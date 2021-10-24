كنز خطير… قشر البيض وصفة خارقة و كولاجين طبيعي لشد البشرة  وتفتيحها

- 1/2
- 2/2
قشر البيض وصفة خارقة و كولاجين طبيعي لشد البشرة وتفتيحها، ماسك قشر البيض كولاجين طبيعي لشد البشرة وتفتيحها بين يديك ويمكنك تحضيره بالمنزل من خلال وصفة سهلة غير مكلفة تمنح بشرتك التفتيح المثالي والنضارة والجمال، حيث يعمل قشر البيض علي تغذية البشرة وإزاله الكلف وآثار حب الشباب والرؤوس السوداء بالإضافة إلي تنظيف المسام وإضفاء لمسة طبيعية من النعومة واللمعان علي الوجه حيث يزيل علامات الشيخوخة والتجاعيد.
قشر البيض وصفة خارقة و كولاجين طبيعي
قد يجهل الكثير من الناس أهمية وفوائد قشر البيض لشد البشرة وتفتيحها والقضاء على التجاعيد .وصفة قشر البيض وبياض البيضة لشد البشرة وتفتيحها
- الآن تخلصي من التجاعيد من خلال الكولاجين الطبيعي الذي يحتوي عليه ماسك البيض والذي يساعد علي شد البشرة وتفتيح لونها ويتم تحضيره من خلال مزج مطحون قشر البيض مع بياض البيضة.
- ضعيه علي الوجه لمدة 15 دقيقة وستلاحظين جفافه
- اغسلي وجهك بماء فاتر وكرريها للحصول علي أفضل النتائج مرتان أسبوعيا.
- سوف تلاحظين فرق من أول استخدام لقشور البيض في تفتيح البشرة وشدها .
ماسك قشر البيض لبشرة أكثر شبابا ونضارة
- احضري ملعقتين كبيرتين من قشر البيض المطحون وأضيفي إليهم ملعقتين من الدقيق وملعقة من العسل الأبيض وقلبي الخليط جيدا للحصول علي عجينة.
- ضعي العجينة علي الوجه بالكامل لمدة ربع ساعة ثم افركيها جيدا .
- أتركيها حتى يجف تماماً، سوف تلاحظين نتيجة روعه في شد البشرة ونضارتها والقضاء على التجاعيد .
- واغسلي الوجه بالماء بدرجة حرارة الغرفة.
ماسك قشر البيض لتنعيم البشرة وتغذيتها وتنقيتها من الكلف
- في طبق بلاستيكي ضعي ملعقة كبيرة من قشر البيض المطحون وأضيفي إليها ملعقة من الفازلين كبيرة وامزجي الخليط
جيدا حتي تتماسك العجينة.
- طبقي الماسك علي وجهك لمدة 10 دقائق ثم اغسلي الوجه لترطيب البشرة وتنعيمها.
- لإزالة آثار حب الشباب من خلال ماسك قشر البيض يجب مزج ملعقة كبيرة من قشر البيض المطحون مع عصير الليمون بمقدار ملعقة واحدة ثم نضيف للخليط ماء الورد.
- نقلب حتي تتكون عجينة طرية ثم نطبق الماسك علي وجه ونتركه لمدة لا تقل عن 15 دقيقة علي البشرة، ثم نغسله بالماء.
- سوف نلاحظ شد البشرة ونضارتها كما إنه يعالج تجاعيد الوجه .
- يجب الاستمرار على هذه الوصفة حتى نصل على أفضل نتيجة مطلوبة .
الوسوم
قشر البيض وصفة خارقة و كولاجين طبيعي لشد البشرة وتفتيحها، ماسك قشر البيض كولاجين طبيعي لشد البشرة وتفتيحها بين يديك ويمكنك تحضيره بالمنزل من خلال وصفة سهلة غير مكلفة تمنح بشرتك التفتيح المثالي والنضارة والجمال، حيث يعمل قشر البيض علي تغذية البشرة وإزاله الكلف وآثار حب الشباب والرؤوس السوداء بالإضافة إلي تنظيف المسام وإضفاء لمسة طبيعية من النعومة واللمعان علي الوجه حيث يزيل علامات الشيخوخة والتجاعيد.
قشر البيض وصفة خارقة و كولاجين طبيعي
قد يجهل الكثير من الناس أهمية وفوائد قشر البيض لشد البشرة وتفتيحها والقضاء على التجاعيد .وصفة قشر البيض وبياض البيضة لشد البشرة وتفتيحها
- الآن تخلصي من التجاعيد من خلال الكولاجين الطبيعي الذي يحتوي عليه ماسك البيض والذي يساعد علي شد البشرة وتفتيح لونها ويتم تحضيره من خلال مزج مطحون قشر البيض مع بياض البيضة.
- ضعيه علي الوجه لمدة 15 دقيقة وستلاحظين جفافه
- اغسلي وجهك بماء فاتر وكرريها للحصول علي أفضل النتائج مرتان أسبوعيا.
- سوف تلاحظين فرق من أول استخدام لقشور البيض في تفتيح البشرة وشدها .
ماسك قشر البيض لبشرة أكثر شبابا ونضارة
- احضري ملعقتين كبيرتين من قشر البيض المطحون وأضيفي إليهم ملعقتين من الدقيق وملعقة من العسل الأبيض وقلبي الخليط جيدا للحصول علي عجينة.
- ضعي العجينة علي الوجه بالكامل لمدة ربع ساعة ثم افركيها جيدا .
- أتركيها حتى يجف تماماً، سوف تلاحظين نتيجة روعه في شد البشرة ونضارتها والقضاء على التجاعيد .
- واغسلي الوجه بالماء بدرجة حرارة الغرفة.
ماسك قشر البيض لتنعيم البشرة وتغذيتها وتنقيتها من الكلف
- في طبق بلاستيكي ضعي ملعقة كبيرة من قشر البيض المطحون وأضيفي إليها ملعقة من الفازلين كبيرة وامزجي الخليط
جيدا حتي تتماسك العجينة.
- طبقي الماسك علي وجهك لمدة 10 دقائق ثم اغسلي الوجه لترطيب البشرة وتنعيمها.
- لإزالة آثار حب الشباب من خلال ماسك قشر البيض يجب مزج ملعقة كبيرة من قشر البيض المطحون مع عصير الليمون بمقدار ملعقة واحدة ثم نضيف للخليط ماء الورد.
- نقلب حتي تتكون عجينة طرية ثم نطبق الماسك علي وجه ونتركه لمدة لا تقل عن 15 دقيقة علي البشرة، ثم نغسله بالماء.
- سوف نلاحظ شد البشرة ونضارتها كما إنه يعالج تجاعيد الوجه .
- يجب الاستمرار على هذه الوصفة حتى نصل على أفضل نتيجة مطلوبة .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كنز خطير… قشر البيض وصفة خارقة و كولاجين طبيعي لشد البشرة وتفتيحها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.