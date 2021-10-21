اصنعي فطائر السمسم الملفوفة بطريقة بسيطة وطعم لذيذ ورائع

- 1/2
- 2/2
تعد فطائر السمسم الملفوفة ، هي نوع المعجنات الهشة الطرية التي تقدم بحشوة الجبنة أو يمكن تقديمها بأكثر من حشوة مختلفة، تمتاز بمذاق رائع وقوام هش من الداخل، تعد من الوجبات الخفيفة واللذيذة التي يمكن تقديمها كوجبة عشاء أو في الإفطار، كما أنه يمكن تحضيرها كوجبة مغذية ولذيذة لأطفال المدارس، مكوناتها غير مكلفة ومتوفرة دائماً في المنزل، وأيضاً لا تحتاج إلي وقت كبير أو جهد، فهي عبارة عن فطائر مغطاة بالسمسم الذي يعطي لها مذاق جميل ولذيذ، كما أن طريقة تحضيرها بسيطة جداً وخطواتها سهلة لا تحتاج إلي وقت
كثير، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل فطائر السمسم الملفوفة بخطوات سهلة وبسيطة.
تتكون الفطائر من مجموعة من المكونات التي تعطي لها مذاق رائع وجميل وهي كما يلي:ـ
- 4 أكواب من الدقيق.
- ملعقة صغيرة ملح.
- 2 ملعقة كبيرة خل.
- ملعقة كبيرة خميرة فورية .
- ملعقة كبيرة ونصف من السكر.
- نصف كوب زيت.
- نصف كوب حليب دافئ.
- كوب من الماء الدافئ.
الحشوة
- جبنة شيدر.
للوجه
- كوب من الماء.
- ملعقة كبيرة عسل أسود.
- طبق سمسم.
يتم تجهيز فطائر السمسم الملفوفة من خلال خطوات سهلة جداً هي كما يلي:ـ
- نخلط الحليب مع السكر مع الماء الدافئ ونضيف الخميرة ونقلب المكونات جيداً، نغطي الخليط لمدة عشر دقائق.
- نضع الدقيق في وعاء كبير ثم نضيف إليه رشة من الملح ونقلب المكونات، ثم نضيف الزيت وخليط الخميرة السابق ونقلب المكونات جيدا.
- ثم نستمر في العجن لمدة عشر دقائق حتي تتشكل لدينا عجينة متماسكة وطرية، نترك العجينة لكي تختمر في مكان دافئ حتي يتضاعف حجمها.
- ثم نقوم بتقسيم العجينة إلي كرات متوسطة الحجم، ثم ندهن اليد بالزيت ثم نفرد العجينة على شكل دائرة.
- نضع بداخلها قطع من الجبنة الشيدر ثم نغلق أطراف العجينة عليها ثم تلف على شكل رول ونغلقه جيداً من أسفل.
طريقة تغطية الفطائر
- نقوم بخلط ملعقة كبيرة من العسل مع كوب من الماء ونقلب المكونات جيداً، ثم نضع طبق به كمية من السمسم.
- نغمس الفطائر في خليط العسل والماء ثم نوضع في السمسم حتي تغطي به تماماً.
- نرص الفطائر في صينية مبطنة بورق الزبدة، ثم تترك لكي ترتاح لمدة ربع ساعة ثم تدخل فرن ساخن على درجة حرارة 200 درجة مئوية.
- يفضل تشغيل الفرن من أسفل فقط حتي تأخذ الفطائر اللون الذهبي من أسفل، ثم نشغل الشواية حتي تأخذ اللون الذهبي من أعلى.
- نخرجها من الفرن ونتركها حتي تبرد مع مراعاة تغطيتها ثم تقدم بالهنا والشفا.
يحتوي السمسم على العديد من المركبات والعناصر الغذائية الهامة للجسم من أهمها ما يلي:ـ
- تحتوي بذور السمسم على نسبة عالية من الألياف الغذائية، مما يساعد في تحسين علمية الهضم.
- تمتلك العديد من مضادات الأكسدة التي تعمل على مكافحة العديد من الأمراض.
- تحتوي على عنصر الزنك الذي له دور كبير في عمليات تكوين الكولاجين في البشرة، مما يساعد في تعزيز صحة البشرة.
- تعد بذور السمسم مصدر جيد للكالسيوم والمنجنيز، مما يساعد في تعزيز صحة العظام.
- يعد مصدر غني جداً بالبروتين، الذي يساعد في بناء خلايا الجسم.
- غني جداً بالمعادن التي تدعم الجهاز المناعي فهو مصدر جيد النحاس.
- يساعد في انخفاض ضغط الدم.
- يعتبر زيت السمسم الذي يستخلص منه من الزيوت الهامة التي تستخدم للشعر، وذلك لاحتواء على مضادات الأكسدة والأحماض الأمنية.
يتم تحضير الخبز بالسمسم والسميد بطريقة بسيطة تتم باتباع الخطوات الآتية:ـ
- في العجان الكهربائي نقوم بوضع 2 كوب من الدقيق الأبيض مع كوب من دقيق السميد ونصف كوب من السمسم.
- ثم نضيف 2 ملعقة من السكر وملعقة كبيرة خميرة وملعقة كبيرة من البيكنج بودر ورشة من الملح، ونقلب المكونات مع بعضها البعض.
- يضاف نصف كوب من اللبن ونعجن المكونات، ثم نضيف نصف كوب من الزيت أثناء العجن.
- ثم نضيف نصف كوب من الماء ونعجن المكونات حتي تتكون لدينا عجينة متماسكة، تترك لكي تختمر ويتضاعف حجمها.
- ثم تقطع إلي كرات صغيرة متساوية في الحجم، نفرد كل كرة على شكل دائري صغير متوسط السُمك، ثم نقطعها إلي نصفين باستخدام السكين.
- يرص في صينية متوسطة الحجم مدهون بالزيت، ثم يدهن وجه الخبز بخليط العسل(ملعقة من العسل الأسود مع ملعقة من الماء) ثم يرش بالسمسم.
- يترك لكي يختمر مرة أخري ثم يدخل الفرن على درجة حرارة 200 حتي يأخذ اللون الذهبي.
الوسوم
تعد فطائر السمسم الملفوفة ، هي نوع المعجنات الهشة الطرية التي تقدم بحشوة الجبنة أو يمكن تقديمها بأكثر من حشوة مختلفة، تمتاز بمذاق رائع وقوام هش من الداخل، تعد من الوجبات الخفيفة واللذيذة التي يمكن تقديمها كوجبة عشاء أو في الإفطار، كما أنه يمكن تحضيرها كوجبة مغذية ولذيذة لأطفال المدارس، مكوناتها غير مكلفة ومتوفرة دائماً في المنزل، وأيضاً لا تحتاج إلي وقت كبير أو جهد، فهي عبارة عن فطائر مغطاة بالسمسم الذي يعطي لها مذاق جميل ولذيذ، كما أن طريقة تحضيرها بسيطة جداً وخطواتها سهلة لا تحتاج إلي وقت
كثير، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل فطائر السمسم الملفوفة بخطوات سهلة وبسيطة.
تتكون الفطائر من مجموعة من المكونات التي تعطي لها مذاق رائع وجميل وهي كما يلي:ـ
- 4 أكواب من الدقيق.
- ملعقة صغيرة ملح.
- 2 ملعقة كبيرة خل.
- ملعقة كبيرة خميرة فورية .
- ملعقة كبيرة ونصف من السكر.
- نصف كوب زيت.
- نصف كوب حليب دافئ.
- كوب من الماء الدافئ.
الحشوة
- جبنة شيدر.
للوجه
- كوب من الماء.
- ملعقة كبيرة عسل أسود.
- طبق سمسم.
يتم تجهيز فطائر السمسم الملفوفة من خلال خطوات سهلة جداً هي كما يلي:ـ
- نخلط الحليب مع السكر مع الماء الدافئ ونضيف الخميرة ونقلب المكونات جيداً، نغطي الخليط لمدة عشر دقائق.
- نضع الدقيق في وعاء كبير ثم نضيف إليه رشة من الملح ونقلب المكونات، ثم نضيف الزيت وخليط الخميرة السابق ونقلب المكونات جيدا.
- ثم نستمر في العجن لمدة عشر دقائق حتي تتشكل لدينا عجينة متماسكة وطرية، نترك العجينة لكي تختمر في مكان دافئ حتي يتضاعف حجمها.
- ثم نقوم بتقسيم العجينة إلي كرات متوسطة الحجم، ثم ندهن اليد بالزيت ثم نفرد العجينة على شكل دائرة.
- نضع بداخلها قطع من الجبنة الشيدر ثم نغلق أطراف العجينة عليها ثم تلف على شكل رول ونغلقه جيداً من أسفل.
طريقة تغطية الفطائر
- نقوم بخلط ملعقة كبيرة من العسل مع كوب من الماء ونقلب المكونات جيداً، ثم نضع طبق به كمية من السمسم.
- نغمس الفطائر في خليط العسل والماء ثم نوضع في السمسم حتي تغطي به تماماً.
- نرص الفطائر في صينية مبطنة بورق الزبدة، ثم تترك لكي ترتاح لمدة ربع ساعة ثم تدخل فرن ساخن على درجة حرارة 200 درجة مئوية.
- يفضل تشغيل الفرن من أسفل فقط حتي تأخذ الفطائر اللون الذهبي من أسفل، ثم نشغل الشواية حتي تأخذ اللون الذهبي من أعلى.
- نخرجها من الفرن ونتركها حتي تبرد مع مراعاة تغطيتها ثم تقدم بالهنا والشفا.
يحتوي السمسم على العديد من المركبات والعناصر الغذائية الهامة للجسم من أهمها ما يلي:ـ
- تحتوي بذور السمسم على نسبة عالية من الألياف الغذائية، مما يساعد في تحسين علمية الهضم.
- تمتلك العديد من مضادات الأكسدة التي تعمل على مكافحة العديد من الأمراض.
- تحتوي على عنصر الزنك الذي له دور كبير في عمليات تكوين الكولاجين في البشرة، مما يساعد في تعزيز صحة البشرة.
- تعد بذور السمسم مصدر جيد للكالسيوم والمنجنيز، مما يساعد في تعزيز صحة العظام.
- يعد مصدر غني جداً بالبروتين، الذي يساعد في بناء خلايا الجسم.
- غني جداً بالمعادن التي تدعم الجهاز المناعي فهو مصدر جيد النحاس.
- يساعد في انخفاض ضغط الدم.
- يعتبر زيت السمسم الذي يستخلص منه من الزيوت الهامة التي تستخدم للشعر، وذلك لاحتواء على مضادات الأكسدة والأحماض الأمنية.
يتم تحضير الخبز بالسمسم والسميد بطريقة بسيطة تتم باتباع الخطوات الآتية:ـ
- في العجان الكهربائي نقوم بوضع 2 كوب من الدقيق الأبيض مع كوب من دقيق السميد ونصف كوب من السمسم.
- ثم نضيف 2 ملعقة من السكر وملعقة كبيرة خميرة وملعقة كبيرة من البيكنج بودر ورشة من الملح، ونقلب المكونات مع بعضها البعض.
- يضاف نصف كوب من اللبن ونعجن المكونات، ثم نضيف نصف كوب من الزيت أثناء العجن.
- ثم نضيف نصف كوب من الماء ونعجن المكونات حتي تتكون لدينا عجينة متماسكة، تترك لكي تختمر ويتضاعف حجمها.
- ثم تقطع إلي كرات صغيرة متساوية في الحجم، نفرد كل كرة على شكل دائري صغير متوسط السُمك، ثم نقطعها إلي نصفين باستخدام السكين.
- يرص في صينية متوسطة الحجم مدهون بالزيت، ثم يدهن وجه الخبز بخليط العسل(ملعقة من العسل الأسود مع ملعقة من الماء) ثم يرش بالسمسم.
- يترك لكي يختمر مرة أخري ثم يدخل الفرن على درجة حرارة 200 حتي يأخذ اللون الذهبي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اصنعي فطائر السمسم الملفوفة بطريقة بسيطة وطعم لذيذ ورائع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.