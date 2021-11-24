طريقة عمل كريم الفازلين والنشا لتبييض الوجه وإزالة المناطق الداكنة بالجسم والجلد الميت نهائيا

طريقة عمل كريم الفازلين والنشا لتبيض الوجه والأماكن الداكنة للنشا فوائد عظيمة للبشرة فهي تعمل على تفتيح البشرة بشكل فوري وتجعلها كلها درجة واحدة، كما تحتوي على فيتامين أ الذي يمد البشرة العديد من الفوائد، تعمل على نضارة البشرة وتنعيمها، وتستخدم النشا في العديد من وصفات البشر فهي تعمل على إعادة حيويتها، وتجعلك تحصلين على بشرة مثالية في أسرع وقت خالية من التجاعيد وحب الشباب المزعج للبعض وتجعل بشرتك كبشرة الأطفال، وتعمل على امتصاص الزيوت الزائدة في البشرة فهي ممتازة لأصحاب البشرة الدهنية، أما الفازلين فهو يتحدث عن نفسه فيعتبر من أعظم المرطبات التي يمكن استخدامها للبشرة، ويمنح البشرة ترطيب جيد ويعالج مشكلة الجفاف التي يعاني منها البعض، فهو حل ممتاز للوصفات، تعاني بعض النساء من اسمرار أماكن معينة في البشرة نتيجة لتعرضها للعوامل الزمنية لذلك سوف نتحدث في مقالنا اليوم عن وصفة الفازلين مع النشا لتفتيح الأماكن الداكنة.

مكونات خلطة الفازلين والنشا لتفتيح الأماكن الداكنة

ملعقة طعام واحدة من النشاء.

نصف ملعقة من الفازلين.

عصير نصف ليمونة متوسطة الحجم.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من العسل.

ماء مثلج

طريقة التحضير

نضع الفازلين بطبق وندخله الميكروويف حتى يذوب، بعد ذلك نقوم بإضافة النشا ونبدأ بالتقليب حتى نحصل على قوام كريمي ونحفظه داخل عبوة ونضعه في الثلاجة ونستخدمه مرة يوميا.

وصفات أخرى باستخدام الفازلين والنشا ومكونات طبيعية آخر

وصفة الفازلين والنشا مع ماء الورد

المكونات

فازلين.

نشا.

ماء ورد.

طريقة التحضير: نضع الفازلين بطبق ثم نقوم بإدخاله الميكروويف حتى يذوب وبعد ذلك نضيف النشا وماء الورد ونبدأ بالتقليب حتى يمتزج ويصبح كريمي ونضعه في عبوة وندخله الثلاجة.

وصفة الفازلين والنشا مع الليمون

ملحوظة هذه الوصفة غير مناسبة للأشخاص الذين يعانون من حساسية فيجب أولا قبل وضع هذا الكريم عمل اختبار الحساسية.

المكونات:

الفازلين

النشا

الليمون

طريقة التحضير: نضع الفازلين المذاب في إناء ثم نقوم بإضافة الليمون وتقليب الوصفة وبعد ذلك نضع النشا ونستمر في التقليب حتى نحصل على قوام كريمي مناسب.

كما ذكرنا لكم انه توجد العديد من الوصفات التي تساعد في تبيض البشره وتزيل السواد نهائيا ومن كل المناطق الموجوده بالجسم فكل ما عليكي اتباع أحد هذه الوصفات للحصول على بشرة بيضاء ومثالية من أول مره ، هناك أيضا وصفات يمكن عملها بالبيت مثل النشا والليمون فهو نكون سهل يساعد على تبيض البشرة وتفتيحها بكل سهوله بدون مواد كيميائية جميعها مواد طبيعية