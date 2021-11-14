اصنعي بنفسك روج الشفايف المبهر لشفاه أكثر سحر وجاذبية بمكونات بسيطة بالمنزل

يعد روج الشفايف ، من أهم أدوات المكياج الرائعة التي تبحث عنها الكثير من السيدات والفتيات، ويطلق عليه ملك المكياج ورفيق المرأة ويدوم لفترة طويلة على الشفاه ولا يتأثر بعوامل الطبيعة، ويمنح الشفاه المعان والنعومة والترطيب الكامل ويحميها من التشققات، كما يعطيها جاذبية وسحر غير عادي، وهو من المستحضرات التي صنعت ضجة كبيرة في عالم المكياج، فهو يظهر جمال المرأة العربية ويجعلها تبدو أصغر سناً، وطريقة تحضيره في المنزل سهلة وبسيطة ولا تكلفنا وقت طويل ولا مجهود عند صنعه، ويمكن عمله بكل سهولة بدل من شرائه من الخارج بأسعار غالية الثمن، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل روج الشفايف المبهر بكل ألوانه بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل. مكونات روج الشفايف المبهر مكونات روج الشفايف المبهر يتكون الروج من بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:- أقلام شمع التلوين حسب اللون الذي ترغبين به. ملعقتين كبيرتين من الفازلين الطبي. ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نقدم لكم اليوم طريقة تحضير روج الشفايف المبهر بمكونات طبيعية لشفاه أكثر جاذبية بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وهى كما يلي:- نحضر طبق ونضع نصف قلم الشمع الذي ترغبين به، وملعقة صغيرة من الفازلين، وملعقة كبيرة من زيت جوز الهند ونقلبهم مع بعض.

ثم نقوم بوضع الطبق على البخار ونقلب باستمرار حتى تذوب جميع المكونات مع بعضها وتختلط جيداً.

نرفع الطبق من على البخار ونصب الخليط في علبة صغيرة الحجم.

ثم نغلق العلبة جيداً ونضعها في الثلاجة حتى تتماسك، ليصبح لديكي احمر شفايف جاهز للاستخدام. طريقة عمل أحمر الشفايف المبهر سوف نتعرف على طريقة صنع أحمر الشفاه المنزلي بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كالتالي:- نحضر إناء صغير الحجم ونضع قطعة صغيرة من الروج الأحمر، وملعقة صغيرة من الفازلين، وملعقة صغيرة من زيت جوز الهند، والقليل من الألوان الصناعية بنكهة الفراولة، ونقطتين من خل التفاح ونقلبهم مع بعض جيداً. ثم نضع الوعاء على البخار ونقلب برفق حتى تمتزج جميع المكونات مع بعضها. نقوم برفع الوعاء من على النار ونضع الخليط في علبة صغيرة. بعد ذلك نقوم باستخدامه يومياً على الشفاه حتى نجعلها جميلة وجذابة طول اليوم. طريقة عمل مورد الخدود السحري نحضر علبة من كريم إيفا، ونضيف إليها ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند ونقلبهم مع بعض.

ثم نحضر طبق صغير ونضع قطعة صغيرة من قلم روج أحمر ونقوم بتذويبها على حمام من البخار.

ثم نصب الخليط على الكريم ونقلبهم جيداً، حتى يعطينا اللون المناسب، ونضعهم في الثلاجة حتى يتماسك جيداً. طريقة عمل مورد الخدود السحري الوسوم

يعد روج الشفايف ، من أهم أدوات المكياج الرائعة التي تبحث عنها الكثير من السيدات والفتيات، ويطلق عليه ملك المكياج ورفيق المرأة ويدوم لفترة طويلة على الشفاه ولا يتأثر بعوامل الطبيعة، ويمنح الشفاه المعان والنعومة والترطيب الكامل ويحميها من التشققات، كما يعطيها جاذبية وسحر غير عادي، وهو من المستحضرات التي صنعت ضجة كبيرة في عالم المكياج، فهو يظهر جمال المرأة العربية ويجعلها تبدو أصغر سناً، وطريقة تحضيره في المنزل سهلة وبسيطة ولا تكلفنا وقت طويل ولا مجهود عند صنعه، ويمكن عمله بكل سهولة بدل من شرائه من الخارج بأسعار غالية الثمن، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل روج الشفايف المبهر بكل ألوانه بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل. مكونات روج الشفايف المبهر مكونات روج الشفايف المبهر يتكون الروج من بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:- أقلام شمع التلوين حسب اللون الذي ترغبين به. ملعقتين كبيرتين من الفازلين الطبي. ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نقدم لكم اليوم طريقة تحضير روج الشفايف المبهر بمكونات طبيعية لشفاه أكثر جاذبية بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وهى كما يلي:- نحضر طبق ونضع نصف قلم الشمع الذي ترغبين به، وملعقة صغيرة من الفازلين، وملعقة كبيرة من زيت جوز الهند ونقلبهم مع بعض.

ثم نقوم بوضع الطبق على البخار ونقلب باستمرار حتى تذوب جميع المكونات مع بعضها وتختلط جيداً.

نرفع الطبق من على البخار ونصب الخليط في علبة صغيرة الحجم.

ثم نغلق العلبة جيداً ونضعها في الثلاجة حتى تتماسك، ليصبح لديكي احمر شفايف جاهز للاستخدام. طريقة عمل أحمر الشفايف المبهر سوف نتعرف على طريقة صنع أحمر الشفاه المنزلي بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كالتالي:- نحضر إناء صغير الحجم ونضع قطعة صغيرة من الروج الأحمر، وملعقة صغيرة من الفازلين، وملعقة صغيرة من زيت جوز الهند، والقليل من الألوان الصناعية بنكهة الفراولة، ونقطتين من خل التفاح ونقلبهم مع بعض جيداً. ثم نضع الوعاء على البخار ونقلب برفق حتى تمتزج جميع المكونات مع بعضها. نقوم برفع الوعاء من على النار ونضع الخليط في علبة صغيرة. بعد ذلك نقوم باستخدامه يومياً على الشفاه حتى نجعلها جميلة وجذابة طول اليوم. طريقة عمل مورد الخدود السحري نحضر علبة من كريم إيفا، ونضيف إليها ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند ونقلبهم مع بعض.

ثم نحضر طبق صغير ونضع قطعة صغيرة من قلم روج أحمر ونقوم بتذويبها على حمام من البخار.

ثم نصب الخليط على الكريم ونقلبهم جيداً، حتى يعطينا اللون المناسب، ونضعهم في الثلاجة حتى يتماسك جيداً. طريقة عمل مورد الخدود السحري

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