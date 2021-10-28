الصلصة البيضاء بالدجاج والمكرونة المكونات وطريقة التحضير في المنزل

يجب الإشارة أن الصلصة يتواجد منها العديد من الأنواع المختلفة التي يمكننا تحضيرها واستعمالها في أطباق الطعام المختلفة الرئيسية، ومنها صلصة الصويا أو الصلصة البيضاء، ما يفضل العديد من الأشخاص عمل المعكرونة بالصلصة البيضاء ويفضلون عمل طبق من الدجاج بالصلصة البيضاء أيضا، سوف نقدم لكم خلال السطور القادمة طريقة عملها في المنزل بكل سهولة. طريقة تحضير الصلصة البيضاء المكونات: ثلاث أكواب من الحليب السائل .

مكعب مرقة دجاج .

معلقتين صغيرتين من الدقيق الأبيض.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة زبدة

معلقتين كبيرتين من جبن بارميزان مبروشة جيدا . طريقة التحضير الوصفة أولا نذيب الزبدة في قدر صغير ثم نقوم بإضافة الدقيق إليها .

نترك الخليط على النار لمدة دقيقتين مع التحريك المستمر.

نضيف الحليب السائل بشكل تدريجي ثم نقوم بالتحرك باستمرار.

نقوم بإضافة مكعب من المرقة وجبن البارميزان المبشور والبهارات أيضا .

نترك المزيج على نار هادئة لمدة دقيقتين أو ثلاثة دقائق حسب الرغبة حتى تذوب الجبنة وتصبح الصلصة متماسكة . طريقة عمل المعكرونة بالصلصة البيضاء المكونات: ثلاث مكعبات من مرقة الدجاج .

كيس معكرونة .

نصف كيلو بانية دجاج .

كوب جبنة موزاريلا.

معلقة زبدة كبيرة .

حوالي ملعقة صغيرة ملح طعام .

ملعقة صغيرة فلفل اسود . طريقة التحضير الوصفة أولا بنزع الجلد والعظم من الدجاج ونقوم بتقطيع الزجاج إلى قطع متوسطة ثم نسلقه في كمية من الماء مع إضافة مكعب من مرقة الدجاج .

ثانيا نسلق المعكرونة في قادر به كمية من الماء مع مكعبين من المرقة.

نترك المعكرونة على نار هادئة لمدة ١٢ دقيقة.

نصفي المعكرونة من الماء ثم نقوم بخلطها جيدا بكويين من الصلصة البيضاء .

نصب المعكرونة في صينية الفرن وتغطي بالدجاج والكمية الباقية من المعكرونة.

تامر الصينية بباقي الصلصة البيضاء ثم نقوم بتغطيتها بالجبنة .

نضعها في الفرن متوسطة الحرارة لمدة ٢٥ دقيقة. طريقة عمل الدجاج بالصلصة البيضاء المكونات : ملعقتان كبيرتان من الزبدة .

اربع قطع كبيرة من دجاج الفيليه.

ملعقة صغيرة من الثوم المهروس .

ملعقة صغيرة من ملح الطعام .

ملعقتين كبيرتين من الزبدة .

ملعقتين كبيرتين من البصل الأخضر المفروم.

كيس من الخضراوات المجمدة

ربع ملعقة صغيرة فلفل اسود .

كوب من الماء . طريقة التحضير الوصفة نقوم بتقطيع الدجاج باستعمال سكين حادة إلى مكعبات متوسطة الحجم.

ثم نضع في مقلاة واسعة الزبدة ونضعها على ماء هادئة .

نضيف كمية من قطع الدجاج ونقلب جيدا حتى تجف تماما .

نضيف الملح والفلفل الأسود والثوم المهروس ونقلب حتى تختلط قطع الدجاج بالبهارات

ثم نضيف البصل الأخضر والخضروات والماء

نغطي الدجاج ونتركه على ماء هادئة لمدة ثلاثين دقيقة حتى ينضج تماما .

نسكب الصلصة البيضاء على الدجاج في المقلاة ونتركها تغلي لمدة خمس دقائق حتى تتفاعل مع الدجاج .

نسكب الدجاج مع الصلصة في طبق التقديم وبالهنا والشفا. الوسوم

يجب الإشارة أن الصلصة يتواجد منها العديد من الأنواع المختلفة التي يمكننا تحضيرها واستعمالها في أطباق الطعام المختلفة الرئيسية، ومنها صلصة الصويا أو الصلصة البيضاء، ما يفضل العديد من الأشخاص عمل المعكرونة بالصلصة البيضاء ويفضلون عمل طبق من الدجاج بالصلصة البيضاء أيضا، سوف نقدم لكم خلال السطور القادمة طريقة عملها في المنزل بكل سهولة. طريقة تحضير الصلصة البيضاء المكونات: ثلاث أكواب من الحليب السائل .

مكعب مرقة دجاج .

معلقتين صغيرتين من الدقيق الأبيض.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة زبدة

معلقتين كبيرتين من جبن بارميزان مبروشة جيدا . طريقة التحضير الوصفة أولا نذيب الزبدة في قدر صغير ثم نقوم بإضافة الدقيق إليها .

نترك الخليط على النار لمدة دقيقتين مع التحريك المستمر.

نضيف الحليب السائل بشكل تدريجي ثم نقوم بالتحرك باستمرار.

نقوم بإضافة مكعب من المرقة وجبن البارميزان المبشور والبهارات أيضا .

نترك المزيج على نار هادئة لمدة دقيقتين أو ثلاثة دقائق حسب الرغبة حتى تذوب الجبنة وتصبح الصلصة متماسكة . طريقة عمل المعكرونة بالصلصة البيضاء المكونات: ثلاث مكعبات من مرقة الدجاج .

كيس معكرونة .

نصف كيلو بانية دجاج .

كوب جبنة موزاريلا.

معلقة زبدة كبيرة .

حوالي ملعقة صغيرة ملح طعام .

ملعقة صغيرة فلفل اسود . طريقة التحضير الوصفة أولا بنزع الجلد والعظم من الدجاج ونقوم بتقطيع الزجاج إلى قطع متوسطة ثم نسلقه في كمية من الماء مع إضافة مكعب من مرقة الدجاج .

ثانيا نسلق المعكرونة في قادر به كمية من الماء مع مكعبين من المرقة.

نترك المعكرونة على نار هادئة لمدة ١٢ دقيقة.

نصفي المعكرونة من الماء ثم نقوم بخلطها جيدا بكويين من الصلصة البيضاء .

نصب المعكرونة في صينية الفرن وتغطي بالدجاج والكمية الباقية من المعكرونة.

تامر الصينية بباقي الصلصة البيضاء ثم نقوم بتغطيتها بالجبنة .

نضعها في الفرن متوسطة الحرارة لمدة ٢٥ دقيقة. طريقة عمل الدجاج بالصلصة البيضاء المكونات : ملعقتان كبيرتان من الزبدة .

اربع قطع كبيرة من دجاج الفيليه.

ملعقة صغيرة من الثوم المهروس .

ملعقة صغيرة من ملح الطعام .

ملعقتين كبيرتين من الزبدة .

ملعقتين كبيرتين من البصل الأخضر المفروم.

كيس من الخضراوات المجمدة

ربع ملعقة صغيرة فلفل اسود .

كوب من الماء . طريقة التحضير الوصفة نقوم بتقطيع الدجاج باستعمال سكين حادة إلى مكعبات متوسطة الحجم.

ثم نضع في مقلاة واسعة الزبدة ونضعها على ماء هادئة .

نضيف كمية من قطع الدجاج ونقلب جيدا حتى تجف تماما .

نضيف الملح والفلفل الأسود والثوم المهروس ونقلب حتى تختلط قطع الدجاج بالبهارات

ثم نضيف البصل الأخضر والخضروات والماء

نغطي الدجاج ونتركه على ماء هادئة لمدة ثلاثين دقيقة حتى ينضج تماما .

نسكب الصلصة البيضاء على الدجاج في المقلاة ونتركها تغلي لمدة خمس دقائق حتى تتفاعل مع الدجاج .

نسكب الدجاج مع الصلصة في طبق التقديم وبالهنا والشفا.

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