة تجذب الطفل إلى تناولها، ايضاً تتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل مثل الدقيق والسكر والبيض ومكونات آخرى، ايضاً تحتوي على مكونات صحية ومليئة بالعناصر الغذائية التي تعطي الطفل الكثير من الطاقة والحيوية، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نقدم طريقة عمل كيكة قوس قزح بألوانها الرائعة ومذاقها الرائع في المنزل. مقادير عمل كيكة قوس قزح مقادير عمل كيكة قوس قزح تحتوي كيكة قوس قزح على مكونات بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:- ٢ كوب من الطحين.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

٤ حبات من البيض.

ملعقة كبيرة من النشا.

كوب من السكر الناعم.

ملعقة كبيرة من الفانيليا.

لتر من كريمة الخفق.

ألوان صناعية. طريقة الإعداد والتحضير طريقة الإعداد والتحضير سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير كيكة قوس قزح بشكل رائع هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:- نحضر المضرب الكهربائي ونقوم بخفق البيض مع الفانيليا والسكر ونخلطهم جيداً. بعد ذلك نحضر وعاء آخر ونقوم بخل الطحين مع النشا والبيكنج بودر. ثم نضيف خليط الطحين إلى خليط البيض بشكل تدريجي ونستمر بالخفق حتى نحصل على خليط متجانس. بعد ذلك نقسم الخليط على حسب الألوان المرغوب بها ويلون كل قسم بلون واحد. ندخل كل لون الفرن بشكل منفرد في صينية مدهونة بالسمن ومرشوشة بالدقيق لمدة لا تقل عن ١٠ دقائق حتى تنضج. بعد ذلك نقوم بخفق الكريمة ثم نرص الكيكة حسب الذوق كطبقات فوق بعضها وندهنها بالكريمة وتصبح جاهزة للتقديم. وبهذا نكون قد قدمنا أحلى كيك قوس قزح لأحلى مشاهدين وبالهنا والشفا. طريقة عمل الكريمة في المنزل نحضر وعاء صغير ونقوم بخفق البيض مع السكر وعصير الليمون ونخلطهم جيداً.

ثم نقوم بوضع الفانيليا وجوز الهند ونقوم بعمل حمام مائي مع التقليب حتى يتماسك الخليط ثم نخرجه ويصبح جاهز للاستخدام.

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