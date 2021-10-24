بسكويت الزبدة اللذيذ أحلي بسكويت يمكن تحضيره بمكونات بسيطة

يعتبر بسكويت الزبدة من أحلى أنواع البسكويت الذي يفضله الكبار والصغار، وهو من أكثر الأنواع التي تجد إقبال في محلات بيع الحلويات والمخبوزات، وتوجد منه أنواع متعددة منها المالح والحلو، وكلها تتمتع بطعم رائع ومذاق مميز، ويمكن تقديمه في الأعياد والمناسبات، كما يمكن إعداده في المنزل بكل سهولة بدلا من شرائه بأسعار مرتفعة، ودائما تبحث الأمهات عن وصفات لعمل البسكويت في المنزل وخاصة في أيام الأعياد، حيث يتم تقديمه كوجبة إفطار لأفراد الأسرة، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نتعرف على أسهل طريقة لعمل بسكويت الزبدة أحلى بسكويت يمكن تحضيره بمكونات بسيطة.

يتم تحضير بسكويت الزبدة بمكونات بسيطة، كالتالي:-

4 أكواب دقيق ( 500 جرام ).

2 كوب زبدة (450 جرام ).

2 كوب سكر مطحون ( 230 جرام ).

ملعقة كبيرة من الفانيليا.

4 ملعقة كبيرة حليب سائل.

1 ملعقة كبيرة حليب مجفف.

ملعقة كبيرة نشا.

يمكن تحضير بسكويت الزبدة بخطوات سهلة وسريعة، كالتالي:_

نخفق 2 كوب من الزبدة، و2 كوب من السكر المطحون، وملعقة كبيرة فانيليا بالمضرب الكهربي على سرعة متوسطة حتى تمتزج المكونات مع بعضها، ويصبح لون الخليط فاتح اللون. ثم نقوم بإضافة الدقيق ورشة الملح تدريجياً، ونستمر في خلط المكونات حتى تمتزج جيداً مع بعضها. عند الحصول على ملمس ناعم للعجينة نضعها في كيس التزيين لتكون سهلة التشكيل. نشكل البسكويت على شكل دائرة أو أي شكل مفضل في صينية مبطنة بورق الزبدة. ويمكن فرد قطعة من العجين، ثم تشكيلها باستخدام قطاعات البسكويت بالأشكال المفضلة. ثم يخبز في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة ١٧٠ مئوية على الرف الأوسط لمدة 10 دقائق حتى تنضج. نترك البسكويت يبرد بعد خروجه من الفرن، ثم يقدم بجانب كوب من الشاي أو الحليب بألف صحة وعافية.

نصائح مهمة لنجاح بسكوت الزبدة

هناك بعض النصائح الهامة لنجاح عمل البسكويت، ومن أهمها ما يلي:-