 الكيكة اليابانية الأصلية بخطوات سهلة وسريعة وقوام خفيف كالقطن

تعتبر الكيكة اليابانية من أشهر أنواع الحلويات في اليابان وتسمي أحياناً الكيكة القطنية، حيث تتميز بخفة قوامها وطعمها الشهي، لذا يقبل على تناولها الكبار والصغار، فهي وصفة شهية ولذيذة، كما أنها غنية بالعناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم لاحتوائها على الفيتامينات والمعادن الموجودة في الحليب والجبن والبيض، وكلها مصادر مهمة للكالسيوم والبروتين، ودائماً تبحث الأمهات عن التجديد في المطبخ وتقديم كل ما هو جديد لأفراد أسرتها، وهذه الكيكة الرائعة تتميز بشكلها الجميل كما يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة وبساطة لتوافر مكوناتها البسيطة، كما يجب إعدادها بخطوات دقيقة، حتى نحصل على طعم وقوام يشبه الكيك الجاهز، وهي تصلح للتقديم في أعياد الميلاد وجميع المناسبات لمذاقها الرائع وشكلها المتميز، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نتعرف على أسهل طريقة لعمل الكيكة اليابانية بخطوات سهلة وسريعة وقوام خفيف كالقطن.

من أهم عوامل نجاح الكيك هو الإلتزام بالمقادير، وسوف نقدم لكم مكونات الكيك الياباني بالمقادير التي تعطي أفضل النتائج، وهي كما يلي:-

ثلث كوب دقيق

2 ملعقة كبيرة نشا.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

4 بيضات.

كوب جبن كريمي.

ربع كوب زبدة.

نصف كوب سكر مطحون.

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

يتم تحضير الكيكة اليابانية بخطوات سهلة وسريعة كالتالي:-

نضع الزبدة مع الجبن الكريمي على حمام مائي مع التقليب الجيد حتى تذوب المكونات، ثم نضيف الحليب ونقلب حتى تمتزج المكونات ثم نرفعها من على النار. ثم نضيف صفار البيض والفانيليا تدريجياً مع الخفق حتى تمتزج المكونات مع بعض. ثم نخلط الدقيق مع النشا ورشة ملح، ثم نضيفهم على الخليط السابق بالتدريج مع التقليب حتى تتجانس المكونات. نخفق بياض البيض بالمضرب الكهربي على سرعة متوسطة، مع إضافة نصف كوب سكر مطحون وملعقة كبيرة من عصير الليمون، حتي نحصل على قوام ثقيل وكريمي. ثم يضاف خليط بياض البيض على الخليط السابق مع التقليب بالملعقة. نقوم بصب خليط الكيكة في صينية مدهونة ومبطنة بورق الزبدة ثم نضع الصينية في صينية أكبر، ونملأ ثلث الصينية الكبيرة بالماء الساخن. ثم نضع الصينيتين في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 150 لمدة 45 دقيقة. يتم إخراج الكيك من الفرن، ويترك جانباً ليبرد، ويصبح جاهز للتقديم.

نصائح لنجاح الكيكة اليابانية

هناك بعض النصائح الهامة لنجاح الكيك الياباني، ومن أهمها ما يلي:-