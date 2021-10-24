أفضل طريقه عمل عجينه البيتزا السريعه في البيت بدون تكلفة

يأتي علينا الكثير من الأوقات التي نبحث فيها عن أكلات سهلة وسريعة يمكننا أن نقوم بتناولها في البيت دون الحاجة إلى الذهاب إلى المطاعم لكي نستطيع أن نقوم بتناولها، ولذلك فإننا نبحث في الكثير من الأوقات عن المعجنا لأنها تعتبر من أكثر الأشياء التي يحبها عدد كبير منا، ومن أكثر أنواع المعجنات التي يميل الكثير منها لتناولها هي البيتزا وعليه فإننا اليوم سوف نقوم بتوفير المعلومات كاملة حول طريقة صنع عجينة البيتزا السريعة في البيت وفي إطار هذا الشأن فإننا سوف نقوم بتوفير كل المعلومات التي تتعلق بالأمر.مكونات عجينة البيتزا السريعة في البيت
من أهم الأمور التي يصعب على عدد كبير منا أن يقوم بها هو صناعة المعجنات، وذلك لأنها ببساطة شديدة يجب أن يتم ضبط المكونات التي تدخل في صناعتها بشكل جيد حتى تصل إلى عجينة جيدة، وبناءًا على ذلك فإنه ليس من الغريب أن يتساءل الكثير من الأشخاص عن الطريقة التي يمكنهم من خلالها أن يقوموا بصناعة عجينة بيتزا سريعة من خلالها، ولذلك فإننا سوف نقوم بتوفير كل المكونات التي تدخل في صناعة هذا النوع من العجين وهي كالتالي:
- ملعقة خميرة.
- كوب ونصف ماء دافئ.
- 3 أكواب دقيق.
- ملعقة زيت طعام.
- رشة ملح صغيرة.
- 1 ملعقة سكر.
يتم تحضير عجينة البيتزا السريعة بطريقة سهلة في المنزل حيث لم يعد الأمر مختص فقط بالمطاعم بل يمكنك أن تقوم بإعداده في المنزل أيضًا وتتمثل الطريقة في التالي:
- يتم وضع الخميرة في الماء الدافئ مع السكر.
- ولكن ترك الخميرة لمدة خمس دقائق.
- يتم وضع الدقيق في الوعاء.
- ثم يتم وضع الخميرة على الدقيق.
- يتم وضع الزيت.
- بعد ذلك يجب عليك أن تبدأ في عملية العجن باليد أو من خلال استخدام العجان الكهربائي.
- في حالة العجن باليد يجب عليك أن تظل في عملية العجن إلى أن تجد الخليط متماسك ولا يلتصق بيدك أو بالوعاء.
- بعد ذلك عليك أن تقوم بدهن الوعاء بالزيت ويتم تغطية العجين ويترك لفترة تصل إلى ستون دقيقة.
- بعدها يصبح العجين جاهز للاستخدام.
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يأتي علينا الكثير من الأوقات التي نبحث فيها عن أكلات سهلة وسريعة يمكننا أن نقوم بتناولها في البيت دون الحاجة إلى الذهاب إلى المطاعم لكي نستطيع أن نقوم بتناولها، ولذلك فإننا نبحث في الكثير من الأوقات عن المعجنا لأنها تعتبر من أكثر الأشياء التي يحبها عدد كبير منا، ومن أكثر أنواع المعجنات التي يميل الكثير منها لتناولها هي البيتزا وعليه فإننا اليوم سوف نقوم بتوفير المعلومات كاملة حول طريقة صنع عجينة البيتزا السريعة في البيت وفي إطار هذا الشأن فإننا سوف نقوم بتوفير كل المعلومات التي تتعلق بالأمر.مكونات عجينة البيتزا السريعة في البيت
من أهم الأمور التي يصعب على عدد كبير منا أن يقوم بها هو صناعة المعجنات، وذلك لأنها ببساطة شديدة يجب أن يتم ضبط المكونات التي تدخل في صناعتها بشكل جيد حتى تصل إلى عجينة جيدة، وبناءًا على ذلك فإنه ليس من الغريب أن يتساءل الكثير من الأشخاص عن الطريقة التي يمكنهم من خلالها أن يقوموا بصناعة عجينة بيتزا سريعة من خلالها، ولذلك فإننا سوف نقوم بتوفير كل المكونات التي تدخل في صناعة هذا النوع من العجين وهي كالتالي:
- ملعقة خميرة.
- كوب ونصف ماء دافئ.
- 3 أكواب دقيق.
- ملعقة زيت طعام.
- رشة ملح صغيرة.
- 1 ملعقة سكر.
يتم تحضير عجينة البيتزا السريعة بطريقة سهلة في المنزل حيث لم يعد الأمر مختص فقط بالمطاعم بل يمكنك أن تقوم بإعداده في المنزل أيضًا وتتمثل الطريقة في التالي:
- يتم وضع الخميرة في الماء الدافئ مع السكر.
- ولكن ترك الخميرة لمدة خمس دقائق.
- يتم وضع الدقيق في الوعاء.
- ثم يتم وضع الخميرة على الدقيق.
- يتم وضع الزيت.
- بعد ذلك يجب عليك أن تبدأ في عملية العجن باليد أو من خلال استخدام العجان الكهربائي.
- في حالة العجن باليد يجب عليك أن تظل في عملية العجن إلى أن تجد الخليط متماسك ولا يلتصق بيدك أو بالوعاء.
- بعد ذلك عليك أن تقوم بدهن الوعاء بالزيت ويتم تغطية العجين ويترك لفترة تصل إلى ستون دقيقة.
- بعدها يصبح العجين جاهز للاستخدام.
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