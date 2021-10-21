طريقة تحضير عجينة ال10 دقائق وأسرار نجاحها لأسرع وألذ مخبوزات ومعجنات

تعتبر عجينة ال10 دقائق من أسرع الطرق وأفضلها في تحضير المخبوزات والمعجنات المختلفة، فهي لا تحتاج أكثر من عشر دقائق، ولكن يجب اتباع بعض التعليمات لضمان نجاحها والحصول عليها هشة وطرية مثل القطن، وهذا ما سنقدمه لكم في هذا المقال، حيث تبحث جميع الأمهات عنها لتحضير ألذ الوصفات في البيت لأولادهم بدلاً من شرائها جاهزة من الخارج، وبالتالي تضمن العناصر الغذائية الصحية التي تحتوي عليها العجينة، وسوف ننشر لكم طريقتين لعملها، يمكنكم اختيار الطريقة الأنسب لكم وتطبيقها. طريقة تحضير عجينة ال10 دقائق في البيت طريقة تحضير عجينة ال10 دقائق في البيت المكونات: كوبان من الدقيق الأبيض المنخول.

كوب كبير حليب سائل.

ملعقة من الخميرة الفورية.

ملعقة صغيرة الحجم من ملح الطعام.

ملعقة متوسطة أو كبيرة من السكر.

نصف كوب من الزيت النباتي. طريقة التحضير: في وعاء واسع وكبير نقوم بوضع كلاً من السكر والخميرة والدقيق، ونخلطهم بشكل جيد.

بعد ذلك نقوم بإضافة الحليب السائل تدريجياً، ونخلط المكونات مع بعضها جيداً.

نستمر في التقليب، وبعد ذلك نغطي الوعاء ونتركه جانباً لمدة ربع ساعة على الأقل.

ثم نضيف له الحليب الكمية المتبقية.

ونضيف لها القليل من الملح.

نقوم بعجن المكونات مع بعضها جيداً حتى تتجانس ونحصل على عجينة متماسكة.

نتركها ترتاح قليلاً، وتكون جاهزة للاستخدام في تحضير كل ما لذ وطاب من المخبوزات والمعجنات. طريقة أخرى لعمل عجينة ال10 دقائق طريقة أخرى لعمل عجينة ال10 دقائق المكونات: 4 كوب من الدقيق الأبيض المنخول.

ربع كوب من اللبن البودرة.

نصف كوب من الزيت النباتي.

ملعقة كبيرة من السكر الأبيض.

ثلاثة ملاعق من الخميرة.

كوب كبير من الماء الدافئ.

رشة صغيرة من ملح الطعام. طريقة التحضير: نقوم بوضع كلاً من الخميرة والسكر والملح والدقيق في وعاء كبير وواسع للعجن.

ونقوم بإضافة اللبن البودرة إلى هذه المكونات، ونقلبهم مع بعضهم البعض بشكل جيد.

ثم نقوم بإضافة الماء الدافئ إلى الخليط تدريجياً، ونبدأ في عجن المكونات مع بعضها.

ونستمر في العجن حتى نحصل على عجينة متماسكة، ونغطيها جانباً لمدة لا تقل عن ربع ساعة حتى تتخمر ويتضاعف حجمها، وتكون جاهزة. الوسوم

تعتبر عجينة ال10 دقائق من أسرع الطرق وأفضلها في تحضير المخبوزات والمعجنات المختلفة، فهي لا تحتاج أكثر من عشر دقائق، ولكن يجب اتباع بعض التعليمات لضمان نجاحها والحصول عليها هشة وطرية مثل القطن، وهذا ما سنقدمه لكم في هذا المقال، حيث تبحث جميع الأمهات عنها لتحضير ألذ الوصفات في البيت لأولادهم بدلاً من شرائها جاهزة من الخارج، وبالتالي تضمن العناصر الغذائية الصحية التي تحتوي عليها العجينة، وسوف ننشر لكم طريقتين لعملها، يمكنكم اختيار الطريقة الأنسب لكم وتطبيقها. طريقة تحضير عجينة ال10 دقائق في البيت طريقة تحضير عجينة ال10 دقائق في البيت المكونات: كوبان من الدقيق الأبيض المنخول.

كوب كبير حليب سائل.

ملعقة من الخميرة الفورية.

ملعقة صغيرة الحجم من ملح الطعام.

ملعقة متوسطة أو كبيرة من السكر.

نصف كوب من الزيت النباتي. طريقة التحضير: في وعاء واسع وكبير نقوم بوضع كلاً من السكر والخميرة والدقيق، ونخلطهم بشكل جيد.

بعد ذلك نقوم بإضافة الحليب السائل تدريجياً، ونخلط المكونات مع بعضها جيداً.

نستمر في التقليب، وبعد ذلك نغطي الوعاء ونتركه جانباً لمدة ربع ساعة على الأقل.

ثم نضيف له الحليب الكمية المتبقية.

ونضيف لها القليل من الملح.

نقوم بعجن المكونات مع بعضها جيداً حتى تتجانس ونحصل على عجينة متماسكة.

نتركها ترتاح قليلاً، وتكون جاهزة للاستخدام في تحضير كل ما لذ وطاب من المخبوزات والمعجنات. طريقة أخرى لعمل عجينة ال10 دقائق طريقة أخرى لعمل عجينة ال10 دقائق المكونات: 4 كوب من الدقيق الأبيض المنخول.

ربع كوب من اللبن البودرة.

نصف كوب من الزيت النباتي.

ملعقة كبيرة من السكر الأبيض.

ثلاثة ملاعق من الخميرة.

كوب كبير من الماء الدافئ.

رشة صغيرة من ملح الطعام. طريقة التحضير: نقوم بوضع كلاً من الخميرة والسكر والملح والدقيق في وعاء كبير وواسع للعجن.

ونقوم بإضافة اللبن البودرة إلى هذه المكونات، ونقلبهم مع بعضهم البعض بشكل جيد.

ثم نقوم بإضافة الماء الدافئ إلى الخليط تدريجياً، ونبدأ في عجن المكونات مع بعضها.

ونستمر في العجن حتى نحصل على عجينة متماسكة، ونغطيها جانباً لمدة لا تقل عن ربع ساعة حتى تتخمر ويتضاعف حجمها، وتكون جاهزة.

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