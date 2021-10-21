تطويل الشعر متر كامل في اسبوع حبة واحدة منه تجعل الشعر ينمو مثل الهنديات

وصفات طبيعية لتطويل الشعر، الشعر الطويل الناعم هو سر جاذبية المرأة، كي تكتمل انوثتك عليكي بالاهتمام بما تصنعه الوصفات الطبيعية من تطويل الشعر، واستدعى الشعر القصير والهايش، وتجنب استخدام المنتجات الكيميائية التي تدمر خلايا شعرك.

الأنثى بطبيعتها تميل إلى الشعر الطويل المسترسل، ولكن على النقيض تصاب الكثير من الفتيات بشعر قصير مما يزعجهم بشكل دائم.

من الضروري أن يتم تطبيق الوصفات الطبيعية الغير ضارة التي تساعد على نمو الشعر وتنعيمه، وهذا ما سوف تعرضه في هذا المقال سنقوم بسرد عليكم اقوي وصفة لتطويل الشعر في يوم واحد سيطول شعرك دون توقف مع عذا الخليط الساحر.

وصفة لتطويل الشعر وتكثيفه

إليكم وصفة الفلفل الأخضر بالتفصيل والتي تحفز فروة الشعر على النمو الطبيعي دون أي تلف للشعر.

الطريقة:

قطعي عزيزتي عدد عشرة حبات من قرون الفلفل الأخضر الحار، في قدر واسكبي عليه الآتي:

مقدار كوب متوسط من زيت الزيتون الخام الأصلي.

نصف كوب من زيت السمسم.

مقدار نصف كوب من زيت دوار الشمس.

تجهيز خلطة تطويل الشعر:

يقلب الزيوت مع الفلفل المقطع.

يترك الخليط مدة تصل إلى 10 ايام، في داخل عبوة مناسبة.

استخدمي سيدتي الخلطة في دهان فروة الرأس عدد 2 مرة في الأسبوع، ويترك على فروة الرأس لمدة تصل إلى ثلاثة ساعات.

تنبيه:

يجب أن يكون مستوى الزيت في العلبة أعلى من الفلفل.

أيضا يمكن استخدام زيت الزيتون فقط مع الفلفل.

وصفة لتطويل الشعر بسرعة جدا وسهلة

هل تعلمي جميلتي أن ورق السدر من العناصر المحفزة بشدة على نمو الشعر؟

يجهل الكثير فائدة ورق السدر في تطويل الشعر، ولكن يجب أن نقدم أفضل وصفات ورق السدر المستخدمة في تطويل الشعر.

طريقة استخدام ورق السدر:

أحضري بعض من ورق السدر.

ينقع ورق السدر في كمية مياه مناسبة، مدة حوالي ثلاثة ساعات.

يستخدم منقوع ورق السدر في غسل فروة الشعر، وتدليك الفروة جيدا، ويتم دعك الفروة بالورق نفسه.

يترك على فروة الشعر لمدة عشرون دقيقة، ثم تشطف الشعر.

للحصول على نتيجة أفضل يجب تطبيق تلك الوصفة يوميا على الشعر.

زيت الخروع لتطويل الشعر

مع وصفة زيت الخروع لتطويل الشعر ستحصلين على شعر ناعم وكثيف خلال أسبوع واحد من استخدامه فقط قومي بتدليك فروه الرأس بكمية مناسبة من زيت الخروع احرصي على تكرار تلك الوصفة مرتين من كل أسبوع وستجدين نتيجة مبهرة، كما يمكن وضع كم يوم قليلة من زيت الخروع على الحواجب والرموش حيث يعمل على تطويل وتكثيفهم.

اقوي خلطة لتكثيف الشعر مع وصفة زيت جوز الهند والعسل وزيت الأفوكادو

مع وصفه العسل وجوز الهند وزيت الافوكادو التي تعد وصفة طبيعية تعمل على تغذية الشعر وتطويله في مدة قصيرة من الاستخدام فقدت احضري ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي مع ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند مع ملعقة صغيرة من زيت الافوكادو جميع المكونات معا جيدا

ثم وزعي الخليط على كامل الشعر مع التدليك جيدا ثم يترك من الليل حتى الصباح ثم يشطف بالماء البارد وتكرر تلك العملية مرة من كل اسبوع وستجدين نتيجة مذهلة.

وصفة زيت النخاع واللوز لتطويل الشعر

مع وصفة زيت النخاع وزيت اللوز شعرك أطول سنتيمترات كل اسبوع، حيث يعمل زيت النخاع على تقوية الشعر وعلاجه من التلف والتقصف.

امزجي ملعقة كبيرة من زيت النخاع مع ملعقة كبيرة من زيت اللوز، ثم يوزع على كامل الشعر ويترك لمدة ليلة كاملة، ثم يشطف بالماء البارد، تكرر تلك الوصفة مرة من كل اسبوع لتحصلين على النتيجه المرغوبة.