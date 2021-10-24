“ذي القمر” وصفات تبييض الوجه في المنزل وأفضل ماسكات البشرة لتفتيح الدهنية والعادية

وصفات تبييض الوجه في المنزل ، تعد ماسكات البشرة واحدة من الأمور التي تلجأ لها جميع النساء من أجل التخلص من اللون الأسمر وتفتيح الوجه، وتعد المناطق التي يتم وضع الوصفات هي منطقة الرقبة والوجه واليدين بالإضافة إلى الأقدام، ويوجد الكثير من وصفات تبييض الوجه سواء كانت طبيعية من خلال المواد الغذائية المفيدة أو الكريمات الخارجية، ولعل الأفضل بالنسبة لهم هو إستخدام وصفات في المنزل وقد وتتميز هذه الوصفات كونها غير مضرة لأنها طبيعية.

وصفات تبييض الوجه في المنزل

وصفة الزبادي : حيث تعتبر أحد منتجات الألبان التي تساعد في ترطيب البشرة ويحتوي اللبن بشكل عام على حمض اللاكتيك وهو هام للبشرة وتفتيح البشرة، يتم إستخدام العسل والزبادي لكون هذه العناصر مرطبة الجسم كما تستعمل في تنقية البشرة والعمل على تبييض الوجه في المنزل، ويتم خلط مزيج ووضعها على الوجه والمناطق المختلفة ثم يترك لمدة ربع ساعة، ويتم الغسل بالماء الدافئ بعد ذلك.

وصفة الكركم مع البرتقال: حيث يستخدم ملعقتين من عصير البرتقال الطازج ويتم إضافة نفس العدد من الكركم، ثم خلط المكونات والتي توضع على الوجه لمدة تصل إلى ثلث ساعة ويتم الغسل بالماء الدافئ.

وصفة تبييض الوجه في ثلاثة أيام والتي تضم ثلاث ملاعق من اللبن بالإضافة إلى ثلاثة من العسل، كما نحتاج إلى ثلاث قطرات من ماء الورد والليمون ونضيف المكونات مع بعضها ونخلطها بشكل جيد ما عدا الليمون، ونترك المزيج في الثلاجة حتى يجمد ثم نضع قطرات الليمون.

ماسكات البشرة لتفتيح الوجه

يوجد بعض ماسكات البشرة التي تستخدم في النوع الدهني، وتعد هذه البشرة من أكثر الأنواع التي تسبب أعراض كثيرة مثل ظهور البثور أو البقع الداكنة، ويمكن إستخدام هذه الوصفة والتي سوف تساهم في تنظيف السموم.