معجزة كريم لبان الدكر الجبار لتبييض وشد البشرة وإزالة التجاعيد بلا عودة هتصغري 20 سنة مهما كان عمرك

من المشكلات التي يعاني منها النساء والرجال وبالأخص النساء مع تقدم العمر هي التجاعيد تلك التي تسبب الكثير من المشكلات والانزعاج من شكلها، حيث أنها تظهر بكرًا عند النساء قبل الرجال، ويوجد منتجات كثيرة لعلاج التجاعيد وإخفاءها من البشرة، ولكن جميع هذه المنتجات تحتوي على مواد ضارة تسبب تلف البشرة، وربما تؤدي إلى زيادة التجاعيد، ومن ناحية أخري يوجد طرق طبيعي ة لعلاج التجاعيد.

تفقد معظم النساء الأمل في عودة بشرتها لطبيعتها كما كانت خالية من التجاعيد، ولكن هناك مكون سحري وهو اللبان الدكر، في بعض الأحيان لا تحب النساء تجربة الوصفات الطبيعية، وذلك لأنها تأخذ وقت كبير في إظهار نتائجها، من المعروف أن لبان الدكر يحتوي على نسبة كبيرة جدًا من الكولاجين الطبيعي الذي يعمل على شد تجاعيد البشرة، بالإضافة إلى ذلك إعادة الكولاجين المفقود من البشرة لها مرة أخري، ولك عزيزتي الوصفة بكل تفاصيلها:

المكونات

ربع كوب من منقوع اللبان الدكر.

3 ملاعق كبيرة م نزيت الزيتون الخام.

ملعقة ونصف كبيرة م نشمع العسل.

ملعقة كبرة من العسل الأبيض.

وعاء لمزج المكونات.

فرشاة نظيفة لفرد الخليط.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند السائل.

في البداية يتم إحضار وعاء نظيف مع مراعاة أي يكون جاف تمامًا، ويتم وضع جميع المكونات فيه وتقليبها جيدًا حتي تذوب مع بعضها البعض وتمتزج أيضًا. يتم ترك الخليط على جنب لمدة 10 دقائق. في غضون ذلك يتم غسل البشرة بالماء الفاتر والصابون الطبي. بعد ذلك يتم تنشيف البشرة بفوطة نظيفة جيدًا، ولكن في نفس الوقت يكون تنشيف برفق.