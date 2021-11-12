معجزة كريم الخميرة والنشا لنفخ وتوريد الخدود وتبيض فوري للمناطق الغامقة بالجسم

معجزة كريم الخميرة والنشا لنفخ وتوريد الخدود، لا يخلو أي منزل من الخميرة الجافة التي تباع في مغلفات مستطيلة، ويتم استخدامها في عمل المعجنات والمخبوزات، لكن لا تقتصر فائدة الخميرة الجافة على الخبز فقط، بل يمكن استخدامها في العناية بالبشرة، وهذا لأن الخميرة تحتوي على مجموعة كبيرة من الفيتامينات مثل فيتامين ب1 وب 2 وب 3، بالإضافة إلى وجود حمض الفوليك وعنصر البوتاسيوم فيها، وجميع العناصر السابقة لها دور كبير في تخليص البشرة من الحبوب والبقع والجلد الميت ومنحها مظهر شبابياً، بالإضافة إلى وقاية البشرة من التجاعيد والخطوط البيضاء، وهنا نقدم لكم أكثر من طريقة لاستخدام الخميرة لعمل ماسكات فعالة جداً في تفتيح البشرة: معجزة كريم الخميرة والنشا لنفخ وتوريد الخدود معجزة كريم الخميرة والنشا لنفخ وتوريد الخدود المكونات ربع كوب من الحليب الدافئ.

ملعقة كبيرة من الخميرة الجافة.

ملعقة كبيرة من الدقيق.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من العسل. طريقة التحضير نضيف جميع المكونات السابقة إلى الحليب الدافئ ونقلب جيداً حتى نحصل على خليط متجانس.

نوزع الخليط على الوجه بعد تنظيفه جيداً بغسول مناسب، كما يفضل فتح مسام البشرة عن طريق تعريضها للقليل من البخار.

نوزع الخليط على الوجه بعد تنظيفه جيداً بغسول مناسب، كما يفضل فتح مسام البشرة عن طريق تعريضها للقليل من البخار. نترك الخليط على الوجه حتى يجف بشكل تام.

نقوم بغسل الوجه بالماء الدافئ ونرطبه.

يتم تطبيق هذا الخليط على البشرة مرتين كل أسبوع للحصول على نتيجة ملحوظة بعد مرور شهر. كريم الخميرة المعجزة لتفتيح البشرة طريقة التحضيركريم الخميرة المعجزة لتفتيح البشرة المكونات ربع كوب من الخميرة الجافة.

ربع كوب من عصير الليمون. طريقة التحضير نقلب الخميرة في عصير الليمون حتى يتكون خليط متجانس.

نوزع الخليط على البشرة ونتركه عليها لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

نغسل الوجه بالماء الدافئ ونرطبه.

نكرر هذا الخليط مرة واحدة في الأسبوع وخاصةً لأصحاب البشرة الحساسة. طريقة عمل كريم الخميرة لتبيض البشرة طريقة التحضيرطريقة عمل كريم الخميرة لتبيض البشرة المكونات ربع كوب من الخميرة الجافة.

ربع كوب من النشا.

ماء دافئ. طريقة التحضير نقلب الخميرة مع النشا ثم نضيف الماء بالتدريج حتى نحصل على خليط كريمي.

نوزع الخليط على البشرة ونتركه لمدة لا تقل عن نصف ساعة أو حتى يجف الخليط تماماً.

نقوم بغسل الوجه بالماء الدافئ ونكرر الخليط مرتين أو ثلاثة في الأسبوع الواحد.

يمكن استبدال الماء الدافئ بالحليب أ وبماء الورد. طريقة التحضير الوسوم

معجزة كريم الخميرة والنشا لنفخ وتوريد الخدود، لا يخلو أي منزل من الخميرة الجافة التي تباع في مغلفات مستطيلة، ويتم استخدامها في عمل المعجنات والمخبوزات، لكن لا تقتصر فائدة الخميرة الجافة على الخبز فقط، بل يمكن استخدامها في العناية بالبشرة، وهذا لأن الخميرة تحتوي على مجموعة كبيرة من الفيتامينات مثل فيتامين ب1 وب 2 وب 3، بالإضافة إلى وجود حمض الفوليك وعنصر البوتاسيوم فيها، وجميع العناصر السابقة لها دور كبير في تخليص البشرة من الحبوب والبقع والجلد الميت ومنحها مظهر شبابياً، بالإضافة إلى وقاية البشرة من التجاعيد والخطوط البيضاء، وهنا نقدم لكم أكثر من طريقة لاستخدام الخميرة لعمل ماسكات فعالة جداً في تفتيح البشرة: معجزة كريم الخميرة والنشا لنفخ وتوريد الخدود معجزة كريم الخميرة والنشا لنفخ وتوريد الخدود المكونات ربع كوب من الحليب الدافئ.

ملعقة كبيرة من الخميرة الجافة.

ملعقة كبيرة من الدقيق.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من العسل. طريقة التحضير نضيف جميع المكونات السابقة إلى الحليب الدافئ ونقلب جيداً حتى نحصل على خليط متجانس.

نوزع الخليط على الوجه بعد تنظيفه جيداً بغسول مناسب، كما يفضل فتح مسام البشرة عن طريق تعريضها للقليل من البخار.

نوزع الخليط على الوجه بعد تنظيفه جيداً بغسول مناسب، كما يفضل فتح مسام البشرة عن طريق تعريضها للقليل من البخار. نترك الخليط على الوجه حتى يجف بشكل تام.

نقوم بغسل الوجه بالماء الدافئ ونرطبه.

يتم تطبيق هذا الخليط على البشرة مرتين كل أسبوع للحصول على نتيجة ملحوظة بعد مرور شهر. كريم الخميرة المعجزة لتفتيح البشرة طريقة التحضيركريم الخميرة المعجزة لتفتيح البشرة المكونات ربع كوب من الخميرة الجافة.

ربع كوب من عصير الليمون. طريقة التحضير نقلب الخميرة في عصير الليمون حتى يتكون خليط متجانس.

نوزع الخليط على البشرة ونتركه عليها لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

نغسل الوجه بالماء الدافئ ونرطبه.

نكرر هذا الخليط مرة واحدة في الأسبوع وخاصةً لأصحاب البشرة الحساسة. طريقة عمل كريم الخميرة لتبيض البشرة طريقة التحضيرطريقة عمل كريم الخميرة لتبيض البشرة المكونات ربع كوب من الخميرة الجافة.

ربع كوب من النشا.

ماء دافئ. طريقة التحضير نقلب الخميرة مع النشا ثم نضيف الماء بالتدريج حتى نحصل على خليط كريمي.

نوزع الخليط على البشرة ونتركه لمدة لا تقل عن نصف ساعة أو حتى يجف الخليط تماماً.

نقوم بغسل الوجه بالماء الدافئ ونكرر الخليط مرتين أو ثلاثة في الأسبوع الواحد.

يمكن استبدال الماء الدافئ بالحليب أ وبماء الورد. طريقة التحضير

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