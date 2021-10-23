طريقة عمل فطائر اللحم المفروم بطريقة سهلة وبحشوة مميزة ولذيذة

فطائر اللحم المفروم ، من المعجنات والمخبوزات اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، ومحببة ومفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، نظراً لمذاقها المميز واللذيذ والشهي، كما أنها من الأكلات التي تقدم على وجبة الغداء أو العشاء، حيث تمد الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط، كما تتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبفائدتها الصحية أيضاً، بالإضافة إلى سهولة تحضيرها، وبساطة مكوناتها أيضاً، فهي متوفرة في كل بيت، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد اسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة فطائر الدجاج وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل فطائر اللحم المفروم بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات فطائر اللحم المفروم

تتكون فطائر اللحم المفروم من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

مقادير العجينة

500 جم دقيق.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

كوب ماء مغلي أو حسب الحاجة.

2 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

مقادير الحشو

800 جم لحم مفروم.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

حبة بصل أبيض أو أخضر مفروم ناعم.

2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم ناعم.

30 مل ماء.

30 جم زبدة.

مقادير الوجه

30 جم زبدة.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على فطائر اللحم المفروم بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

تحضير العجينة

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه الدقيق والملح والماء، ثم نقلب جيداً بالملعقة.

ثم نعجن جيداً باليد حتى نحصل على عجينة متماسكة.

ثم نضيف إليها الزيت النباتي ونخلطه جيداً بالعجينة.

بعد ذلك نلم العجينة ونكورها، ثم نغلفها بكيس بلاستيك ونتركها ترتاح لمدة تتراوح ما بين 15 إلى 20 دقيقة.

تحضير الحشو

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه اللحم المفروم والملح والفلفل الأسود، ثم نخلطهم جيداً.

ثم نضيف إليه البصل المفروم والبقدونس المفروم والماء، ثم نخلطهم جيداً.

ثم نقسم العجينة إلى 5 كور متساوية في الحجم.

بعد ذلك نفرد كل كرة بالشوبك على شكل فطيرة صغيرة.

ثم نضع فوق كل فطيرة مقدار من الحشو، ثم نغلق كل فطيرة ونفردها بالشوبك.

ثم نضع مقلاة على نار هادئة، ثم نضيف إليها الزبدة ونتركها تذوب.

بعد ذلك نضع الفطيرة في المقلاة ونحمرها من الجهتين، ثم نرفع الفطيرة من المقلاة.

ثم نكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية.

ثم نحضر صينية فرن ونضع فيها ورقة زبدة، ثم نضع فيها الفطائر، ثم نضع قطعة زبدة فوق كل فطيرة.

بعد ذلك ندخل الصينية فرن مسخن مسبقاً على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ثم نتركها لمدة تتراوح ما بين 10 إلى 15 دقيقة.

ثم نخرج الصينية من الفرن، ونقدم فطائر اللحم المفروم في طبق التقديم.

وبالهنا والشفا.

طريقة عمل الصوص

مقادير الصوص

ملعقة كبيرة من الشبت المفروم ناعم.

2 ملعقة كبيرة من القشدة الحامضة.

فص ثوم مهروس.

نحضر وعاء، ثم نضيف إليه القشدة الحامضة والشبت المفروم ناعم والثوم المهروس، ثم نخلطهم جيدا، وبذلك يكون الصوص جاهز. ثم نقدم الصوص في طبق التقديم مع فطائر اللحم المفروم. وبالهنا والشفا.

طريقة التحضير