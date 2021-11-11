بخاخ مينوكسديل Minoxidil لاطاله الشعر وعلاج التساقط

بخاخ مينوكسديل Minoxidil لاطاله الشعر يتزايد عنه البحث، حيث أن كل امرأة تسعى جاهدة للحصول على شعر دون مشاكل او تساقط للشعر، تقلل من الجمال والأنوثة وتبحث دائماً إلى مظهرها وتحسن ثقتها بنفسها، ومع سرعة الحياة اليومية ينكشف الشعر ويؤثر عليه المزيد من الضرر الذي يصيب الرجال والنساء على حد سواء، وتعرضهن لخطر الصلع المبكر أو تساقط الشعر الكامل مع ظهور فراغات في فروة الرأس ويبدأ البحث عن حلول دائمة وجيدة لإعادة نمو الشعر ومنع تساقطه، وهناك العديد من العلاجات المتوفرة في السوق، وسوف نتعرف على أهمها بخاخ مينوكسديل Minoxidil من خلال السطور التالية.

معلومات عن بخاخ مينوكسديل Minoxidil لاطاله الشعر

بخاخ المينوكسيديل Minoxidil من أشهر العلاجات لنمو الشعر نظرًا لكفاءته العالية التي تنبع من ثقة الأطباء به ويعالج عيوب الشعر ومشاكله:

في البداية تم استخدام علاج المينوكسيديل لعلاج ارتفاع ضغط الدم وتمدد الأوعية الدموية والشرايين في معظم مرضى القلب.

ولكن مع مرور الوقت زادت آثاره على نمو الشعر ويمكن ملاحظة نمو الشعر وكثافته من خلال تعزيز النمو وفقًا له.

والعمل على تقوية بصيلات الشعر بعد الانتهاء من التجارب والأبحاث المخبرية لإثبات فوائدها كعلاج للشعر، وقد أوصى عام 1988 لعلاج الطفح الجلدي وتساقط الشعر.

إذا كنتي حاملاً أو ترضعين طفلًا من يوم واحد إلى ستة أشهر، فهناك خطر على الطفل.

وجود البكتيريا في فروة الرأس.

كذلك إذا كنت تعاني من نوبة قلبية أو ارتفاع ضغط الدم.

إذا كنت تعاني من حساسية تجاه أي من المكونات النشطة للمينوكسيديل، فقد يكون لديك حساسية تجاه أي دواء آخر.

إذا تم استخدام العلاجات العشبية بدون دواء.

على الرغم من أن الآثار الجانبية للمينوكسيديل أو الأدوية التي يحتوي عليها كمكونات نشطة نادرة تقريبًا ولا تحدث في الغالبية العظمى من مستخدمي بخاخ مينوكسديل Minoxidil.

يجب أخذها عن طريق الفم قبل استخدام بخاخ مينوكسديل Minoxidil.

برودة واحمرار وظهور قشرة طفيفة على فروة الرأس.

يعتبر نمو الشعر غير مرغوب فيه عند بعض النساء خاصة على الوجه والمناطق الحساسة ويمكن أن يزداد مع طول مدة الاستخدام.

لذلك لا ينصح باستخدام بخاخ مينوكسديل Minoxidil عند النساء بتركيز أعلى من 2٪ مثل الرجال، يمكن استخدام المينوكسيديل بتركيز 2٪ أو 5٪ حسب الحالة المرضية.

يسبب المينوكسيديل ارتفاع ضغط الدم، لذلك لا ينصح المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم بتناول هذا الدواء إلا بعد استشارة الطبيب ومتابعة العلاج.

ظهور البشرة الداكنة على الوجه وهو من الأعراض النادرة جداً.

سعر Minoxidil في السعودية ٣٧٠ ريال سعودي.

سعر Minoxidil 5 للدقن للرجال ٣٥٠ ريال سعودي.

بينما سعر Minoxidil في مصر للنساء ٨٤ جنية.

سعر Minoxidil 5 للرجال في مصر ٥٣ جنية للعبوة حجم ١٠٠ ملي

سعر Minoxidil للنساء في العراق ١١٠ ألف.

بينما سعر Minoxidil 5 للرجال في العراق ٤٥ ألف.

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