بدون مواد ضارة.. بملعقة نشا حولي شعرك الخشن لحرير انسيابي خلال ساعتين اقوي كيراتين طبيعي للشعر

بملعقة نشا حولي شعرك الخشن لحرير انسيابي، من الممكن أن نستفيد من خلطات الكيراتين الطبيعي وهي خلطات ممتازة تساعد على التحسين من ملمس الشعر ووقايته من أي مشكلة قد يتعرض لها، حيث تعتبر الخلطات الطبيعية من بين أهم ما يمكن أن يعالج الشعر دون التعرض لأي عرض من الأعراض الجانبية مثل المنتجات الغير طبيعية والتي تستعمل في الفرد الطبيعي للشعر، وفيما يلي من الفقرات الآتية نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن أفضل وصفات الفرد للشعر، والتي تعمل على تغذيته، والتحسين من صفاته وخصائصه.

بملعقة نشا حولي شعرك الخشن لحرير انسيابي

زيت الصبار يعمل على التحسين من خصائص الشعر حيث يعتبر من أفضل نوعيات الزيوت التي من الممكن أن تحسن من ملمس الشعر، وخصلاته وتزيد من نعومته وقوته كما تقلل من الهيشان ويزيد من مقاومة الشعر لأي عامل من العوامل الجوية، ومن خلال ما يلي نوضح خليط زيت الصبار المنعم للشعر:

ملعقة من زيت الصبار.

ملعقة زيت الأرجان.

زيت خروع.

زيت سمسم.

القليل من النشا.

طريقة التحضير لتلك التركيبة الطبيعية المتميزة:

من الممكن أن نقوم بالتحضير لتلك الخلطة الطبيعية من خلال الاستعمال للمكونات الزيتية السابقة ومحاولة المزج ما بينها حيث تعتبر كل تلك الزيوت من أبرز وأهم الزيوت التي تعمل على الزيادة من معدل نمو الشعر علاوة على كونها من بين أفضل الوصفات التي تستغل بالفعل لتنعيم خصلات الشعر ومن الممكن أن نقوم باستعمالها وبشكل يومي وهذا يعمل على جعل الشعر أقوى، وأفضل في مستوى النعومة، ومقاوم للهيشان، ويقلل من تعرض الشعر للجفاف.

بملعقة خميرة افردي شعرك الخشن

خليط الخميرة من بين أفضل الخلطات التي تعمل على التحسين من خصائص الشعر والمكونات الآتية تساعد في التحضير للكيراتين الطبيعي بمكون الخميرة:

ملعقة من الخميرة.

ملعقة من جل الصبار.

ملعقة زيت جرجير.

ملعقة زيت زيتون.

ملعقة مكون الدقيق.

قطرات ليمون.

طريقة التحضير لخليط الخميرة:

الخميرة لا بد من مزجها بشكل جيد مع بقية المكونات ولا بد من ترك الوصفة بعد تحضيرها وتداخل جميع مكوناتها القليل من الوقت للتأكد من تفاعل الخميرة ونشاطها، ومن الممكن أن نقوم بالتطبيق بشكل يومي.