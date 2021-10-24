كيكة مكعبات جوز الهند بألذ طعم واسهل طريقة اشهى كيكات المطاعم بمكونات من المنزل

كيكة مكعبات جوز الهند بألذ طعم واسهل طريقة اشهى الكيكات المُقدمة في المطاعم بمكونات من المنزل، اسهل الوصفات التي يفضلها الكثير من عشاق جوز الهند ذو الطعم الرائع، أفضل الكيكات التي يعشقها الكبار والصغار لأن لها طعم مميز للغاية، الكيكة التي يتم تقديمها في كافة المطاعم الشهيرة لكثرة الإقبال عليها الأن يمكنك تحضيرها من المنزل بأسهل طريقة، كيكة مكعبات جوز الهند بألذ طعم واسهل طريقة اشهى الكيكات المُقدمة في المطاعم بمكونات من المنزل.

كيكة مكعبات جوز الهند بألذ طعم

تتكون وصفة كيكة مكعبات جوز الهند من العناصر التالية :

4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

كوب وربع سكر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

كوب إلا ربع زيت نباتي.

2 كوب ونصف دقيق.

3 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

كوب حليب سائل دافئ.

طريقة التحضير

يتم وضع البيض بدرجة حرارة الغرفة في وعاء العجان أو وعاء عميق ثم يتم إضافة السكر والفانيليا، ثم يتم الخفق حتى يتحول إلى قوام متجانس ناعم كريمي، ثم يتم إضافة الزيت النباتي أثناء الإستمرار في الخفق للحفاظ على قوام البيض والسكر، ثم يتم إضافة الحليب الدافئ ثم يتم الخفق لمدة دقيقتين، في وعاء آخر يتم دمج المكونات الجافة عن طريق وضع الدقيق مع البيكنج بودر والملح والخلط بينهم، ثم يتم إضافة الخليط إلى العجان بالتدريج للتأكد من عدم تكتل الدقيق تماماً، ثم يتم وضع القليل من الزيت النباتي في القالب وإضافة ورقة زبدة عليه ثم الخليط، يوضع الكيك في فرن على درجة حرارة 180 الرف الوسطي لمدة 45 دقيقة، ثم تُترك لتبرد مع تحضير صوص الشوكولاته.

كوب ونصف حليب سائل.

كوب من حبيبات الشوكولاتة الداكنة.

150 جرام زبدة.

2 كوب جوز هند + زبدة الفستق ( للتزيين ).

صوص الشوكولاتهكيكة جوز الهند والشوكولاته

يتم وضع الحليب في وعاء عميق قم إضافة حبيبات الشوكولاته الداكنة على نار بدرجة حرارة هادئة ثم يتم إضافة الزبدة، يتم الدمج جيداُ بين المكونات مع الإستمرار في التقليب حتى غليان الخليط، توضع في وعاء لتبرد لمدة 15 دقيقة تقريباً لتصبح جاهزة للإستخدام، يتم تقطيع الكيك على هيئة مربعات صغيرة وغمسها جيداً داخل صوص الشوكولاته ثم وضعه في جوز الهند، يتم تكرار العملية في كافة قطع الكيك ثم ترتيبهم في وعاء التقديم ويمكنك إضافة زبدة الفستق أو النوتيلا أو زبدة اللوتس للتزيين، كيكة مكعبات جوز الهند بألذ طعم واسهل طريقة اشهى الكيكات المُقدمة في المطاعم بمكونات من المنزل.