كنز خطير… قشر البيض وصفة خارقة و كولاجين طبيعي لشد البشرة  وتفتيحها

قشر البيض وصفة خارقة و كولاجين طبيعي لشد البشرة وتفتيحها، ماسك قشر البيض كولاجين طبيعي لشد البشرة وتفتيحها بين يديك ويمكنك تحضيره بالمنزل من خلال وصفة سهلة غير مكلفة تمنح بشرتك التفتيح المثالي والنضارة والجمال، حيث يعمل قشر البيض علي تغذية البشرة وإزاله الكلف وآثار حب الشباب والرؤوس السوداء بالإضافة إلي تنظيف المسام وإضفاء لمسة طبيعية من النعومة واللمعان علي الوجه حيث يزيل علامات الشيخوخة والتجاعيد.

قد يجهل الكثير من الناس أهمية وفوائد قشر البيض لشد البشرة وتفتيحها والقضاء على التجاعيد .

الآن تخلصي من التجاعيد من خلال الكولاجين الطبيعي الذي يحتوي عليه ماسك البيض والذي يساعد علي شد البشرة وتفتيح لونها ويتم تحضيره من خلال مزج مطحون قشر البيض مع بياض البيضة.

ضعيه علي الوجه لمدة 15 دقيقة وستلاحظين جفافه

اغسلي وجهك بماء فاتر وكرريها للحصول علي أفضل النتائج مرتان أسبوعيا.

سوف تلاحظين فرق من أول استخدام لقشور البيض في تفتيح البشرة وشدها .

وصفة قشر البيض وبياض البيضة لشد البشرة وتفتيحها

احضري ملعقتين كبيرتين من قشر البيض المطحون وأضيفي إليهم ملعقتين من الدقيق وملعقة من العسل الأبيض وقلبي الخليط جيدا للحصول علي عجينة.

ضعي العجينة علي الوجه بالكامل لمدة ربع ساعة ثم افركيها جيدا .

أتركيها حتى يجف تماماً، سوف تلاحظين نتيجة روعه في شد البشرة ونضارتها والقضاء على التجاعيد .

واغسلي الوجه بالماء بدرجة حرارة الغرفة.

ماسك قشر البيض لبشرة أكثر شبابا ونضارة

في طبق بلاستيكي ضعي ملعقة كبيرة من قشر البيض المطحون وأضيفي إليها ملعقة من الفازلين كبيرة وامزجي الخليط

ماسك قشر البيض لتنعيم البشرة وتغذيتها وتنقيتها من الكلف

جيدا حتي تتماسك العجينة.