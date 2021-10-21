اصنعي فطائر السمسم الملفوفة بطريقة بسيطة وطعم لذيذ ورائع

تعد فطائر السمسم الملفوفة ، هي نوع المعجنات الهشة الطرية التي تقدم بحشوة الجبنة أو يمكن تقديمها بأكثر من حشوة مختلفة، تمتاز بمذاق رائع وقوام هش من الداخل، تعد من الوجبات الخفيفة واللذيذة التي يمكن تقديمها كوجبة عشاء أو في الإفطار، كما أنه يمكن تحضيرها كوجبة مغذية ولذيذة لأطفال المدارس، مكوناتها غير مكلفة ومتوفرة دائماً في المنزل، وأيضاً لا تحتاج إلي وقت كبير أو جهد، فهي عبارة عن فطائر مغطاة بالسمسم الذي يعطي لها مذاق جميل ولذيذ، كما أن طريقة تحضيرها بسيطة جداً وخطواتها سهلة لا تحتاج إلي وقت كثير، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل فطائر السمسم الملفوفة بخطوات سهلة وبسيطة.

مكونات عمل فطائر السمسم الملفوفة

تتكون الفطائر من مجموعة من المكونات التي تعطي لها مذاق رائع وجميل وهي كما يلي:ـ

4 أكواب من الدقيق.

ملعقة صغيرة ملح.

2 ملعقة كبيرة خل.

ملعقة كبيرة خميرة فورية .

ملعقة كبيرة ونصف من السكر.

نصف كوب زيت.

نصف كوب حليب دافئ.

كوب من الماء الدافئ.

الحشوة

جبنة شيدر.

للوجه

كوب من الماء.

ملعقة كبيرة عسل أسود.

طبق سمسم.

طريقة التحضير

يتم تجهيز فطائر السمسم الملفوفة من خلال خطوات سهلة جداً هي كما يلي:ـ

نخلط الحليب مع السكر مع الماء الدافئ ونضيف الخميرة ونقلب المكونات جيداً، نغطي الخليط لمدة عشر دقائق. نضع الدقيق في وعاء كبير ثم نضيف إليه رشة من الملح ونقلب المكونات، ثم نضيف الزيت وخليط الخميرة السابق ونقلب المكونات جيدا. ثم نستمر في العجن لمدة عشر دقائق حتي تتشكل لدينا عجينة متماسكة وطرية، نترك العجينة لكي تختمر في مكان دافئ حتي يتضاعف حجمها. ثم نقوم بتقسيم العجينة إلي كرات متوسطة الحجم، ثم ندهن اليد بالزيت ثم نفرد العجينة على شكل دائرة. نضع بداخلها قطع من الجبنة الشيدر ثم نغلق أطراف العجينة عليها ثم تلف على شكل رول ونغلقه جيداً من أسفل.

طريقة تغطية الفطائر

نقوم بخلط ملعقة كبيرة من العسل مع كوب من الماء ونقلب المكونات جيداً، ثم نضع طبق به كمية من السمسم. نغمس الفطائر في خليط العسل والماء ثم نوضع في السمسم حتي تغطي به تماماً. نرص الفطائر في صينية مبطنة بورق الزبدة، ثم تترك لكي ترتاح لمدة ربع ساعة ثم تدخل فرن ساخن على درجة حرارة 200 درجة مئوية. يفضل تشغيل الفرن من أسفل فقط حتي تأخذ الفطائر اللون الذهبي من أسفل، ثم نشغل الشواية حتي تأخذ اللون الذهبي من أعلى. نخرجها من الفرن ونتركها حتي تبرد مع مراعاة تغطيتها ثم تقدم بالهنا والشفا.

فوائد تناول السمسم

يحتوي السمسم على العديد من المركبات والعناصر الغذائية الهامة للجسم من أهمها ما يلي:ـ

تحتوي بذور السمسم على نسبة عالية من الألياف الغذائية، مما يساعد في تحسين علمية الهضم.

تمتلك العديد من مضادات الأكسدة التي تعمل على مكافحة العديد من الأمراض.

تحتوي على عنصر الزنك الذي له دور كبير في عمليات تكوين الكولاجين في البشرة، مما يساعد في تعزيز صحة البشرة.

تعد بذور السمسم مصدر جيد للكالسيوم والمنجنيز، مما يساعد في تعزيز صحة العظام.

يعد مصدر غني جداً بالبروتين، الذي يساعد في بناء خلايا الجسم.

غني جداً بالمعادن التي تدعم الجهاز المناعي فهو مصدر جيد النحاس.

يساعد في انخفاض ضغط الدم.

يعتبر زيت السمسم الذي يستخلص منه من الزيوت الهامة التي تستخدم للشعر، وذلك لاحتواء على مضادات الأكسدة والأحماض الأمنية.

طريقة عمل خبز بالسمسم والسميد

يتم تحضير الخبز بالسمسم والسميد بطريقة بسيطة تتم باتباع الخطوات الآتية:ـ